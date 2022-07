Chelsea a besoin de nouvelles recrues, et rapidement, pour éviter de revenir en arrière cette saison

Les matchs de pré-saison sont rarement un guide fiable des perspectives d’une équipe pour la campagne à venir, mais les inquiétudes de Thomas Tuchel concernant la préparation de Chelsea pour la nouvelle saison de Premier League le sont. Les sonnettes d’alarme qui ont commencé à sonner il y a six mois ne font que s’intensifier.

La défaite 4-0 de Chelsea contre son rival londonien Arsenal à Orlando samedi, qui a incité Tuchel à donner une évaluation brutale des lacunes de son équipe, n’aura aucune incidence sur la capacité des champions en titre de la Coupe du monde des clubs à livrer de l’argenterie cette saison.

Si Chelsea réussit ou échoue, ce sera à la façon dont ils surmontent le bouleversement qui a vu la propriété du club changer pour la première fois en 19 ans, avec la fin de l’ère Roman Abramovich et un consortium dirigé par Todd Boehly, le LA Copropriétaire des Dodgers, prenant en charge Stamford Bridge.

Abramovich est parti, et les cadres supérieurs Bruce Buck et Marina Granovskaia ont suivi le Russe par la porte de sortie, mais alors que le personnel de chaque club dira toujours qu’il ne se concentre pas sur les questions hors terrain, le plein impact des changements de salle de conférence de Chelsea est maintenant se faire sentir jusqu’au vestiaire. Et c’est pourquoi les frustrations de Tuchel sont apparues à la surface suite à la performance lamentable de son équipe contre Arsenal au Camping World Stadium.

“Je suis loin d’être détendu”, a déclaré Tuchel. “Nous n’étions tout simplement pas assez bons. Nous n’étions tout simplement pas compétitifs. Je regarde la saison dernière et les parties du jeu où nous avons eu du mal, les parties de la saison où nous avons eu du mal, puis nous avons été sanctionnés et les joueurs nous ont quittés et certains joueurs sont essayant de nous quitter, et c’est là que ça se passe.

“Nous avons donc eu un appel urgent pour des joueurs de qualité, une énorme quantité de joueurs de qualité. Nous avons eu deux joueurs de qualité [Raheem Sterling and Kalidou Koulibaly], mais nous ne sommes pas compétitifs comme ça. Malheureusement, vous avez pu le voir aujourd’hui.”

Le problème de Tuchel est que Chelsea avait besoin de stabilité et d’une stratégie claire cet été parce que son équipe se dirigeait vers une fenêtre de transfert cruciale, avant même les sanctions imposées à Abramovich par le gouvernement britannique à la suite de l’invasion russe de l’Ukraine en raison de ses relations présumées. au président Vladimir Poutine – a conduit à la vente du club.

Les joueurs clés approchaient de la fin de leurs contrats – Antonio Rudiger, Andreas Christensen et Cesar Azpilicueta – et l’équipe devait réduire l’âge de son équipe dans tous les domaines. L’échec de Romelu Lukaku (115 millions d’euros) et de Timo Werner (53 millions d’euros), les grosses signatures des deux dernières fenêtres estivales pour un coût combiné de 168 millions d’euros, à marquer les buts pour lesquels ils étaient signés signifiait également que Chelsea chercherait attaquant des renforts aussi.

Mais l’imposition de sanctions a laissé Chelsea fonctionner en mode crise et incapable de planifier la fenêtre estivale, tandis que la prise de contrôle prolongée a également mis le club dans les limbes et a privé Tuchel de la possibilité d’identifier et de sécuriser les cibles de transfert.

Les inquiétudes de Thomas Tuchel concernant la préparation de Chelsea pour la nouvelle saison de Premier League sont légitimes et Todd Boehly doit l’aider. Darren Walsh/Chelsea FC via Getty Images

Chelsea a bien fait de signer Sterling (27 ans) de Manchester City et Koulibaly (31 ans) de Naples, mais ce sont tous les deux des signatures pour l’ici et maintenant, plutôt que pour l’avenir. Et avec le retour de Lukaku à l’Inter Milan en prêt et le départ de Rudiger (Real Madrid) et Christensen (Barcelone) en tant qu’agents libres, Sterling et Koulibaly comblent sans doute les lacunes créées par les départs au lieu d’ajouter à la force et à la qualité existantes. C’était un été où Chelsea avait besoin de construire et de se recentrer plutôt que de combler les lacunes.

Gagner la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA et atteindre les finales de la Coupe Carabao et de la FA Cup – toutes deux perdues aux tirs au but contre Liverpool – pourrait brosser le tableau d’une saison réussie pour Chelsea, mais Tuchel saura que son équipe a subi une perte alarmante de forme au cours des dernières semaines du dernier trimestre, remportant seulement trois de leurs 10 derniers matchs toutes compétitions confondues.

Pour l’ancien entraîneur du Borussia Dortmund et du Paris Saint-Germain, l’incertitude en dehors du terrain s’est traduite par une perte de direction sur celui-ci et la pré-saison n’a rien fait pour le rassurer sur le fait que les choses changent dans les deux domaines.

Tuchel a besoin de Boehly (qui est également maintenant le directeur sportif par intérim du club) pour signer plus de joueurs, et rapidement. Les efforts pour signer le défenseur Jules Kounde de Séville sont freinés par l’intérêt de Barcelone pour le joueur, mais l’entraîneur semble au moins avoir gagné sa bataille pour persuader son nouveau patron qu’un déménagement pour le vétéran de Manchester United Cristiano Ronaldo ne serait pas une solution pour les problèmes de l’équipe.

Boehly semble avoir l’ambition et le soutien financier pour offrir plus de signatures avant le match d’ouverture de la Premier League contre Chelsea à Goodison Park le 6 août, mais Tuchel a clairement des inquiétudes quant à la capacité de ses joueurs existants à prouver leur valeur.

Chelsea a besoin de quelqu’un pour mettre le ballon au fond des filets régulièrement, mais Werner, Christian Pulisic et Hakim Ziyech n’ont pas réussi à le faire depuis leur signature pour le club.

« Écoutez, ce sont les mêmes joueurs, alors pourquoi est-ce que quelque chose devrait changer ? dit Tuchel. “Nous verrons, espérons-le, un développement, mais pour le moment, nous avons les mêmes problèmes car nous avons les mêmes joueurs.”

Des résultats médiocres, des performances insatisfaisantes et les mêmes vieux visages qui ne sont pas à la hauteur. À moins que Tuchel n’obtienne les joueurs qu’il veut et dont il a besoin, Chelsea risque de reculer cette saison.