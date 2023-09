Chelsea « travaille déjà » sur des accords pour renforcer l’équipe en janvier, a déclaré le manager Mauricio Pochettino.

Le club de Stamford Bridge a dépensé plus d’un milliard de livres sterling en nouvelles signatures depuis l’arrivée du groupe de propriété dirigé par Todd Boehly l’année dernière.

Ceux-ci comprenaient les captures de Christopher Nkunku, Moises Caicedo, Romeo Lavia, Cole Palmer, Nicolas Jackson et Axel Disasi pour une dépense totale d’environ 400 millions de livres sterling cet été.

Mais Pochettino dit s’attendre à davantage de nouveaux visages lors de l’ouverture du marché de mi-saison en janvier.

Ce fut un début difficile dans la vie de Poch en tant qu’entraîneur de Chelsea (Crédit image : Getty Images)

« Je pense que le football [we are playing] est très dynamique et nous devons maintenant travailler à la récupération de [injured players] comme Nkunku pour nous aider à marquer plus de buts et à être plus solides », a déclaré Pochettino.

« Mais bien sûr, nous commençons déjà à travailler [on January] ».

La série de nouvelles recrues de Chelsea et l’arrivée de Poch en tant qu’entraîneur n’ont pas encore amélioré leurs performances sur le terrain.

Les Blues ont terminé 12e de la Premier League la saison dernière et se retrouvent actuellement 14e au classement après six matchs en 2023/24 après avoir remporté un seul match.

Chilwell a été ajouté à la liste des blessés de Chelsea (Crédit image : Getty Images)

Et il y a eu d’autres mauvaises nouvelles récemment avec Ben Chilwell et Nicolas Jackson blessés.

« Nous avons quelques options pour jouer avec ou sans attaquant. Je vais voir comment ils vont et comment ils récupèrent à partir de mercredi », a déclaré Pochettino à propos de la blessure de Jackson.

Sur la blessure de Chilwell, qui rejoint Reece James sur le banc de touche, Poch a ajouté : «[At his] meilleur, [Chilwell] est l’un des meilleurs latéraux gauches du monde.

« Il n’y a qu’un seul Reece James et Ben Chilwell. Je pense que le club essaie [to give us depth]avec Malo Gusto et Marc Cucurella, et c’est ça le football.

« J’en veux deux [in each position]. Lorsque vous avez un joueur à un poste, il est difficile de faire venir un autre joueur de haut niveau sur le banc.

« Le problème n’est pas si nous recrutons Malo Gusto et Marc – qui peuvent vraiment bien faire. Je pense que nous devons essayer d’avoir ces deux meilleurs joueurs en forme et en bonne santé. »

Chelsea affrontera Fulham à Craven Cottage lundi soir alors qu’ils cherchent à remporter leur deuxième victoire en championnat de la saison.

Malgré les difficultés de Chelsea jusqu’à présent cette saison, Mauricio Pochettino n’est pas déçu des performances de son équipe.

Il a cependant a exhorté à la patience – tout en comparant curieusement ses joueurs à… des citrons.

Pendant ce temps, les Bleus ont été liés à un coup sensationnel pour le gardien en disgrâce d’Arsenal, Aaron Ramsdale..