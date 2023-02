Chelsea a refusé CINQ clubs intéressés par Conor Gallagher

Le milieu de terrain de Chelsea Conor Gallagher reste sur place – malgré cinq autres clubs annoncés pour le joueur.

Le diplômé de l’académie de Cobham, qui est allé à la Coupe du monde avec l’Angleterre mais n’a pas réussi à monter sur le terrain, a fait l’objet de beaucoup d’intérêt cette fenêtre. Il a trouvé les minutes plus difficiles à venir cette saison, après avoir impressionné pour Crystal Palace la dernière fois – mais Chelsea veut quand même le garder.

Et Gallagher ne manque pas non plus d’intérêt.

Conor Gallagher a été prêté pour Crystal Palace… mais reste à Chelsea (Crédit image : PA)

Par BUT (s’ouvre dans un nouvel onglet), cinq équipes étaient en lice pour Gallagher. Everton étaient pensé pour être le plus intéressé par le milieu de terrain (s’ouvre dans un nouvel onglet) pour un montant d’environ 40 millions de livres sterling, mais n’a pas pu conclure l’affaire.

Newcastle United (s’ouvre dans un nouvel onglet) ont été une autre partie intéressée. Apparemment, les Magpies poursuivaient également Sander Berge de Sheffield United. Aston Villa et West Ham United ont également été vantés.

La réaction de Marc Cucurella quand on lui a dit que Jorginho rejoignait Arsenal 😱 pic.twitter.com/9j4zIte2Wx31 janvier 2023 Voir plus

Bien sûr, Crystal Palace s’intéresse en permanence au joueur de 22 ans après sa saison d’assaut à Croydon. Aucun lien concret pour le joueur n’a cependant été établi.

Chelsea a plutôt laissé partir un autre milieu de terrain sous la forme de Jorginho. L’Italien a traversé Londres pour Arsenal.

Jorginho de Chelsea est en route pour Arsenal (Crédit image : Getty Images)

Gallagher est maintenant prêt à concourir pour sa place avec Enzo Fernandez. La star de Benfica devrait signer pour plus de 100 millions de livres sterling.

Gallagher est évalué à environ 32 millions d’euros par Marché des transferts (s’ouvre dans un nouvel onglet).

Plus d’histoires de Chelsea

Declan Rice aurait accepté de rejoindre Arsenal cet été (s’ouvre dans un nouvel onglet)avec le West Ham (s’ouvre dans un nouvel onglet) le milieu de terrain est également une cible de transfert pour Chelsea (s’ouvre dans un nouvel onglet).

Chelsea a rouvert les pourparlers sur le transfert d’Enzo Fernandez (s’ouvre dans un nouvel onglet)avec qui ils étaient liés début janvier.

Mais les Blues semblent prêts à être battus par Liverpool à la signature de la star des Wolves Matheus Nunes cet été (s’ouvre dans un nouvel onglet).