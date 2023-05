Chelsea annonce officiellement Mauricio Pochettino comme nouveau manager

Mauricio Pochettino a été officiellement annoncé comme nouveau manager de Chelsea par le club de Premier League après des semaines de spéculations.

L’Argentin est devenu le favori dans la course pour prendre le relais à Stamford Bridge après que Julian Naglesmann se soit retiré de la compétition, la hiérarchie du club préférant Pochettino à d’autres noms liés tels que Ange Postecoglou et Vincent Kompany.

Chelsea a finalement confirmé la nouvelle lundi, révélant que Pochettino avait signé un contrat de deux ans, courant jusqu’en 2025, avec l’option d’une prolongation d’un an. Il commencera officiellement le rôle le 1er juillet.

Le Chelsea Football Club est heureux d'annoncer Mauricio Pochettino comme nouvel entraîneur-chef du club !

Chelsea a limogé Graham Potter début avril, nommant initialement l’ancien arrière latéral de Brighton Bruno Saltor à titre temporaire. Dans son seul match en charge, Chelsea a fait match nul 0-0 à domicile avec Liverpool.

Frank Lampard a ensuite été nommé manager par intérim, revenant dans l’équipe qu’il a dirigée pendant deux ans et demi entre 2019 et 2021. Le début de son mandat a cependant mal commencé, Lampard perdant ses cinq premiers matchs en cinq matchs. charge, marquant un seul but – et un dévié à cela.

Pochettino n’a pas réussi depuis que le PSG l’a limogé à la fin de la saison 2021/22, bien qu’il ait remporté le titre de Ligue 1. Auparavant, le joueur de 51 ans avait dirigé Tottenham Hotspur pendant six saisons, faisant du club une équipe qui se disputait régulièrement les postes en Ligue des champions et avait même atteint la finale européenne en 2019.

Laurence Stewart et Paul Winstanley, co-directeurs sportifs de Chelsea, ont déclaré : « L’expérience, les normes d’excellence, les qualités de leadership et le caractère de Mauricio serviront bien le Chelsea Football Club à mesure que nous progressons.

« C’est un entraîneur gagnant, qui a travaillé au plus haut niveau, dans plusieurs ligues et langues. Son éthos, son approche tactique et son engagement envers le développement ont fait de lui un candidat exceptionnel. »