Le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, a affirmé que Chelsea avait « l’équipe la plus forte de la Premier League » avant la réunion du lendemain de Noël des clubs londoniens, qui débutera une semaine qui, selon le patron des Gunners, définira leur saison.

Arsenal a battu Chelsea lors de la finale de la FA Cup en août à Wembley, mais les deux clubs ont connu des fortunes très contrastées depuis lors.

Alors que les Blues ont dépensé plus de 220 millions de livres sterling sur le marché des transferts d’été et sont placés juste en dehors des places de la Ligue des champions après 14 matchs, les hommes d’Arteta ne sont qu’à quatre points au-dessus de la zone de relégation après avoir perdu huit fois, dont quatre de leurs cinq dernières ligues. allumettes.

Arsenal devrait se passer de sa plus grande signature estivale, Thomas Partey, et le capitaine du club Pierre-Emerick Aubameyang est un doute avec un problème de mollet. Chelsea manque Hakim Ziyech en raison d’une blessure aux ischio-jambiers et Ben Chilwell est un doute avec un coup à la cheville, mais leurs quatre autres acquisitions – Timo Werner, Kai Havertz, Thiago Silva, Edouard Mendy – sont en forme.

« De toute évidence, Chelsea a toujours une grande équipe de grands joueurs », a déclaré Arteta. « L’équipe que nous avons affrontée il y a quelques mois était parmi les meilleures.

« En ce moment, vous parlez probablement de l’équipe la plus forte de la Premier League. Ils font du très bon travail, Frank [Lampard] fait un très bon travail. Il a une équipe pleine de conviction et de confiance, et même s’ils ont eu quelques défaites, ils sont revenus à la victoire lundi. [beating West Ham 3-0] et c’est une équipe qui va certainement se battre pour la première place de la ligue.

« Je n’aimerais pas comparer [them with Arsenal]. Ce qu’ils ont fait semble bien fonctionner et pour le moment, nous ne sommes pas là. «

Arteta est sous pression croissante après le pire début de saison d’Arsenal depuis 1974. Le joueur de 38 ans conserve le soutien des personnalités du club et la croyance en sa vision à long terme demeure, mais les résultats doivent s’améliorer avec des voyages menacés de relégation. Brighton et West Brom de chaque côté du jour de l’An.

« Les sept à huit prochains jours seront cruciaux pour voir où nous allons nous diriger en Premier League », a déclaré Arteta. «Le meilleur remède lorsque vous êtes dans cette situation est de gagner un match de football. Chaque défaite est un autre moment douloureux, un autre moment de déception, un autre moment où vous devez vous relever et c’est ce que nous devons faire.

« Je pense que le remède pour nous tous serait de venir ici contre Chelsea, de les battre et de partir de là. C’est exactement ce dont nous avons tous besoin. »