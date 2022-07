Chelsea accepte un accord pour l’international français de Séville Jules Koundé

Par Andrew Thompson









Les géants de la Premier League, Chelsea, devraient poursuivre leur virée shopping estivale dans le sillage du nouveau propriétaire Todd Boehly prenant les rênes de l’ancien chef Roman Abramovich après avoir accepté les conditions du défenseur international français Jules Koundé.

Koundé, 23 ans, est depuis longtemps sur l’écran radar de Chelsea depuis l’été dernier sous le patron vainqueur de la Ligue des champions, Thomas Tuchel, ciblant Koundé alors que les Bleus cherchaient à tirer parti de leur victoire en Ligue des champions, et ont presque capturé le Français en janvier avant la rupture de l’accord. .

EXCLUSIF: Chelsea accepte l’accord avec Jules Kounde https://t.co/qVnrvbEz5F pic.twitter.com/umC3jVMl3e — Le Soleil Football ⚽ (@TheSunFootball) 19 juillet 2022

Selon des informations parues dans The Sun, les Blues ont accepté un accord pour Koundé tout en remportant le sprint vers sa signature devant les géants espagnols de Barcelone, la tenue de Stamford Bridge étant prête à payer un montant initial de 51 millions de livres sterling avec 4 millions de livres supplémentaires en plus. à venir.

Le natif de Paris pourrait être prêt à rejoindre l’équipe de Chelsea pour le reste de sa tournée aux États-Unis, l’accord étant “complet à 99%”, il ne reste que les touches finales.

Ce fut une semaine tourbillonnante de transferts pour le club de l’ouest de Londres après que le club ait opté pour la star anglaise Raheem Sterling ainsi que pour le pilier sénégalais du SSC Napoli Kalidou Koulibaly.

Chelsea pourrait également être en ligne pour assurer un autre mouvement à succès pour la star internationale néerlandaise Frenkie de Jong (en savoir plus dans le lien ci-dessous) alors que Boehly est entré dans le giron à la tête du club de la capitale avec l’intention de construire une équipe capable de défier pour le Premier League le plus tôt possible.

Si aucun problème imprévu ne survenait, Koundé serait le dernier élément d’un trio de défenseurs centraux potentiellement vanté composé du vétéran brésilien Thiago Silva, Koulibaly et lui-même alors que Tuchel cherche à poursuivre avec un déploiement à trois au cours de la saison 2022-23.

