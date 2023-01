Chelsea accepte le transfert de l’ailier du PSV Eindhoven Noni Madueke

Chelsea a conclu un accord pour signer l’ailier du PSV Eindhoven Noni Madueke, un la source a confirmé à ESPN.

Madueke, 20 ans, a reçu l’autorisation du PSV de se rendre en Angleterre pour finaliser le transfert.

Des rapports aux Pays-Bas suggèrent que les frais totaux approcheront les 40 millions d’euros, ce qui en ferait le deuxième transfert sortant le plus important de l’histoire du PSV. Plus tôt ce mois-ci, l’attaquant des Pays-Bas Cody Gakpo a quitté le PSV pour rejoindre Liverpool pour un montant initial de 37 millions de livres sterling (42 millions d’euros).

Des sources ont déclaré à ESPN la semaine dernière que Chelsea avait fait une offre initiale de 30 millions d’euros pour Madueke, bien que le PSV lui ait dit qu’il n’avait aucun intérêt à laisser le joueur partir ce mois-ci.

Noni Madueke a marqué 11 buts en Eredivisie pour le PSV depuis ses débuts seniors en 2019. Photo Prestige/Soccrates/Getty Images

L’entraîneur du PSV Ruud van Nistelrooy ne voulait pas perdre Madueke après le départ de Gakpo, mais a admis qu’il était possible qu’il parte alors que les négociations se poursuivent.

“Je connais l’intérêt porté au Noni”, a-t-il déclaré la semaine dernière. “Je préférerais ne pas avoir ça, mais ce n’est pas quelque chose que je décide. Le fait qu’il y ait beaucoup d’intérêt pour lui est bien sûr dû à sa qualité et à ses performances. Mais je trouve cela inquiétant. Parce que nous devons voir si nous parvenons à le garder, je l’espère beaucoup.

“Nous ferons certainement tout ce que nous pourrons [to keep him]. Mais vous savez aussi que les choses peuvent changer très rapidement si l’intérêt augmente. En tant que club, vous devez être prêt et avoir des remplaçants alignés car s’il part, cela signifierait que nous perdons un autre joueur cet hiver.”

Madueke, un international anglais des moins de 21 ans, était auparavant un joueur de l’équipe de jeunes à Tottenham et l’entraîneur-chef de Chelsea, Graham Potter, l’aurait suivi pendant un certain temps.

Chelsea vise à renforcer ses options offensives ce mois-ci et a déjà signé Mykhailo Mudryk du Shakhtar Donetsk dans un accord d’une valeur allant jusqu’à 100 millions d’euros, ainsi que Joao Felix prêté par l’Atletico Madrid.