Chelsea s’est retiré d’un mouvement pour Manuel Ugarte – malgré le fait que le joueur veuille y aller au-dessus du Paris Saint-Germain.

Le milieu de terrain du Sporting a connu une saison solide à la fois en Primeira Liga et en Europe, le manager Ruben Amorim ayant démissionné pour le perdre cet été. Ugarte a une clause de libération d’environ 60 millions de livres sterling et une foule de grands clubs le suivent depuis des mois.

Alors que Newcastle United aurait été dans le mélange à un moment donné, Mauricio Pochettino aurait voulu l’Uruguayen comme sa première signature, le PSG rivalisant avec Chelsea pour la signature. Maintenant, Le gardien dit que les Bleus se sont retirés.

Mauricio Pochettino ne signera pas sa cible de premier choix, Ugarte (Crédit image : Getty Images)

Selon le rapport, Chelsea a refusé d’égaler le paquet financier du PSG afin de conclure un accord. Cela correspond à ce que Ben Jacobs de CBS Sports dit QuatreQuatreDeux le 1er juin sur la situation à la fin de la semaine dernière.

« Avec les entrées, Manuel Ugarte est une cible sérieuse pour Chelsea », a déclaré Jacobs. « Le PSG est également dans cette course et je pense que les deux clubs estiment que la clause de libération de 60 millions d’euros est une valeur marchande assez juste. Aucun des deux ne prévoit de le déclencher : les deux vont présenter des options structurées en fonction de cette évaluation, mais avec des conditions de paiement différentes, et cela reviendra à Ugarte.

« Mais le package proposé par le PSG est plus important, plus sain : au moins une fois et demie, voire deux fois plus important que celui proposé par Chelsea. Je pense que c’est normal car les offres de Chelsea tiennent compte d’une saison sans football en Ligue des champions et augmenteraient si Chelsea revenait en Ligue des champions.

« Cela pourrait bien se résumer à savoir si Chelsea voit l’intérêt de continuer et de devoir payer un peu plus et deuxièmement si Ugarte préfère un transfert en Premier League ou si le package lucratif que le PSG a proposé est plus avantageux. Il est donc à surveiller.

Le propriétaire de Chelsea, Todd Boehly, ne peut pas offrir d’argent à la Ligue des champions cet été (Crédit image : GLYN KIRK/AFP via Getty Images)

Selon le gardien, « Pochettino pourrait se concentrer sur d’autres cibles après avoir raté Ugarte, mais un accord pour signer Declan Rice est peu probable. Arsenal est le favori pour signer le capitaine de West Ham.

Ugarte est valorisé à 25 M€ par Marché de transfert.

