« Haaland est une bête. Bien sûr, ce serait un plus pour Chelsea », a déclaré Leboeuf à Sky Sports News. « Mais maintenant, vous devez penser financièrement et économiquement, et vous devez également penser et vous assurer que votre vestiaire suivra l’entraîneur.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy