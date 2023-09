Chelsea a rencontré la compagnie aérienne saoudienne Riyadh Air au sujet d’un accord de parrainage de maillots

Les dirigeants de Chelsea ont accueilli des représentants de la compagnie aérienne saoudienne Riyadh Air et ont proposé un éventuel accord de sponsoring sur le devant du maillot alors que le club poursuit ses négociations avec un certain nombre d’entreprises pour augmenter ses revenus commerciaux.

Riyadh Air, qui sponsorise déjà l’Atletico Madrid, appartient au Fonds d’investissement public (PIF) saoudien, actionnaire majoritaire de Newcastle United. Le prince héritier Mohammed ben Salmane a annoncé en mars la création de la nouvelle compagnie aérienne, qui n’a toujours pas piloté d’avion et ne prévoit pas de le faire avant 2025.

Les responsables de Chelsea, dont le directeur général Chris Jurasek, ont accueilli une délégation de Riyadh Air à Stamford Bridge pour la défaite 1-0 de samedi contre Nottingham Forest. Le club a ensuite proposé à la compagnie aérienne un accord de sponsoring pluriannuel pour les équipes masculines et féminines.

Un autre concurrent pour le sponsor du devant du maillot est le site de paris Kaiyun Sports, qui a annoncé la semaine dernière un accord avec Nottingham Forest.



Forest a signé un accord avec Kaiyun Sports (Nottingham Forest)

Kaiyun Sports semble cibler les clients en Chine – où le jeu est illégal – et accède au marché britannique via un accord « marque blanche » avec une entreprise de l’île de Man. On ne sait pas exactement dans quel pays Kaiyun est basé ni qui sont ses propriétaires, ce qui est extrêmement inhabituel pour un accord de sponsoring de cette importance.

ALLER PLUS LOIN Rapport spécial : Comment les sponsors des maillots de la Premier League « facilitent les jeux illégaux »

Chelsea est toutefois rassuré par le fait que Kaiyun a déjà conclu des accords avec le Real Madrid, Crystal Palace et l’Inter Milan, tandis que la société de paris a déjà un accord de partenariat avec Chelsea et a été affichée sur les panneaux d’affichage de Stamford Bridge samedi.

Le club a déjà conclu un accord avec le site de jeu asiatique Leyu Sports, qui L’Athlétisme révélé était dirigé par des employés inexistants et a annulé un accord potentiel avec le site de jeu Stake en juin après une réaction violente de la part des fans.

Les clubs de Premier League ont voté pour interdire à toutes les sociétés de jeux d’argent d’être sponsors de leurs maillots à partir de 2026, mais huit des 20 équipes de l’élite ont conclu de tels accords cette saison.

En savoir plus: Analysé – L’accord de parrainage de maillots de chaque club de Premier League

Les maillots bleus de Chelsea sont restés vierges jusqu’à présent cette saison alors que le club tente de remplacer le réseau mobile Three. Des négociations ont eu lieu avec Infinite Athlete, un « système d’exploitation pour le sport », mais l’accord attend toujours l’approbation de la Premier League.

Infinite Athlete est une société récemment créée qui s’est constituée lorsque Tempus Ex Machina (une société technologique qui a signé un partenariat de sept ans avec Chelsea en avril) a acquis Biocore, ce qui signifie que Tempus porte désormais le nom d’Infinite Athlete. Le fonds d’investissement Silver Lake – qui détient plus de 18 pour cent du City Football Group, l’organisation faîtière qui possède Manchester City – est également un investisseur dans Infinite Athlete, mais Chelsea ne tient pas compte de cela, ni du fait que Riyadh Air appartient à l’actionnaire majoritaire de Newcastle, pour avoir un effet dissuasif.

L’accord potentiel sur le devant du maillot avec Infinite Athlete ne devrait durer que pour le reste de cette saison, la société cherchant à cibler le marché du sport européen après son lancement. Le partenariat existant entre Chelsea et Tempus leur a permis d’installer la technologie Match View X sur l’application du club cette saison, donnant aux fans la possibilité de revoir les matchs et d’accéder au suivi, aux données et aux graphiques des joueurs.



(Clive Mason/Getty Images)

Chelsea parcourt le marché à la recherche d’accords à plus long terme qui entreraient en vigueur dès le début de la saison prochaine. Riyadh Air et Kaiyun Sports ne sont que deux des sociétés qui ont eu des réunions avec le club, mais des sources de Chelsea, qui ont souhaité rester anonymes en raison de la nature confidentielle des discussions, ont déclaré que des conversations étaient en cours avec d’autres, notamment une autre grande entreprise technologique de les États-Unis et a souligné qu’aucun accord avec la compagnie aérienne saoudienne ou Kaiyun n’était imminent. Le club accueille assez souvent des partenaires potentiels lors des matchs, ce qui ne signifie pas toujours qu’un accord sera conclu. Par exemple, Chelsea a déjà accueilli la compagnie d’assurance Allianz, mais aucun accord n’a abouti.

Kaiyun serait également intéressé par la conclusion d’un éventuel accord sur le devant du maillot cette saison si l’accord Infinite Athlete n’est pas finalisé. Cependant, cet accord est au stade de l’approbation de la Premier League et reste en pole position. La Premier League examine à la fois la valeur marchande de l’accord et le financement de l’entreprise.

L’équipe commerciale de Chelsea se concentre en grande partie sur les entreprises du secteur aérien, ainsi que sur les compagnies d’assurance, les sociétés technologiques et le secteur des services financiers pour leurs partenariats à long terme.

Des sources du club ont indiqué L’Athlétisme que Chelsea recherchera un package global allant jusqu’à 60 millions de livres sterling (75 millions de dollars) par an pour le parrainage du devant du maillot, incluant à la fois les équipes masculines et féminines, le club cherchant à rivaliser avec l’accord de maillot Emirates obtenu par Arsenal.

Le prix peut fluctuer en fonction de divers facteurs, tels que la durée de la transaction, les actifs inclus dans un contrat et la participation ou non du club à l’UEFA Champions League. Chelsea ne participera à aucun tournoi européen cette saison après avoir échoué à se qualifier.

Plus tôt cette année, la FIFA n’a pas donné suite à une proposition d’accord pour que Visit Saudi, l’office saoudien du tourisme, sponsorise la Coupe du monde féminine à la suite d’une réaction publique de la part des joueuses impliquées dans le tournoi en raison du bilan de l’État en matière de droits des femmes et de lois qui criminaliser les personnes LGBTQ+. L’Arabie saoudite affirme cependant investir considérablement dans le football féminin et a lancé la Premier League saoudienne féminine en 2020.

En savoir plus: L’Arabie Saoudite finance-t-elle Chelsea ?

Chelsea a cherché à élargir son équipe commerciale au cours de la dernière année, en embauchant un nouveau directeur général à Jurasek et en cherchant à améliorer sa stratégie numérique et d’engagement des fans.

Si Chelsea signait un accord avec la compagnie aérienne saoudienne, cela signifierait que trois des « Big Six » de la Premier League auraient un accord avec une compagnie aérienne nationale du Moyen-Orient, aux côtés de Manchester City (Etihad Airways) et Arsenal (Fly Emirates). ).

En juillet, Chelsea a annoncé qu’Oman Air était le « partenaire aérien officiel » du club dans le cadre d’un accord pluriannuel.

Un porte-parole de Riyadh Air a déclaré que la compagnie « n’était pas engagée dans de telles discussions » en termes de négociations formelles, mais n’a pas nié que des réunions aient eu lieu.

L’Athlétisme a contacté Chelsea, Kaiyun Sports et Infinite Athlete pour commentaires.

(Photo du haut : Harriet Lander – Chelsea FC/Chelsea FC via Getty Images)