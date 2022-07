Chelsea apprend le prix demandé pour un objectif clé

Chelsea a appris combien ils devront payer pour amener Presnel Kimpembe à Stamford Bridge cet été.

Les Bleus ont désespérément besoin de nouvelles jambes au poste d’arrière central, maintenant qu’Antonio Rudiger et Andreas Christensen sont partis pour l’Espagne.

Et toute une série de noms ont, à leur tour, été pressentis pour un changement de Stamford Bridge, notamment Jules Kounde de Séville, Matthijs de Ligt de la Juventus et l’ancienne star de Chelsea, Nathan Ake.

Jusqu’à présent, cependant, les Londoniens de l’ouest ont signé Kalidou Koulibaly de Naples et se battent avec le FC Barcelone pour Jules Kounde.

De Ligt et Ake, cependant, ne se rendront pas dans la capitale anglaise cet été car le premier a maintenant signé pour le Bayern Munich et un accord pour Ake s’est effondré.

Presnel Kimpembe des géants de la Ligue 1, le PSG, est une autre cible du défenseur central si Chelsea.

Kimpembe, aujourd’hui âgé de 26 ans, est un produit du système de jeunesse du PSG, n’ayant jamais aligné que sous les couleurs des champions de France.

Au total, Kimpembe a joué à 226 reprises pour le PSG, jouant un rôle clé dans leurs innombrables trophées nationaux.

Il est sous contrat au Parc des Princes jusqu’en 2024 mais pourrait être en route pour l’Angleterre cet été.

Selon le Times, Chelsea et la Juventus sont toutes deux intéressées par le bouchon, le PSG demandant 60 millions de livres sterling pour le lâcher.

De tels frais seraient normalement un peu élevés pour la Juventus, mais ils disposent désormais d’un important fonds de transfert en raison de la vente de De Ligt.

Quant à Chelsea, on ne sait pas s’ils sont prêts à dépenser autant pour un troisième défenseur central dans la même fenêtre.

