Chelsea accueillera Mateo Kovacic et Hakim Ziyech pour un voyage dans la forêt de Nottingham

Chelsea retrouvera Mateo Kovacic et Hakim Ziyech dans son équipe pour leur voyage du Nouvel An à Nottingham Forest après leur retour à l’entraînement après la Coupe du monde.

Les deux ont eu du temps supplémentaire pour récupérer après que leurs pays – la Croatie et le Maroc – aient atteint les demi-finales et disputé le match éliminatoire pour la troisième et la quatrième place.

Le duo n’était pas disponible pour la victoire de Chelsea en Premier League contre Bournemouth mardi, mais le manager Graham Potter a confirmé qu’ils étaient prêts pour le voyage à Forest en difficulté.

“Ces deux gars seront de retour”, a déclaré Potter, bien qu’il ait confirmé que le gardien Edouard Mendy était incertain en raison d’une blessure contractée en jouant pour le Sénégal à la Coupe du monde.

« Nous verrons comment il va dans les prochains jours. Il a un problème avec un os qu’il a ramassé à la Coupe du monde et il a eu besoin d’un peu de temps”, a déclaré Potter.

Chelsea a reçu un nouveau coup lorsque l’arrière latéral Reece James a été blessé contre Bournemouth et Potter admet que le nombre de blessures de son équipe et le fait que tant de joueurs étaient au Qatar ont été difficiles à gérer.

“La pause (de la Coupe du monde) n’a pas été positive pour nous”, a déclaré Potter. puis ils refluent.

“La pause que vous pensez devoir travailler avec l’équipe, ce n’est pas là parce que vous n’avez pas les joueurs”, a-t-il déclaré.

“Mais vous ne pouvez pas trouver ces excuses, vous devez juste gagner et nous l’avons fait contre Bournemouth, donc c’était bien.”

Chelsea est huitième du classement et a du terrain à rattraper s’il veut se joindre à la bataille pour une place parmi les quatre premiers et Potter est conscient que les blessures ne peuvent pas être utilisées comme excuse.

“Cela a été une période vraiment difficile, aussi difficile qu’elle l’a été depuis que j’étais entraîneur, mais nous sommes à Chelsea et les gens ne veulent pas entendre ces raisons ou ces excuses”, a-t-il déclaré.

“Vous devez continuer, et nous devons faire de notre mieux pour trouver les réponses.”

N’Golo Kante et Armando Broja restent absents pour Chelsea avec des blessures à long terme tandis que James est également à nouveau indisponible.

