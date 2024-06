Chelsea a convaincu un joueur de 52 millions de livres sterling peut faire « quelque chose de spécial » sous Enzo Maresca | Football | sport

Chelsea s’attend à ce que Christopher Nkunku brille sous Enzo Maresca

Nkunku s’est blessé aux ischio-jambiers fin février et n’est revenu au jeu que début mai. Il est sorti du banc lors des quatre derniers matches de Chelsea en Premier League et s’en est sorti indemne, au grand soulagement du staff médical du club.

Le Français a raté 39 matches toutes compétitions confondues en raison d’une série de blessures distinctes, la première étant survenue en pré-saison. Il a dû subir une opération au genou pour résoudre le problème et a été absent d’août à décembre avant de se blesser à la hanche quelques semaines seulement après son retour.

Nkunku cherchera désespérément à éviter tout autre problème de blessure la saison prochaine.

Avec ses problèmes de blessures apparemment derrière lui, il reste à voir si Nkunku pourra devenir un joueur clé de Chelsea la saison prochaine. Selon Fabrizio Romanoles Bleus sont convaincus qu’il fera « quelque chose de spécial » sous Maresca tandis que Nkunku pense que la nouvelle campagne sera « grande » pour lui.

L’attaquant polyvalent serait « très heureux » à Chelsea et est déterminé à « redonner quelque chose » après avoir passé une grande partie de la saison dernière sur la table de traitement. Il travaille déjà dur pour se mettre dans la meilleure forme possible dans le but de se lancer dans la pré-saison.