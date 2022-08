Chelsea “a besoin de plus de joueurs à certains postes” avant la date limite de transfert

Chelsea cherchera à recruter de nouvelles recrues avant la fermeture de la fenêtre de transfert le 1er septembre, mais se contentera de l’équipe existante s’il le faut, a déclaré le manager Thomas Tuchel.

S’exprimant avant le voyage de mardi à Southampton, Tuchel a déclaré qu’il était entièrement concentré sur les adversaires de son équipe alors qu’ils cherchent à remporter trois victoires en cinq matchs après avoir battu Leicester City 2-1 la dernière fois.

– Sterling sauve Chelsea, mais ils ont toujours besoin d’un attaquant

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

“En ce moment, nous pourrions avoir besoin de plus de joueurs à certains postes, mais la fin du mercato approche et le 1er septembre, je serai un entraîneur heureux quoi qu’il arrive”, a déclaré Tuchel lors d’une conférence de presse.

“Je vais essayer de trouver des solutions et de ne pas penser à ce qui aurait pu arriver.”

Les recrues estivales de Chelsea ont inclus Raheem Sterling, Kalidou Koulibaly et Marc Cucurella, tandis qu’ils ont également été liés à l’arrière central de Leicester Wesley Fofana et à l’attaquant de Barcelone Pierre-Emerick Aubameyang.

“Tout ce qui compte, c’est la réalité et le moment maintenant… et ce qui comptera à Southampton, c’est de trouver un moyen de gagner, d’intensifier individuellement et de pousser l’équipe. C’est ce que nous ferons, que les joueurs viennent ou non”, Tuchel ajoutée.

Chelsea a remporté une victoire 6-0 sur Southampton la saison dernière, mais Tuchel a déclaré que son équipe ne pouvait pas prendre à la légère l’équipe de Ralph Hasenhuttl à St Mary’s.

“Ce à quoi vous pouvez toujours vous attendre à Southampton, c’est un match physique, un match de course et un match de haute intensité”, a déclaré Tuchel. “Nous devons donc bien récupérer et être bien préparés pour avoir une chance de répéter ce que nous avons fait la saison dernière.”