Chelsea a échoué avec un transfert de 25 millions de livres sterling alors que l’accord avec le Bayern Munich « s’est effondré » : rapport

Chelsea a conclu un accord pour vendre Trevoh Chalobah à Nottingham Forest le jour de la date limite, seulement pour que le défenseur refuse cette décision.

Le Bayern Munich avait tenté de recruter Chalobah en prêt, mais il n’avait plus de temps alors que le mercato allemand se fermait vendredi à 17 heures, soit six heures avant la date limite des transferts anglais.

Un passage à Forest semblait envisagé, mais Chalobah a rejeté cette opportunité en faveur de rester à Stamford Bridge.

Trevoh Chalobah a fait 63 apparitions pour Chelsea (Crédit image : Getty Images)

Selon un expert en transfert Fabrizio RomanoForest et Chelsea s’étaient mis d’accord sur des honoraires de « plus de 25 millions de livres sterling » pour le joueur de 24 ans.

Il ajoute que Chalobah « appréciait [the] effort » pour conclure un accord, mais a choisi de ne pas rejoindre le côté de Steve Cooper.

Le diplômé de l’académie des Blues a effectué 18 titularisations en Premier League la saison dernière – et un total de 35 apparitions toutes compétitions confondues – mais il n’a pas encore joué une seule minute cette saison en raison d’une blessure aux ischio-jambiers.

Pourquoi Moises Caicedo et Enzo Fernandez seront les challengers du titre de Chelsea cette saison

Cependant, Chalobah pourrait bien avoir du mal à gagner du temps de jeu lorsqu’il est en forme : Chelsea a ajouté un autre défenseur central à ses rangs cet été en la personne d’Axel Disasi, ainsi qu’un renforcement au milieu de terrain défensif – où Chalobah peut également opérer – avec les signatures de Moises Caicedo, Romeo. Lavia et Lesley Ugochukwu.

Un certain nombre de joueurs marginaux ont quitté les Bleus pendant la fenêtre de transfert – parmi lesquels Ruben Loftus-Cheek et Christian Pulisic, tous deux transférés à l’AC Milan – mais Chalobah semble déterminé à se battre pour sa place dans l’équipe de Mauricio Pochettino.

Chelsea a perdu son dernier match avant la trêve internationale 1-0 à domicile contre Forest samedi ; ils reviennent à l’action avec un voyage à Bournemouth dans deux semaines.

