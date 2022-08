Chelsea bannit un détenteur d’abonnement pour abus de son fils

Londres (AFP) – Chelsea a interdit indéfiniment un détenteur d’abonnement pour avoir injurié l’attaquant sud-coréen de Tottenham, Son Heung-min, lors du match nul 2-2 de Premier League à Stamford Bridge.

Son a été victime des railleries écœurantes d’un membre de la foule lors du derby houleux de Londres dimanche dernier.

Chelsea a conclu une enquête en bannissant le détenteur de l’abonnement.

“Suite à notre déclaration cette semaine sur les abus racistes lors du match de Tottenham dimanche dernier, le Chelsea Football Club peut confirmer qu’il a identifié et banni indéfiniment un détenteur d’abonnement”, a indiqué samedi un communiqué de Chelsea.

Chelsea a déjà prononcé des interdictions à vie aux supporters reconnus coupables d’abus raciaux à Stamford Bridge.

Les Blues ont pris leur dernière initiative dans la longue campagne No To Hate avant le choc des Spurs de dimanche, prenant des mesures pour permettre aux spectateurs de signaler plus facilement les abus présumés.