Chelsea a besoin de QUATRE signatures pour concourir en Premier League

On a dit à Chelsea qu’ils avaient encore besoin de quatre nouvelles recrues s’ils veulent défier Manchester City pour le titre de Premier League à l’avenir, avec Sports aériens L’expert Jamie Carragher souligne les positions problématiques dans l’équipe.

Depuis que Toddy Boehly and Co. a acquis Chelsea en mai 2022, ils ont dépensé plus d’un milliard de livres sterling en nouveaux joueurs en seulement trois fenêtres de transfert. Des joueurs tels que Mosies Caicedo, Enzo Fernandez et Mykhalo Mudryk ont ​​tous été ajoutés à l’équipe moyennant des frais importants.

Parlant sur Football du lundi soiraprès que Chelsea ait battu Fulham 2-0 à l’extérieur, Carragher a suggéré que malgré les dépenses de plus d’un milliard de livres sterling en nouveaux joueurs au cours des trois dernières fenêtres de transfert, les Blues ne sont toujours pas plus près de se battre en haut du tableau. .

Boehly a dépensé plus d’un milliard de livres sterling en nouvelles recrues depuis l’achat de Chelsea (Crédit image : Getty Images)

« C’est une équipe qui, au mieux, se bat pour le top quatre », a déclaré Carragher. « Si vous me dites que c’est la meilleure équipe de Chelsea après avoir dépensé 1 milliard de livres sterling… cette équipe aurait encore besoin d’au moins quatre joueurs de haut niveau si elle avait une chance de rattraper Manchester City.

« Le gardien de but n’est pas assez bon, l’avant-centre n’est pas assez bon, ils ont besoin d’un défenseur central et probablement d’un autre milieu de terrain.

« Penser que Chelsea a dépensé plus d’un milliard de livres sterling et qu’ils ont toujours l’impression qu’ils sont à une demi-équipe de concourir pour le titre de Premier League est sidérant. »

Sans doute le Chelsea XI le plus fort, si tout le monde était en forme (Crédit image : Sky Sports/Monday Night Football)

Tout en reconnaissant que Mauricio Pochettino a dû faire face à de nombreuses blessures chez ses joueurs, Carragher souligne également que d’autres clubs subissent le même sort et qu’il n’est pas rare de se retrouver sans stars pendant de longues périodes.

Pourtant, lors de la sélection du onze le plus fort de Chelsea aux côtés de Frank Lampard, Carragher souligne que l’équipe n’est pas comparable à Manchester City. Robert Sanchez est sélectionné dans le but, avec Nicolas Jackson à l’avant et Thiago Silva aux côtés de Wesley Fofana à l’arrière central.

Plus d’histoires de Chelsea

Malgré les difficultés de Chelsea jusqu’à présent cette saison, Mauricio Pochettino n’est pas déçu des performances de son équipe.

Il a cependant a exhorté à la patience – tout en comparant curieusement ses joueurs à… des citrons.

Pendant ce temps, les Bleus ont été liés à un coup sensationnel pour le gardien en disgrâce d’Arsenal, Aaron Ramsdale..