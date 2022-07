Chelsea bat Barcelone dans la course pour l’international français Jules Koundé

Thomas Tuchel dormira beaucoup mieux ce soir en sachant que son remaniement tactique continue de se produire cet été après que Chelsea est sur le point de conclure un accord avec le défenseur international français Jules Koundé.

Selon les rapports de Matt Law du Telegraph, Koundé deviendra la troisième signature de l’été pour Chelsea après les grandes arrivées de la star anglaise Raheem Sterling et du pilier international sénégalais Kalidou Koulibaly.

Kounde devrait devenir la troisième signature estivale de Chelsea dans un accord qui pourrait donner le feu vert à Azpilicueta #cfc https://t.co/p0ppITuXHc – Matt Law (@Matt_Law_DT) 22 juillet 2022

Plus important encore, Koundé complète probablement le remaniement défensif entrepris par l’équipe de Stamford Bridge pendant la fenêtre de transfert après que les Blues aient perdu Antonio Rüdiger et Andreas Christensen pour des transferts gratuits vers le Real Madrid et Barcelone respectivement.

Le transfert de 56 millions de livres sterling pour le Français de 23 ans catapulterait les dépenses estivales des Blues à 136 millions de livres sterling sur leurs trois signatures majeures, Koundé signant pour une première période de cinq ans dans l’ouest de Londres.

Avec Chelsea sur le point de persister dans un déploiement à trois sous Tuchel, la nécessité de remplacer Rüdiger et Christensen était primordiale pour les plans de transfert du club cet été.

Koulibaly et Koundé sont susceptibles de s’aligner aux côtés du vétéran brésilien Thiago Silva lors de la prochaine campagne de Premier League 2022-23, le club conservant toujours – à l’heure actuelle – Trevoh Chalobah, Malang Sarr et Ethan Ampadu dans leurs livres, bien que un ou plusieurs pourraient être largués et vendus avant la fermeture de la fenêtre.

Chelsea pourrait également être sur le point de perdre un autre défenseur, cependant, l’accord pour Koundé ouvrant peut-être la porte à Barcelone pour obtenir un accord pour la présence du vétéran espagnol César Azpilicueta par leur intérêt de longue date cet été.

Le nouveau propriétaire Todd Boehly a déjà fait des progrès dans son désir de fournir à Tuchel les noms et les visages potentiellement nécessaires pour que Chelsea pousse à la fois Manchester City et Liverpool pour les honneurs de la Premier League cette saison au plus tôt, les Blues espérant toujours jouer. pour la star internationale néerlandaise Frenkie de Jong.

Si Azpilicueta devait déménager en Catalogne, les Bleus pourraient également faire un jeu sérieux pour le Bayern Munich et le défenseur polyvalent international français Benjamin Pavard (voir plus dans les liens ci-dessous), qui pourraient bien quitter l’Allianz Arena avec l’intérêt de quatre géants européens.

Compte tenu de l’intention affichée par les Blues cet été, il pourrait y avoir un troisième joueur sérieux dans la course au titre de Premier League cette saison.

