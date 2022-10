Chelsea bat l’AC Milan en Ligue des champions alors que Tomori voit rouge

Chelsea a profité d’un carton rouge précoce contre Fikayo Tomori pour battre l’AC Milan 2-0 à San Siro et prendre la tête du groupe E de la Ligue des champions mardi.

La victoire des Blues poursuit un bon départ sous la direction de l’entraîneur Graham Potter, qui reste invaincu en trois matches de Ligue des champions depuis qu’il a succédé à Thomas Tuchel.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

Milan a été gravement gêné par un désavantage masculin après que Tomori ait été expulsé tôt après avoir commis une faute sur Mason Mount lors d’un penalty à la 18e minute, ce que Chelsea a capitalisé avec la conversion de Jorginho sur place. Peu de temps après, Pierre-Emerick Aubameyang a poursuivi sa bonne forme en doublant l’avance de Chelsea pour remporter la quatrième victoire consécutive de son équipe et poursuivre son départ invaincu sous la direction de Potter.

Chelsea a subi un coup dur en seconde période alors que Reece James a été blessé juste après l’heure de jeu.

Avec sept points après quatre matches, Chelsea est en tête du groupe, suivi du FC Salzburg avec six. L’AC Milan et le Dinamo Zagreb ont chacun quatre points.

Réaction rapide

1. Chelesa’s Potter fait la lumière sur son passage en Ligue des champions

Graham Potter a admis lors de son dévoilement en tant que patron de Chelsea qu’il n’avait même jamais assisté à un match de Ligue des champions. Un mois plus tard, le joueur de 47 ans a pris sept points lors de ses trois premiers matches de la compétition, récupérant un départ lent sous son prédécesseur Thomas Tuchel pour mettre le sort du Groupe E des Bleus entre leurs propres mains.

Des victoires consécutives sur une recrudescence – bien qu’en sous-effectif – l’AC Milan est une réalisation notable pour Potter, en particulier en gagnant ici dans le chaudron du San Siro. Le premier carton rouge de Fikayo Tomori a rendu ce test beaucoup plus facile qu’il n’aurait pu l’être, mais Chelsea a fait preuve de sang-froid et de maturité pour prendre une avance de 2-0, puis tenir bon lorsque les supporters de Milan voulaient que l’arbitre Daniel Siebert égalise les côtés à chaque faute. Chelsea s’est engagé (10 joueurs ont fini par être cardés).

Chelsea a encore un voyage difficile au FC Salzburg, mais ils savent que la victoire sur le Dinamo Zagreb la prochaine fois leur assurera d’atteindre les huitièmes de finale.

Graham Potter a jusqu’à présent impressionné Chelsea en Ligue des champions. MARCO BERTORELLO/AFP via Getty Images

2. Tomori de l’AC Milan voit rouge, souffre une fois de plus contre l’ancien club

Tomori s’est fait un nom à San Siro depuis son départ de Chelsea, initialement prêté en janvier 2021 avant un transfert permanent de 24 millions de livres sterling l’été dernier. Il a admis avant le match inverse de la semaine dernière qu’il y avait un “point à prouver” contre ses anciens employeurs.

2 Connexe

Pourtant, après un retour éprouvant dans l’ouest de Londres la semaine dernière, son implication n’a duré que 18 minutes mardi, expulsé par l’arbitre allemand Daniel Siebert pour avoir retiré Mason Mount dans la surface. Cela a semblé être un appel dur au premier visionnage, mais Tomori a pris le mauvais côté de Mount et a ensuite donné à l’arbitre une décision à prendre en s’attaquant à son ancien coéquipier alors qu’il se dirigeait vers le but.

Une fois que Siebert a décidé que c’était une faute, le carton rouge était une étape logique. Tomori a plaidé sa cause avec fureur alors que les fans bruyants à domicile exhalaient leur colère, mais le joueur de 24 ans a dû quitter le terrain. Et cet incident rejoint maintenant la défaite 3-0 de la semaine dernière en plus d’un but contre son camp marqué à Chelsea alors qu’il était prêté à Derby en novembre 2018.

Une erreur aussi médiatisée est également un coup intempestif pour les espoirs de Tomori de se frayer un chemin dans l’équipe d’Angleterre de Gareth Southgate pour la Coupe du monde.

Le premier carton rouge de Fikayo Tomori a désavantagé l’AC Milan face à Chelsea. Darren Walsh/Chelsea FC via Getty Images

3. Les préoccupations concernant les blessures augmentent pour les Blues occupés

Le seul inconvénient pour Potter ici était une situation de blessure de plus en plus grave qui n’est pas encore assez grave pour être qualifiée de crise, mais néanmoins une situation de plus en plus préoccupante. James, qui a impressionné lors de ces deux matches face à Milan, s’est tiré d’affaire ce mardi après l’heure de jeu.

Wesley Fofana est déjà absent depuis plusieurs semaines en raison d’une blessure au genou tandis que N’Golo Kante a subi un revers dans sa convalescence d’un problème aux ischio-jambiers et Hakim Ziyech est malade.

Les matchs se succèdent jusqu’à la Coupe du monde avec neuf autres matchs avant le début du tournoi. Potter tourne déjà beaucoup – il a fait six autres changements ici – et tout le monde sera nécessaire dans les semaines à venir.

Notes des joueurs

AC Milan: Tatarusanu 7, Kalulu 6, Gabbia 6, Tomori 4, Hernandez 6, Bennacer 6, Tonali 6, Diaz 6, Krunic 6, Leao 6, Giroud 5.

Sous-titres : Dest 5, Rebic 6, Pobega 6, Origi 6, Ballo-Touré 6.

Chelsea : Arrizabalaga 6, Koulibaly 7, Chalobah 7, Silva 7, Chilwell 7, James 7, Kovacic 7, Jorginho 7, Mount 7, Sterling 6, Aubameyang 7.

Sous-titres : Gallagher 6, Loftus-Cheek 7, Azpilicueta 6, Havertz 6, Cucurella 6.

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Reece James, Chelsea.

Theo Hernandez est un joueur extrêmement influent pour Milan mais sur le même flanc, James l’a surpassé et a régulièrement causé des problèmes à Milan en transition alors que Chelsea luttait contre le contrôle du match.

PIRE : Fikayo Tomori, AC Milan.

Se considérera malheureux d’avoir été licencié mais il a été pris du mauvais côté du mont et a donné à son équipe une tâche extrêmement difficile pendant 72 minutes avec dix hommes.

Faits saillants et moments marquants

Alors, Tomori méritait-il un carton rouge ici ?

Fikayo Tomori a été expulsé pour ce défi sur Mason Mount, était-ce un carton rouge ? 👀 pic.twitter.com/oiBXtbrkPB – CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) 11 octobre 2022

C’est la faute qui a expulsé Tomori et accordé un penalty à Chelsea. pic.twitter.com/YDgAa92XwT — ESPN FC (@ESPNFC) 11 octobre 2022

Image par image du contact entre Tomori et Mount.

Après le match : Ce que les managers, les joueurs ont dit

L’entraîneur de l’AC Milan Stefano Pioli sur le carton rouge de Tomori : “Je viens de demander à l’arbitre si le VAR fonctionnait correctement. Je ne pense pas que ce soit la meilleure soirée de l’arbitre ce soir, c’est sans aucun doute.”

L’entraîneur de Chelsea, Graham Potter, sur le carton rouge de Tomori : “C’est difficile d’où je suis assis. On dirait qu’il avait la main sur lui et Mason Mount était au but. Je dois regarder à nouveau clairement. C’est bien pour le penalty et agréable pour Jorginho de marquer.”

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

– Les 19 derniers buts de Jorginho sont tous venus du point de penalty. Son but mardi était son 7e penalty en carrière en Ligue des champions (6 avec Chelsea), ce qui le place au 8e rang de tous les temps. Depuis qu’il a rejoint Chelsea en 2018-19, les seuls joueurs avec plus de buts en Ligue des champions sont Robert Lewandowski (9) et Lionel Messi (7).

Suivant

Chelsea : Une série de matches de Premier League à venir – à Aston Villa dimanche puis à Brentford mercredi, avant d’accueillir Manchester United le 22 octobre. Le prochain match des Blues en Ligue des champions aura lieu au FC Salzburg le 25 octobre.

AC Milan: À Hellas Verona en action de Serie A samedi, puis à Monza le 22 octobre. Puis un voyage au Dinamo Zagreb pour la Ligue des champions le 25 octobre.