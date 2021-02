Chelsea a tenu comme 8/10 Mount brille mais 5/10 Hudson-Odoi est un sous-marin

Southampton a mis fin à la série de cinq victoires de Chelsea pour les tenir à un match nul 1-1 au St Mary’s Stadium.

Les Blues cherchaient à combler l’écart sur les trois premiers du tableau – avec Southampton sur une mauvaise forme avec six défaites consécutives en Premier League depuis la victoire contre Liverpool – mais leur tâche est devenue plus difficile lorsque Takumi Minamino a composé l’arrivée a mis l’équipe locale en tête contre le cours du jeu.

Mason Mount a calmement nivelé depuis le point de penalty après avoir été trébuché par Danny Ings avant que Jannick Vestergaard ne frappe les boiseries avec le gardien Edouard Mendy battu. Mais ça s’est terminé au niveau.

Positifs

C’était un départ confiant de la part des visiteurs qui ont dominé les débats dès le premier coup de sifflet. Le visiteur a injecté une intensité bien nécessaire dans leur jeu après la pause, ce qui leur a permis de rester invaincu sous Thomas Tuchel.

Négatifs

Le gaspillage des Blues n’a produit qu’un seul tir cadré dans les 38 premières minutes – un faible effort de 40 verges du défenseur Antonio Rudiger – et ils ont été punis par le suckerpunch de Minamino sur le compteur, ce qui pourrait voir les hommes de Tuchel terminer le week-end en dehors des quatre premiers. .

Note du manager sur 10

7 – Sûrement le manager le plus bruyant de la Premier League en marge, Chelsea a semblé être une force dominante sous la direction de Tuchel. Malgré cela, il a fait un chiffre frustré pour les grands sorts, reflété par sa décision de faire entrer – puis de désactiver – l’ailier Callum Hudson-Odoi en seconde période.

Notes des joueurs (1 à 10; 10 = meilleur. Les joueurs introduits après 70 minutes ne reçoivent aucune note)

GK Edouard Mendy, 6 ans – Vous ne pouvez pas vraiment le tenir responsable du premier but, mais il ne s’est pas vraiment imposé non plus et a été terrassé par le jeu de jambes soigné de Minamino. Il était plus assuré de rassembler un coin James Ward-Prowse, mais était reconnaissant de voir l’effort de Vestergaard secouer le bar.

DF Reece James, 6 ans – Il semble juste faire passer les Blues à la vitesse supérieure quand il est disponible. C’était un autre excellent départ de la part du jeune arrière latéral qui a terrorisé ses adversaires avec une série de points rapides, mais il a ouvert une bonne occasion au-dessus de la barre tardivement.

DF Cesar Azpilicueta, 5 ans – Le skipper de Chelsea n’avait à peine rien à faire pendant une demi-heure, mais Minamino l’a assis avant de passer froidement le premier match devant Mendy.

DF Antonio Rudiger, 5 ans – Son cœur était probablement dans sa bouche quand Mendy ne semblait pas y prêter autant d’attention alors qu’il fit un signe de tête à son gardien. Sa frappe de 40 verges était au mieux ambitieuse et il a été pris hors de position pour le but de Southampton.

DF Kurt Zouma, 6 ans – A profité d’un début tranquille avec les attaques de Southampton, une rareté, mais il a fait de son mieux pour attirer l’attention avec un bon changement de jeu pour choisir Marcos Alonso à gauche et a fait un arrêt intelligent de McCarthy avec une tête puissante au dernier poteau .

DF Marcos Alonso, 7 ans – Tuchel a promis de nouveaux départs après son arrivée et Alonso en a profité plus que quiconque. Il a également été d’une bonne valeur et a frappé une frappe puissante au loin du poteau avant de pétiller dans un centre bas qui a presque trouvé Timo Werner.

MF N’Golo Kante, 6 ans – Arrête-t-il jamais de courir? Une autre performance à couper le souffle du milieu de terrain infatigable qui a probablement couvert chaque brin d’herbe deux fois, mais même il n’a pas pu étouffer la passe de Redmond qui a envoyé Minamino sur son chemin pour ouvrir le score.

MF Mateo Kovacic, 6 ans – Comme Kante, il s’est bien imposé comme on pouvait s’y attendre, ce qui a permis à Chelsea de dicter la procédure. Il a également nourri Alonso sur la ligne de touche avec une passe nette alors que les Bleus continuaient à trouver de la joie sur le flanc gauche.

Mount était la vedette du spectacle des Bleus. Darren Walsh / Chelsea FC via Getty Images

MF Mason Mount, 8 – L’homme vedette de Chelsea à une certaine distance. C’était une performance infatigable du milieu de terrain tenace qui a rapidement conquis Tuchel. Il a été brillant en seconde période et s’est relevé du gazon pour rouler calmement devant McCarthy de 12 verges.

FW Tammy Abraham, 5 ans – L’attaquant avait l’air bien ces derniers temps et a recommencé brillamment ici, mais il a été contrarié par une alerte à la défense de Mohammed Salisu alors qu’il cherchait à attaquer la boîte des Saints et a dû être retiré sur blessure à la pause.

FW Timo Werner, 5 ans – Un après-midi de quasi-accidents pour l’attaquant rapide, qui a produit une poignée de courses et de coupures dangereuses, mais ils n’ont pas réussi à trouver une chemise bleue et Tuchel n’était pas très heureux alors que son changement de jeu sur Alonso s’est effondré. de jeu.

Substituts

MF Jorginho, NR – Une sortie typiquement industrieuse, mais le milieu de terrain n’était clairement pas d’humeur à prendre des risques alors qu’il traînait professionnellement son homme à mi-chemin pour arrêter brusquement une contre-attaque de Southampton.

FW Callum Hudson-Odoi, 5 ans – A causé des problèmes sur le banc avec ses pieds rapides et a eu une grande main dans le niveleur quand il a choisi Mount qui a été claqué par Ings, pour être remorqué lui-même à la place de Hakim Ziyech une demi-heure plus tard. Brutal.

FW Hakim Ziyech, NR – Si Hudson-Odoi était déjà déçu, la contribution insuffisante de Ziyech n’aura pas fait grand-chose pour lui remonter le moral puisque l’ailier a été balayé par Bertrand lors de sa première implication.