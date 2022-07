Chelsea accepte des conditions personnelles avec Jules Kounde alors que Séville nie les spéculations de Barcelone

La star de Séville Jules Kounde renforcerait la défense de Chelsea aux côtés de la récente signature des Blues Kalidou Koulibaly. Fran Santiago/Getty Images

La fenêtre de transfert d’été est là, et il y a beaucoup de commérages qui tourbillonnent sur qui va où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Jules Kounde est toujours en route pour Chelsea, malgré les informations selon lesquelles Barcelone aurait détourné l’accord

Des rapports récents en provenance d’Espagne ont émis l’hypothèse que Jules Koundé a refusé un contrat de cinq ans avec Chelsea pour attendre un transfert à Barcelone. Cependant, Rapports de Marca que Séville a confirmé qu’il n’avait pas reçu d’offre pour le joueur de 23 ans, et qu’il n’a pas encore été approché par la partie catalane.

Bien que Xavi Hernandez tienne le défenseur central en haute estime, l’équipe de LaLiga serait découragée par les frais de transfert et ne serait actuellement pas en mesure de rivaliser financièrement avec les Blues.

Un coup de main de dernière minute est donc peu probable, car l’international français est déjà parvenu à un accord avec l’équipe de Premier League, dans le cadre d’un accord d’une valeur de 51 millions de livres sterling, dont 4 millions de livres supplémentaires. selon le soleil.

Un déménagement dans l’ouest de Londres fera de Kounde Thomas Tuchel la troisième signature majeure cet été, après l’arrivée de Kalidou Koulibaly et Rahim Sterling.

Potins de papier

– Manchester United est sur le point de faire une offre pour l’Inter Milan Denzel Dumfries après avoir déchargé Aaron Wan-Bissaka, selon Gazetta dello Sport. Le joueur de 26 ans a rejoint le Nerazzurri l’été dernier et il lui reste trois ans de contrat. L’équipe de Serie A a inclus le défenseur dans les négociations avec Chelsea pour Romelu Lukaku, mais les Blues ont rejeté l’ailier arrière dans le cadre de l’accord de prêt. Les Red Devils chercheraient à financer la signature de l’international néerlandais en vendant Aaron Wan-Bissaka. Bien que la Roma soit apparemment intéressée par le défenseur de 24 ans, elle n’a pas encore proposé d’offre formelle, Crystal Palace envisageant également une décision pour l’international anglais.

– L’Atletico Madrid a intensifié sa quête de Cristiano Ronaldo en plaçant Antoine Griezmann sur leur liste de transfert, rapporte le Times. Los Rojiblancos chercheraient à financer un déménagement pour l’attaquant de 37 ans de Manchester United en offrant Griezmann à des prétendants potentiels dans l’espoir de retirer le salaire considérable de 31 ans de leur masse salariale. L’international portugais serait intéressé par un transfert au Wanda Metropolitano, qui promettrait le football de la Ligue des champions la saison prochaine, malgré neuf saisons passées avec son rival, le Real Madrid.

– La Juventus cherche à se séparer Adrien Rabiot cet été, et cela pourrait impliquer un accord d’échange avec le PSG pour Leandro Paredes, selon Tuttosport. La Bianconeri demanderaient des frais de transfert entre 12,7 et 17 millions de livres sterling pour le joueur de 27 ans, qui est l’un des mieux rémunérés de l’équipe. Le milieu de terrain, qui a encore un an sur son contrat actuel, est pressenti pour un déménagement en France, Lyon étant apparemment le principal intérêt. Cependant, l’international français pourrait revenir au PSG après son départ en transfert gratuit en 2019, alors que l’équipe italienne cherche à acquérir Paredes des champions de Ligue 1.

– Le Bayern Munich a obtenu un contrat de 24,3 millions de livres sterling pour l’attaquant adolescent de Rennes Mathys Tél sous contrat de cinq ans, rapporte Sky Sports Allemagne. Les champions de Bundesliga ont eu trois offres rejetées pour le joueur de 17 ans, avant de parvenir à un accord avec l’équipe de Ligue 1. L’international français U17 devrait passer un examen médical dans les prochains jours et rejoindrait le club allemand lors de sa tournée de pré-saison aux États-Unis.

– Nice a approché Leicester pour Kasper Schmeichel après avoir échoué à sécuriser Yann Sommer, selon L’Equipe. Le gardien de but de 35 ans serait intéressé par un déménagement, mais seulement s’il peut se séparer des Foxes à l’amiable après 11 ans. L’international danois n’a plus qu’un an sur son contrat, alors que l’équipe de Ligue 1 cherche à remplacer Walter Benitez après son transfert gratuit au PSV Eindhoven.