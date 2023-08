Depuis longtemps, Chelsea compte dans son club certains des meilleurs jeunes joueurs d’Europe, comme le soulignent ses sept victoires en FA Youth Cup entre 2010 et 2018.

Le milieu de terrain croate Ivan Rakitic aurait pu être un autre joueur à avoir fait ses derniers pas pour devenir footballeur professionnel à Chelsea, admettant QuatreQuatreDeux qu’il a failli signer pour les Bleus lorsqu’il était jeune.

Finalement, il a choisi de ne pas le faire, préférant poursuivre son développement à Bâle avant de rejoindre Schalke à l’âge de 19 ans. Lorsqu’on lui demande à quel point il est sur le point de conclure un accord, le finaliste de la Coupe du monde 2018 décrit la situation.

Rakitic a atteint la finale de la Coupe du monde avec la Croatie en 2018 (Crédit image : Getty Images)

« Très proche », dit Rakitic en exclusivité FFT. « J’avais environ 15 ou 16 ans lorsque j’ai commencé à jouer pour la Suisse dans les catégories juniors. Nous avons fait de très bons matchs, puis il fut un temps où Chelsea a commencé à recruter entre 30 et 50 jeunes joueurs de partout, et il y avait cette possibilité. aller là.

« Des gens de Chelsea sont venus en Suisse, nous leur avons parlé et ils ont fait une proposition à mon club, Bâle, mais nous avons décidé très vite de rester en Suisse et je pense que c’était la bonne décision.

« Ce n’était pas pour dire non à Chelsea, c’était juste pour rester à la maison et terminer mes études de la bonne manière, car il me restait encore du temps pour ma carrière de footballeur après cela. J’ai eu de la chance que les gens de Bâle aient cru en moi et m’a donné une opportunité très tôt, puis tout est allé très vite pour moi. »

VIDÉO : Pourquoi Moises Caicedo et Enzo Fernandez deviendront à nouveau des challengers pour le titre de Chelsea Premier League

Au fil des années, il semble de plus en plus qu’il a pris la bonne décision. Suite à sa décision de rejoindre Schalke, Rakitic a déménagé en Espagne pour exercer son métier à Séville, remportant la Ligue Europa avant de se rendre à Barcelone, où il a remporté la Ligue des champions et quatre titres en Liga.

Aujourd’hui âgé de 35 ans, il a de nouveau remporté la Ligue Europa avec Séville la saison dernière. À un an de son contrat, il espère continuer à jouer aussi longtemps qu’il s’en sentira capable.

Au lieu de Chelsea, Rakitic a rejoint Schalke (Crédit image : Getty Images)

Plus d’histoires de Chelsea

Ayant déjà recruté Christopher Nkunku et Nicolas Jackson en attaque, les Bleus ont été lié à un coup sensationnel pour Kylian Mbappe.

Dans Aperçu de la saison de FourFourTwonous discuter de la façon dont Chelsea peut se remettre de la dernière campagne.

La raison pour laquelle Chelsea joue sans sponsor de maillot a également été révélé.