Chelsea apprend à ses dépens que les copropriétaires travaillent rarement dans le football

La veille du jour où les anciens propriétaires de Liverpool ont affronté les médias pour la première fois à Anfield en février 2007, une réunion a eu lieu sur l’ordre du jour des travaux.

George Gillett, un millionnaire des obligations à haut rendement, avait d’abord été écarté du club parce qu’il n’avait pas les poches assez profondes. Pour changer ses perspectives, il a sollicité l’aide d’Inner Circle Sports, une banque d’investissement de New York. Au bout du compte, les conversations l’ont conduit vers Tom Hicks, quelqu’un avec qui il avait déjà travaillé après avoir investi de l’argent dans une entreprise de conditionnement de viande.

L’intérêt de Hicks pour Liverpool est arrivé relativement tard, et à cause de cela – selon un responsable du club présent à l’époque mais qui a parlé à L’Athlétique Sous couvert d’anonymat pour protéger leur position actuelle, il a été suggéré que Gillett réponde aux questions les plus tôt lors de la conférence de presse. Hicks n’en a pas voulu. « Je vais commencer », a-t-il dit. Et il a obtenu gain de cause.

C’était un signe avant-coureur que ce mariage n’allait pas durer. En quelques mois, le club se retrouva officieusement en proie à une guerre civile, les copropriétaires ne se parlant plus.

Leur règne a duré trois années angoissantes avant qu’une décision de la Haute Cour ne conduise à une autre vente, cette fois à Fenway Sports Group (FSG), l’ensemble de l’exercice ne servant qu’à souligner à quel point il est difficile de faire fonctionner la copropriété dans le monde à enjeux élevés du football de Premier League.



George Gillett (à gauche) et Tom Hicks dévoilent leurs projets pour Liverpool en 2007 (Christopher Furlong/Getty Images)

Tout cela nous amène à Chelsea et au conflit entre les copropriétaires Todd Boehly et Behdad Eghbali, de Clearlake Capital.

Les fans du club londonien n’apprécieront peut-être pas le parallèle, mais ils pourraient faire pire que de regarder vers le nord s’ils voulaient comprendre comment et pourquoi les choses peuvent si mal tourner si vite avec des copropriétaires.

Dans le rôle de Gillett, on retrouve Boehly. Tous deux sont des hommes d’affaires américains ayant des intérêts sportifs préexistants (Gillett était propriétaire des Canadiens de Montréal, équipe de hockey sur glace, Boehly est copropriétaire des Dodgers de Los Angeles, équipe de baseball) et qui étaient assez riches pour contrôler l’une des plus grandes institutions sportives d’Angleterre, mais pas assez pour le faire. et réaliser les vastes ambitions de ces clubs.

Les parallèles ne s’arrêtent pas là. Gillett n’a finalisé son rachat qu’après l’échec d’autres candidats. Liverpool ayant un besoin urgent d’argent pour financer un nouveau projet de stade, il est revenu avec Hicks.

À Chelsea, Boehly n’a pu revendiquer le club que grâce à l’argent de Clearlake et Eghbali. Et là aussi, le temps était compté : le gouvernement britannique avait fixé au 31 mai 2022 la date limite pour la vente de Chelsea, dans un contexte de sanctions en cours contre l’ancien propriétaire, Roman Abramovich, un oligarque russe.

Depuis la finalisation du rachat, Boehly a fait la une des journaux, mais Eghbali a joué un rôle important dans de nombreux processus internes et prises de décisions. Il en était de même à Liverpool, où Hicks, bien qu’il ait été présenté au club par Gillett, avait toujours tendance à apparaître en premier lorsque leurs noms étaient mentionnés en même temps.

Les deux propriétaires de Liverpool se sont disputés encore plus vite que ceux de Chelsea. Dans son livre sur cette période, An Epic Swindle, Brian Reade cite un dirigeant de football de haut rang et un supporter de Liverpool qui ont rencontré les deux propriétaires individuellement.

« Cela faisait seulement deux mois qu’ils étaient copropriétaires du club, mais George parlait de son point de vue par rapport à celui de son partenaire. Plus tard, lorsque j’ai déjeuné avec Tom et certains de ses associés américains, je leur ai demandé quelle était la dynamique de leur relation. Tom a haussé les épaules et a dit : « Vous feriez mieux de lui demander », en désignant un haut responsable d’Inner Circle Sports, qui avait réuni les deux pour l’accord. »

Dès le début, il y a eu un manque de compréhension sur qui était réellement aux commandes à Liverpool. Cela venait du fait que chaque associé détenait un nombre égal d’actions, ce qui n’était pas le cas de Boehly et Clearlake, dont la participation s’élevait à 61,5 % pour ce dernier et à moins de 13 % pour Boehly.

En décembre 2007, alors que de nouvelles divergences se faisaient jour sur la question de savoir s’il fallait réorganiser Anfield ou le déménager (cela vous rappelle quelque chose, fans de Chelsea ?), Gillett avait déjà commencé à explorer une stratégie de sortie, ayant réalisé qu’il avait commis une erreur monumentale dans son choix de partenaire.

Les défis de la gestion d’une entreprise dans le secteur de la viande étaient un peu différents de ceux d’un club de football de la taille de Liverpool : une responsabilité qui suscite l’émotion, l’attention et la critique, chaque facteur mettant à l’épreuve l’ego de chacun. Ceux qui ont eu affaire à Hicks – un Texan effronté dont la société d’investissement avait initialement fait fortune dans la radio et les boissons gazeuses – suggèrent qu’il en avait un aussi grand que le mont Rushmore.

Les conflits de personnalité sont souvent à l’origine des implosions de copropriété, même si les tensions sont souvent autant stratégiques que personnelles.

Prenons l’exemple de Crystal Palace, probablement le club dont les problèmes de propriété actuels ressemblent le plus à ceux de Chelsea en première division.

En 2010, Palace a été sorti de l’administration par un groupe de riches supporters locaux dirigé par Steve Parish. Après une promotion inattendue en Premier League en 2013 et quelques saisons difficiles, le modèle de propriété a changé, Parish recherchant des investissements extérieurs américains sous la forme des magnats du capital-investissement Josh Harris et David Blitzer, qui ont acheté des parts en 2015, et de John Textor, qui a acheté environ 40 % du club six ans plus tard. Sa participation est depuis montée à 45 %.



John Textor veut le contrôle total d’un club de Premier League (Wagner Meier/Getty Images)

Malgré des participations très différentes, Parish, Textor, Harris et Blitzer disposent tous d’une part de vote égale, ce qui constitue un problème compte tenu des différences stratégiques qui les séparent.

Parish, qui gère Palace au quotidien, souhaite suivre un modèle économique durable à long terme, basé sur des améliorations des infrastructures, tandis que Textor souhaite attaquer le marché des transferts et tirer parti des autres éléments de son modèle multi-clubs Eagle Football (il possède également l’Olympique Lyonnais de Ligue 1, le Botafogo brésilien et le RWD Molenbeek belge). Blitzer et Harris semblent heureux, dans l’ensemble, de conserver le statu quo.

Il serait exagéré de prétendre que Palace est en proie à une guerre civile de style Chelsea, mais l’impasse stratégique signifie effectivement que le club est coincé – c’est pourquoi Textor essaie maintenant de vendre sa participation dans Palace et d’acheter Everton, que Farhad Moshiri essaie de vendre depuis quelques années.

Officiellement, Moshiri est l’unique propriétaire d’Everton depuis 2016, date à laquelle il a remplacé le regretté Bill Kenwright, resté président. Bien que le pouvoir de Kenwright ait disparu, il est resté influent et une présence de premier plan au sein du club, ce qui a créé ses propres problèmes. Ses opinions n’étaient pas toujours alignées avec celles de Moshiri, notamment sur des décisions telles que le limogeage du manager Roberto Martinez en 2016 et sur certains transferts, ce qui a donné lieu à un chaos à peine maîtrisé.

Il y a peut-être eu quelque chose de similaire avec Newcastle United et les récents départs d’Amanda Staveley et de Mehrdad Ghodoussi, le couple qui a contribué à assurer le rachat du club par l’Arabie saoudite en 2021.



Amanda Staveley et Mehrdad Ghodoussi regardent Newcastle United en août 2023 (Stu Forster/Getty Images)

A cette époque, il n’y avait pas de directeur sportif ou de PDG au sein du club, donc Staveley et Ghodoussi assumaient la responsabilité de ces domaines jusqu’à ce qu’une équipe de direction soit finalement mise en place, devenant ainsi les visages publics de l’équipe de direction du club. Mais leur influence était démentie par leur participation de 10 % dans le capital.

En fin de compte, une fois ces postes vacants pourvus, on a eu le sentiment qu’il y avait trop de voix en compétition et, dans ce scénario, il n’y aurait qu’un seul gagnant.

La même chose se produira-t-elle à Manchester United ? INEOS et la famille Glazer n’ont jamais travaillé ensemble auparavant. Sir Jim Ratcliffe a eu beaucoup d’influence sur le club depuis son investissement, mais il sera intéressant de voir à quel type de pression il sera soumis en interne si les résultats sur le terrain continuent.

Les structures de copropriété peuvent être une réussite, mais seulement – ​​semble-t-il – lorsque les partenariats ne sont pas le fruit du hasard. Le duo de Wrexham, Ryan Reynolds et Rob McElhenney, semble avoir trouvé un moyen de travailler en harmonie, même si leur projet atteint un jour la Premier League, avec tous les examens et les exigences financières que cela implique, ce partenariat pourrait être à nouveau scruté.

Qui sait où Chelsea en sera à ce moment-là ? Quoi qu’il en soit, les chances que Boehly et Egbhali soient toujours en couple semblent minimes.

(Photos principales : Getty Images)