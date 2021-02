Chelsea affrontera l’Atletico Madrid et Man City affrontera la Fiorentina en huitièmes de finale de l’UWCL

Chelsea a été tiré au sort contre l’Atletico Madrid en huitièmes de finale de la Ligue des champions, tandis que Manchester City affrontera la Fiorentina italienne.

L’Atletico Madrid a battu Manchester City en huitièmes de finale l’année dernière pour se qualifier pour les quarts de finale, où il a perdu 1-0 contre Barcelone.

Chelsea d’Emma Hayes revient en Ligue des champions cette année après ne pas se qualifier pour le tournoi 2019-20.

Ils mènent la Super League féminine, avec cinq points de retard sur son rival le plus proche.

Malgré leur succès national, Hayes et son équipe sont toujours à la recherche de leur premier titre en Ligue des champions et avec l’Atletico Madrid à 10 points de Barcelone au sommet de la Primera Iberdrola, ils seront optimistes quant à leurs chances d’atteindre les quarts de finale.

City aura également bon espoir de progresser après une impressionnante course de forme dans la ligue qui les a vu battre Arsenal et Manchester United récemment.

🏆 Le #UWCL tour de 1️⃣6️⃣ matchs sont fixés 🏆 Quelle cravate vous distingue?#UWCL pic.twitter.com/H2UquGZ8Or – Ligue des champions féminine de l’UEFA (@UWCL) 16 février 2021

La Fiorentina est quatrième de la Serie A féminine et n’a pas réussi à sortir des huitièmes de finale de la Ligue des champions la saison dernière.

Ailleurs, Lyon, championne 2019-2020, affrontera le danois Brondby IF tandis que le finaliste Wolfsburg affrontera le norvégien LSK Kvinner.

Les demi-finalistes de l’année dernière, Barcelone, ont été tirés au sort contre Fortuna Hjorring et le Paris Saint-Germain affrontera le Sparta Praha.

Le Kazakhstanais Biik Kazygurt doit affronter le Bayern Munich, finaliste de la Frauen Bundesliga 2019-2020, tandis que le FC Rosengard complète le match avec un match contre St.Polten Frauen.

Les matchs se dérouleront sur deux manches les 3 et 4 mars et les 10 et 11 mars.