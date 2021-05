Chelsea a «établi la norme» cette saison avant la dernière journée de la Super League féminine, déclare Rachel Yankey | Actualités du football

Chelsea a « établi la norme » dans le football féminin cette saison et est en « pole position » pour remporter le titre de la Super League féminine (WSL) dimanche, a déclaré Rachel Yankey.

Le champion en titre Chelsea espère remporter le titre lorsqu’il affrontera Reading le dernier jour de la saison de la ligue, avec Manchester City, qui est à deux points de retard, se rendant à West Ham et s’apprête à tirer parti de toute erreur.

La finale de la Ligue des champions féminine contre Barcelone suit ensuite le 16 mai pour Chelsea, et un quadruple historique est toujours possible avec la FA Cup à gagner et la Coupe de la Ligue féminine déjà assurée.

Les femmes de Chelsea remporteront le titre WSL dimanche si elles améliorent le résultat de Manchester City



« Ils ont définitivement établi la norme, ils ont fait une marque », a déclaré Yankey, l’ancien attaquant d’Arsenal et d’Angleterre. Actualités Sky Sports.

« Ils voulaient aller de l’avant et se qualifier pour la finale de la Ligue des champions, ils ont clairement indiqué que c’était leur objectif et ont constitué une équipe pour pouvoir le faire.

« Maintenant, il s’agit de s’assurer qu’ils remportent la finale. De toute évidence, il y a plus de trophées pour pouvoir gagner, comme s’assurer qu’ils gagnent leur match. [on Sunday] et gagner la ligue.

« Ils sont en pole position. Ils ont eu un match difficile contre Reading, qui est une équipe difficile à affronter, mais je pense que Chelsea en a assez sur son équipe pour gagner le match et remporter le titre. »

















1:53



Anita Asante pense que son ancien club Chelsea a la force et la mentalité nécessaires pour terminer le quadruple cette saison



Ce n’est pas seulement la petite question d’argenterie en jeu, cela promet également d’être une fin de saison passionnante à l’autre bout de la table avec jusqu’à quatre équipes se battant pour éviter la chute.

Yankey a fait l'éloge de la compétitivité et des normes élevées établies dans toute la ligue, en particulier compte tenu du contexte de jouer sans supporters pendant une pandémie.

















0:22



La manager de Chelsea Women, Emma Hayes, a déclaré que la course de son équipe à la finale de la Ligue des champions signifie qu’il a été plus difficile pour elles de se battre pour le titre WSL



Cependant, elle pense que Chelsea reste l’équipe à rattraper la saison prochaine, félicitant la manager des Blues Emma Hayes et l’équipe pour avoir cultivé une mentalité gagnante.

« La saison prochaine, il s’agira de garder les joueurs, de s’efforcer de continuer et de tout refaire, ce qui est une tâche difficile en soi », a déclaré Yankey à propos de Chelsea.

« Il semble qu’Emma Hayes a une équipe heureuse là-bas, et une équipe qui a vraiment la mentalité de tout gagner. »