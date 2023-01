Chelsea attend toujours la percée de Benfica sur le transfert d’Enzo Fernandez

Chelsea n’a toujours pas fait de percée dans son transfert à Enzo Fernandez de Benfica.

Le club de Stamford Bridge n’est pas disposé à dépasser la clause de 120 millions d’euros de Fernandez, avec la structure et les termes de l’accord clé.

Chelsea continue de surveiller toutes les options disponibles pour un ou deux déménagements permanents maintenant ou cet été. La signature de janvier Andrey Santos, 18 ans, peut jouer au n ° 6, est le capitaine des moins de 20 ans du Brésil et est très recherché.

Chelsea a convenu de conditions personnelles avec Fernandez pour un contrat à long terme et Chelsea est le choix du joueur de 22 ans malgré des intérêts rivaux.

Mais il n’y a pas de club deal dans l’état actuel des choses.

Le passage de Jorginho à Arsenal est indépendant de tout accord pour Fernandez.

ALLER PLUS LOIN Enzo Fernandez vaut-il vraiment 105 millions de livres sterling après si peu de matchs seniors?

(Photo : Getty Images)