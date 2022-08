Chelsea a signé la signature de la starlette d’Aston Villa, Chukwuemeka

Londres (AFP) – Chelsea a sauté sur un contrat entre Aston Villa et Carney Chukwuemeka pour signer la star anglaise des moins de 19 ans pour un montant de 20 millions de livres sterling (24 millions de dollars).

Le patron de Villa, Steven Gerrard, a exclu le milieu de terrain de la tournée de pré-saison du club en Australie après que Chukwuemeka ait refusé de signer une prolongation de son contrat, qui devait expirer en 2023.

Chukwuemeka, qui aura 19 ans en octobre, a fait irruption dans l’équipe première de Villa en mai 2021 et la saison dernière a fait 14 apparitions, bien que seulement deux d’entre elles aient été des départs en Premier League.

Il a joué un rôle de premier plan lorsque l’Angleterre a remporté le Championnat d’Europe des moins de 19 ans en juillet.

“Cela a été assez mouvementé mais je n’ai pas réussi à me sortir Chelsea de la tête ces derniers jours, donc je suis simplement heureux et soulagé que tout soit terminé”, a déclaré Chukwuemeka.

“Je suis tellement excité et j’ai juste hâte d’entrer sur le terrain, de rencontrer tous les joueurs et d’essayer de gagner des matchs et des trophées avec Chelsea.”

Il devient la troisième signature de la nouvelle ère de Chelsea sous la propriété du consortium de Todd Boehly, après Raheem Sterling et Kalidou Koulibaly à Stamford Bridge.

“Carney est l’un des jeunes joueurs les plus excitants d’Europe, nous avons donc vraiment hâte de le voir en action à Stamford Bridge”, a déclaré Boehly.

“Nous sommes ravis de pouvoir l’amener à Chelsea et d’ajouter un jeune aussi talentueux à notre équipe pour la nouvelle saison et au-delà.”