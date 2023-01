Chelsea accepte l’accord Malo Gusto; rejoindra en été

Chelsea et Lyon ont convenu de frais pour le transfert du défenseur international français des moins de 21 ans Malo Gusto, ont déclaré des sources à ESPN. L’arrière droit de 19 ans restera prêté au club de Ligue 1 jusqu’à la fin de la saison.

Les frais de transfert pourraient atteindre 40 millions d’euros, dont 30 millions d’euros garantis et 10 millions d’euros supplémentaires de bonus potentiels. Gusto, qui a convenu de conditions personnelles avec les Blues la semaine dernière, devrait signer un contrat de six ans et demi après avoir subi un examen médical samedi.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Chelsea était réticent à prêter le joueur à Lyon, mais cela s’est avéré être le seul moyen de conclure un accord. Le président lyonnais Jean-Michel Aulas a insisté en privé et publiquement sur le fait que le joueur resterait au club jusqu’en juin.

Gusto, qui aura 20 ans en mai, n’avait plus que 18 mois sur son contrat à Lyon et voulait rejoindre l’équipe de Graham Potter. L’offre initiale du côté londonien de 20 millions d’euros (17 millions d’euros fixes et 3 millions d’euros de bonus) a été rejetée par Lyon.

Gusto a déjà joué 47 fois avec Lyon, son club natal, dont plusieurs matchs européens et il est également sur le radar de Didier Deschamps pour l’équipe nationale après avoir représenté la France à tous les niveaux de la jeunesse.

Gusto est un arrière droit très offensif avec un bon rythme et une grande capacité de croisement et fournira une compétition à l’international anglais Reece James.