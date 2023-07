Chelsea a offert un attaquant très bien noté en échange de Romelu Lukaku: rapport

Chelsea fait face à une sérieuse refonte de son équipe cet été, le nouveau manager Mauricio Pochettino cherchant à reconstruire son équipe afin de concourir à nouveau pour les plus grands honneurs du football.

Un certain nombre de joueurs sont déjà partis, avec Kai Havertz, Mason Mount, Eduoard Mendy, Kalidou Koulibaly, N’Golo Kante et Cesar Azpilicueta tous partant, même si c’est en attaque que les Blues réclament une nouvelle signature – en particulier avec Romelu Lukaku postuler pour un déménagement.

Alors que l’Arabie saoudite a offert à l’attaquant belge un contrat lucratif deux ans seulement après sa signature à Chelsea pour 100 millions de livres sterling, Lukaku préfère un transfert à l’Inter Milan, où il a passé la saison dernière en prêt.

Selon Corriere dello Sport, c’est cependant son compatriote de Serie A, la Juventus, qui est prêt à signer Lukaku. Le rapport suggère que la Juve a déclaré à Chelsea qu’elle pouvait avoir l’attaquant serbe Dusan Vlahovic pour environ 21,4 millions de livres sterling si Lukaku était également inclus dans l’accord.

Lukaku cherche désespérément à retourner à l’Inter cet été, après que son passage de courte durée à Stamford Bridge n’ait pas fonctionné. Le Télégraphe rapporte même qu’il est prêt à accepter une réduction de salaire de 1 million de livres sterling par an afin que le déménagement à San Siro se produise de manière permanente.

Cependant, il devra peut-être se contenter de la Juventus, qui est devenue le favori de tout accord potentiel. Vlahovic, 23 ans, a été déçu à Turin, marquant seulement 10 buts en 27 matches de Serie A la saison dernière, et la hiérarchie de la Juve serait désireuse de tirer profit de lui.

Chelsea pourrait avoir Dusan Vlahovic en tête de sa ligne avant la saison à venir (Crédit image : Sportinfoto/DeFodi Images via Getty Images)

Chelsea a également besoin d’un attaquant – Pierre-Emerick Aubameyang semble destiné à quitter Stamford Bridge, tandis qu’Armando Broja a eu du mal lors de ses performances sporadiques pour les Blues lors de la saison 2022/23.

Nicolas Jackson et Christopher Nkunku viennent tous les deux d’arriver, de Villarreal et du RB Leipzig, mais préfèrent tous les deux commencer avec un n ° 9 absolu sur le côté également. Vlahovic pourrait être cet homme, et son profil d’âge correspond certainement à ce que Chelsea a ciblé dans les fenêtres récentes.

Chelsea semble sur le point de perdre Lukaku, qui vient de passer une saison en prêt à l’Inter Milan (Crédit image : Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images)

