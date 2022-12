Chelsea a Rafael Leao en tête de liste des transferts

Alors qu’il ne reste que quelques semaines avant l’ouverture de la fenêtre de transfert de janvier, de nombreux potins circulent sur qui va où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Chelsea accueille des options d’attaque

Chelsea s’apprête à signer l’attaquant de Molde David Datro Fofanamais Calciomercato rapporte que les Bleus ne s’arrêtent pas là, les liant à l’AC Milan Raphaël LéaoJuventus’ Dusan Vlahovic et de l’AS Roma Tammy Abraham.

La saison d’Armando Broja s’étant malheureusement terminée, Chelsea cherche à faire venir un attaquant de premier plan pour donner un coup de pouce à Graham Potter et à son équipe.

Milan a déjà été lié à Broja, ainsi que Hakim Ziyechmais les Blues sont fermement concentrés sur Leao en ce qui concerne les discussions avec l’équipe de Serie A.

Il faudra au moins 80 millions d’euros pour signer l’international portugais, un chiffre qui n’a pas rebuté l’équipe de Premier League alors qu’elle prépare un budget et attend des mises à jour sur la situation contractuelle du joueur de 23 ans.

L’accord actuel de Leao se termine en 2024 et il y a une distance dans les évaluations pour un renouvellement entre le joueur et le club, Milan étant peut-être prêt à lui offrir 7 millions d’euros par saison.

En plus de Leao, Chelsea surveille Vlahovic, qui pourrait être persuadé de quitter la Juventus en raison des problèmes juridiques du club et du récent départ du président Andrea Agnelli et du reste du conseil d’administration.

Abraham est également envisagé en arrière-plan pour un retour à Chelsea, mais le club ne serait pas disposé à payer l’option de 75 millions d’euros pour le re-signer de Roma en janvier, ajoute le rapport.

Felix, Mykhaylo Mudryk du Shakhtar Donetsk et l’agent libre Cristiano Ronaldo sont également brièvement mentionnés dans le rapport comme des options de deuxième niveau si les meilleurs choix de Chelsea ne fonctionnent pas.

PAPIER GOSSIP

– Sky Sports Allemagne ont proposé une mise à jour sur la situation des transferts du Borussia Dortmund, indiquant pour commencer qu’il n’y aura pas de grosses signatures en janvier. Le club tient fermement à ce que l’Eintracht Francfort Daïchi Kamada ne s’est pas engagé à rejoindre Dortmund et que rien ne sera bientôt terminé. Dans des nouvelles plus prometteuses, le rapport ajoute que Dortmund signera le Borussia Mönchengladbach Rémy Bensebaini en tant qu’agent libre en été et regarde Feyenoord Lutsharel Geertruida.

– Négociations contractuelles entre le Paris Saint-Germain et Lionel Messi, Marquinhos, Presnel Kimpembe et Sergio Ramos se dirigent dans une direction positive, selon Le10Sport, qui ajoute que le directeur sportif Luis Campos a entrepris un projet centré sur les renouvellements ces derniers mois. Messi et Ramos ont actuellement des accords qui expirent à la fin de la saison, tandis que Marquinhos et Kimpembe ont une année supplémentaire sur leurs accords respectifs.

– L’Atalanta réclame 40 M€ pour Giorgio Scalvini avec Internazionale espérant signer le défenseur central, rapporte Calciomercato. Cela vient du fait que l’Inter a déjà raté Gleison Bremer tandis que Milan Skriniar prendra bientôt une décision quant à la signature ou non d’un contrat pour rester avec le Nerazzurri ou passer au PSG. Giovanni Fabbian pourrait être inclus dans un accord pour Scalvini si nécessaire.

– L’Atletico Madrid a Fenerbahçe Lumineux Osayi-Samuel sur leur liste de joueurs entrants potentiels alors qu’ils continuent de viser un nouveau joueur du côté droit, selon Ekrem Konour. Cependant, il est ajouté que le joueur de 24 ans n’est pas une priorité en l’état.

– Botteur suggère que Bouna Sarr sera autorisé à quitter le Bayern Munich malgré son contrat actuel jusqu’en 2024. Cependant, il n’y a actuellement qu’un intérêt limité pour l’arrière droit, qui travaille toujours sur le chemin du retour d’une blessure.