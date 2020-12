Un regard sur ce qui se passe autour du football européen lundi:

ANGLETERRE

Chelsea accueille West Ham avec l’équipe de Frank Lampard qui cherche à éviter une troisième défaite successive en Premier League. Le match arrive avec l’attaquant de Chelsea Timo Werner acceptant qu’il a eu du mal ces dernières semaines, après avoir sous-estimé le défi de la Premier League et avoir disputé huit matches sans but dans toutes les compétitions. West Ham n’est qu’à un point de Chelsea, huitième. Le départ a fait naître l’espoir que David Moyes, embauché par West Ham pour lutter contre la relégation il y a 12 mois, pourrait plutôt envisager d’essayer de se qualifier pour l’Europe. Burnley joue Wolverhampton soutenu par une série de trois matches sans défaite pour l’équipe de Sean Dyche alors qu’elle tente de s’échapper de la zone de relégation. Les Clarets n’ont marqué que six fois en 12 matchs de championnat cette saison, mais ont conservé quatre feuilles blanches de leurs six derniers matchs et n’ont concédé que six fois au cours de cette période, avec cinq de ces buts à Manchester City.

