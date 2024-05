Chelsea a une liste de souhaits de transfert de quatre hommes après que Todd Boehly ait donné son feu vert à davantage de dépenses

Chelsea ira de l’avant et tentera de se renforcer à quatre positions au cours de la fenêtre estivale, malgré les préoccupations persistantes en matière de fair-play financier.

Les Blues ont dépensé plus d’un milliard de livres sterling en joueurs depuis que le consortium de Todd Boehly a pris le relais il y a deux ans. Le club a enregistré une perte avant impôts de 90,1 millions de livres sterling au cours de l’année jusqu’au 30 juin, qui fait suite à une perte de 121,4 millions de livres sterling dans les comptes de l’année précédente et laisse entrevoir des difficultés potentielles à se conformer aux règles de profit et de durabilité de la Premier League.









Everton et Nottingham Forest ont enfreint les règles, qui permettent aux clubs de subir une perte de 105 millions de livres sterling sur une période de trois ans. Chelsea a augmenté son chiffre d’affaires à 512,5 millions de livres sterling lors de la dernière série de comptes et est clairement confiant à l’approche de l’intersaison, alors qu’ils devraient à nouveau être occupés lors du mercato estival.

Le télégraphe dit que les Bleus essaient de recruter un attaquant, un arrière gauche, un défenseur central et un gardien de but. Les copropriétaires Boehly et Behdad Eghbali ont accordé leur confiance aux directeurs sportifs Paul Winstanley et Laurence Stewart, qui dirigeront désormais la recherche de nouveaux joueurs malgré les critiques des supporters.

Ils travailleront avec le nouveau directeur du recrutement mondial, Sam Jewell, qui a récemment pris ses fonctions après avoir rejoint Brighton. Le rapport indique que même si Winstanley et Stewart ont été assurés de leurs postes, l’entraîneur-chef Mauricio Pochettino attend toujours son sort dans un bilan de fin de saison.

Chelsea a remporté trois matches consécutifs pour se hisser au septième rang de la Premier League, à égalité de points avec Newcastle avec deux matchs à jouer. Pochettino est confronté à l’incertitude quant à son avenir et une bonne fin de campagne pourrait garantir un sursis à l’exécution de l’Argentin.

« Je pense à long terme et je pense à ma vie ici », a déclaré Pochettino après la victoire 3-2 contre Forest dimanche. « Nous travaillons parce que nous sommes professionnels et que nous pensons gagner des matchs et essayons de rendre les propriétaires heureux, en essayant de rendre le staff, les joueurs et les fans heureux. J’ai eu une conversation honnête lors de la conférence de presse. Pour être plus clair, si le propriétaire est satisfait de mon travail, nous pouvons continuer.

Chelsea veut signer un soutien pour Nicolas Jackson ( Getty Images)



S’il conserve son poste, Pochettino peut s’attendre à ce que son équipe soit remaniée cet été. Un nouvel attaquant pour soutenir Nicolas Jackson est un besoin évident pour l’équipe, qui a été gênée par la campagne blessée de Christopher Nkunku. Jackson a marqué 17 fois en 42 matchs cette saison après avoir été signé pour 30 millions de livres sterling par Villarreal l’été dernier, mais il a été incohérent devant le but.

Chelsea souhaite également recruter un défenseur central pour remplacer le sortant Thiago Silva, ainsi qu’un défenseur gauche pour concurrencer Ben Chilwell et Marc Cucurella, sujets aux blessures. La signature de 25 millions de livres sterling de Robert Sanchez de Brighton l’été dernier n’a pas fonctionné, avec un ajout de 14 millions de livres sterling Djordje Petrovic commençant devant lui.





Les Blues devront vendre pour financer une autre frénésie de dépenses, avec des joueurs locaux comme Armando Broja, Trevoh Chalobah, Conor Gallagher et Ian Maatsen particulièrement précieux à cet égard.

