Un regard sur ce qui se passe autour du football européen samedi:

L ‘ANGLETERRE

Le manager de Chelsea, Frank Lampard, a un dilemme à savoir qui devrait commencer à l’avant contre Leeds en Premier League. Olivier Giroud est troisième dans l’ordre hiérarchique des attaquants derrière Timo Werner et Tammy Abraham dans la compétition, mais a continué sa prétention pour un début en marquant quatre buts lors d’une victoire sur Séville en Ligue des champions mercredi. Cependant, Werner pourrait revenir d’une pause en milieu de semaine et être de retour en tant que seul attaquant maintenant que l’ailier gauche Christian Pulisic est à nouveau en forme. Lampard affrontera le manager de Leeds Marcelo Bielsa pour la première fois en Premier League que le duo s’est affronté en championnat il y a deux saisons après que Bielsa ait admis avoir espionné une séance d’entraînement pour Derby, l’équipe dirigée par Lampard à l’époque. Manchester United semble prêt à maintenir son record de 100% à l’extérieur lors de son voyage à West Ham, tandis que Manchester City accueillera Fulham qui cherche à renforcer son retour en forme de but lors de la victoire 5-0 du week-end dernier contre Burnley. Everton est à Burnley dans l’autre match.

L’ESPAGNE

L’Atltico Madrid peut prendre la tête pour la première fois avec une victoire à domicile contre Valladolid. L’équipe de Diego Simeones a remporté la ligue six fois de suite et est à deux points du leader de la Real Sociedad, qui a disputé deux matchs de plus que l’Atltico et rend visite à Alavs dimanche. Le Real Madrid, quatrième, cherchera à mettre fin à une séquence de trois matchs sans victoire en championnat lorsqu’il se rendra à Séville à la cinquième place. Barcelone, de retour dans la moitié supérieure du classement, tentera de remporter la deuxième consécutive lorsque le promu se rendra à Cdiz. Lionel Messi devrait être de retour dans la formation après avoir pris une pause de la Ligue des champions cette semaine.

ITALIE

Après avoir marqué son 750e but en carrière en milieu de semaine, Cristiano Ronaldo affronte le derby de Turin pour la Juventus contre Torino. Ronaldo était au repos pour le tirage au sort de la semaine dernière à Benevento. lvaro Morata a marqué lors de ce match, mais a également reçu un carton rouge après le coup de sifflet final pour commentaire à l’arbitre et a été suspendu pour les deux matchs suivants. Le derby pourrait être l’une des dernières chances pour l’entraîneur de Turin Marco Giampaolo, car son équipe n’a récolté que six points lors des neuf premiers matchs. En deuxième position, l’Inter Milan accueille Bologne et espère une victoire pour combler l’écart avec le leader de l’AC Milan avec deux points d’avance sur le match des Rossoneris à la Sampdoria dimanche. Lazio visite également Spezia.

ALLEMAGNE

Le Borussia Dortmund doit surmonter l’absence du meilleur buteur blessé Erling Haaland, obligeant l’entraîneur Lucien Favre à résoudre un casse-tête à l’Eintracht Francfort. Dortmund ne peut pas se permettre beaucoup plus de points perdus après avoir perdu 2-1 à domicile contre Cologne le week-end dernier, alors Favre a besoin de quelqu’un pour marquer. L’entraîneur a joué mercredi contre Marco Reus et Thorgan Hazard contre la Lazio, mais aucun des deux joueurs n’a fait un appel fort pour remplacer Haaland. L’attaquant norvégien devrait être absent pendant un mois avec une déchirure musculaire. Favre a pu donner à Youssoufa Moukoko, 16 ans, son premier départ à Francfort, bien qu’il ait voulu mettre le jeune en action. Deuxième à Leipzig, le Bayern se rend à Munich en fin de match en sachant qu’il pourrait rattraper le leader de la Bundesliga avec une victoire. Le Bayern mène Leipzig avec deux points et a pu reposer plusieurs joueurs en Ligue des champions contre l’Atltico Madrid mercredi car il était déjà assuré de gagner le groupe.

FRANCE

Le timing ne pouvait pas être pire pour Montpellier ou mieux pour le leader de Ligue 1, le Paris Saint-Germain. Avant leur match, le meilleur attaquant de Montpellier Andy Delort a été testé positif pour le coronavirus pour la deuxième fois en trois mois. Il prive Montpellier d’un joueur qui a six buts, assisté sur trois et formé un solide partenariat de frappe avec Gaetan Laborde. Cela évite également à une défense fragile du PSG, qui a pris cinq buts en deux matchs, d’affronter l’un des attaquants les plus physiques et maladroits de la ligue. Pourtant, une victoire à domicile pour Montpellier le poussera d’un point pour le PSG. Dans l’autre match, après avoir été éliminé en Ligue des champions, Rennes doit retrouver sa forme et peut débuter face à Lens.

