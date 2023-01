Chelsea a besoin de Mudryk car ils manquent de pointe contre Palace

LONDRES – Le but de Kai Havertz en seconde période a donné à Chelsea une victoire clé 1-0 sur Crystal Palace pour mettre fin à leur série de quatre matchs sans victoire.

La victoire lève un peu la pression sur l’entraîneur Graham Potter, tandis que Chelsea a également profité de l’occasion pour dévoiler la nouvelle signature de 70 millions d’euros Mykhailo Mudryk à la mi-temps.

Les deux équipes s’étaient taillé des opportunités décentes en première mi-temps, mais n’ont pas réussi à marquer jusqu’à ce que Havertz trouve la percée à la 65e minute avec une tête à bout portant sur un corner bien travaillé. Pour Crystal Palace, la défaite était leur quatrième en cinq matchs toutes compétitions confondues.

Réaction rapide

1. Chelsea émoussé en attaque, mais Mudryk est-il la réponse ?

Après une première mi-temps au cours de laquelle Chelsea a poussé la défense de Crystal Palace et n’a pas réussi à trouver un avantage, l’attention à Stamford Bridge s’est momentanément détournée du match en cours. À la mi-temps, leur dernière signature à gros budget (potentiellement 100 millions d’euros avec des bonus) a été présentée à la foule alors que Mudryk se tenait dans le cercle central, drapé du drapeau ukrainien.

L’ensemble de la signature a été un processus curieux – du regard d’Arsenal à Chelsea ajoutant son nom à leur biographie officielle sur Instagram, en passant par la supplication de leurs fans d’accueillir Mudryk avant même qu’il ne soit confirmé – mais le défilant à la mi-temps d’un match était un mouvement étrange et ressemblait un peu à une tactique de diversion.

Les fans de Chelsea étaient beaucoup plus préoccupés par ce qu’ils avaient vu des joueurs en première mi-temps. Jusque-là, l’attaque avait montré des aperçus mais n’avait finalement pas réussi à obtenir la percée. L’arrière gauche Lewis Hall a tiré un coup large, tandis que Havertz avait la meilleure chance alors qu’il se dirigeait à bout portant après une délicieuse balle au-dessus du sommet de l’exceptionnel Hakim Ziyech, qui était la principale force créative de Chelsea.

Avec Armando Broja, Raheem Sterling, Christian Pulisic et Joao Felix banni tous absents (ainsi que Pierre Emerick Aubameyang sur le banc), c’est à Havertz de mener la ligne. Il a récemment fait l’objet de critiques, mais a finalement trouvé le filet après une routine de corner bien travaillée à la 65e minute. Puis vint un rappel de sa prodigalité à la 80e minute alors qu’il lançait une tête large alors qu’il aurait dû marquer.

Chelsea doit résoudre ce gaspillage dès le départ et se tournera vers leurs nouveaux visages. Felix a encore deux matches sur son interdiction, tandis que David Datro Fofana est plus une signature pour l’avenir, donc l’accent est mis sur Mudryk. Les signatures de janvier prennent parfois du temps pour se coucher (bien que les débuts de Benoit Badiashile se soient bien passés) et bien que le talent de Mudryk soit incontesté, ce sera un pas en avant pour lui. À une époque où Chelsea cherche à trouver des solutions rapides à ses difficultés sur le terrain, la pression est sur lui pour livrer dès le départ.

Kai Havertz célèbre l’ouverture du score pour Chelsea. Mike Hewitt/Getty Images

2. Palace doit retrouver le chemin de la victoire

Avant ce voyage à Stamford Bridge, Crystal Palace a connu trois défaites lors de ses quatre derniers matches. Chaque fois, ils ont joué avec des efforts offensifs et ont secoué l’opposition grâce à leurs attaquants habiles, mais ont finalement échoué. Et c’était la même chose ici.

Michael Olise a causé des difficultés à Chelsea et a forcé un arrêt intelligent de Kepa en première mi-temps à partir d’une demi-volée parfaitement frappée. Tyrick Mitchell a également eu un tir à bout portant bien sauvé. Mais pour toutes les fois où Chelsea a fait marche arrière, cela n’a abouti à rien.

Palace a vu Joachim Andersen expulsé sur blessure en première mi-temps et n’a pas trouvé d’élan pendant une grande partie de la seconde. L’entraîneur Patrick Vieira a vidé le banc, faisant entrer Jean-Philippe Mateta et Odsonne Edouard, mais ils n’ont pas trouvé le moyen d’avoir un impact.

Et ce ne sera pas beaucoup plus facile pour eux. Ils ont Manchester United deux fois et Newcastle une fois lors des trois prochains matches, puis accueillent Brighton de haut vol avant un voyage à Brentford. Vieira doit commencer à remettre son équipe sur le chemin de la victoire, sinon ils seront entraînés dans une vilaine bataille au pied de la table.

3. Chelsea se souvient de son grand numéro 9

Ce fut une journée émouvante à Stamford Bridge alors que Chelsea se souvenait du regretté grand Gianluca Vialli, décédé le 6 janvier.

Vous ne pouvez pas échapper à l’histoire de Chelsea, avec des images partout de leur succès passé, et Vialli a joué un rôle crucial à cet égard. Il a joué 88 fois pour Chelsea, marquant 40 buts et dirigé le club de 1998 à 2000. Suite à l’annonce de son décès, c’était la première fois que Chelsea avait la chance de reconnaître son fils préféré à la maison.

Les joueurs portaient des maillots “Vialli 9” lors de l’échauffement, tandis qu’un hommage vidéo lui était diffusé alors que les joueurs se rassemblaient dans le cercle central avant le coup d’envoi. Une foule de ses anciens coéquipiers ont rejoint la récolte actuelle pour rendre hommage à Vialli, avec John Terry, Mark Hughes, Jimmy Floyd Hasselbaink et Carlo Cudicini tous là parmi beaucoup d’autres. Et aux deux extrémités du terrain, des supporters ont dévoilé d’immenses banderoles à Vialli. L’un d’eux a lu: “Quand ses buts illuminent le ciel, j’ai la larme à l’œil.”

Les fans de Chelsea rendent hommage à feu Gianluca Vialli avant le match. Darren Walsh/Chelsea FC via Getty Images

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Conor Gallagher – Il a marqué le vainqueur contre son ancienne équipe plus tôt dans la saison et a de nouveau été superbe contre Palace dimanche.

MEILLEUR : Hakim Ziyech – Peut-être qu’il y a un avenir pour lui après tout à Stamford Bridge. L’ailier était exceptionnel pour Chelsea et était au cœur des occasions qu’ils se sont créées.

MEILLEUR: Kepa – Le gardien de but a été interrogé à plusieurs reprises, mais à trois reprises, il a été appelé à effectuer des arrêts intelligents et à tenir Palace à distance.

Le pire : Wilfried Zaha – N’a pas réussi à avoir un impact sur le match en première mi-temps et alors qu’il a vu plus de balle tard, l’ailier a parfois fait une figure frustrée.

PIRE: Carney Chukwuemeka – Le milieu de terrain de Chelsea, âgé de 19 ans, a eu du mal à trouver un pied dans le match.

Le pire : Eberechi Eze – Finalement remplacé à la 70e minute, l’ailier n’avait pas trouvé le moyen de causer beaucoup de problèmes à la défense de Chelsea.

Faits saillants et moments marquants

Chelsea a pris la décision plutôt étrange de dévoiler la nouvelle signature de 70 millions d’euros, Mykhailo Mudryk, à la mi-temps.

Notre 🆕 visage ! pic.twitter.com/dm7EDkLZPw – FC Chelsea (@ChelseaFC) 15 janvier 2023

Mais alors que l’accent était mis sur la nouvelle arrivée, Havertz a fait les affaires sur le terrain pour donner l’avantage aux Blues.

Un centre parfait de Ziyech mène à une belle tête de Kai Havertz ! 🙌 📺 : @USA_Network #MyPLMorning | #CHECRY pic.twitter.com/lu5i2QWXbz – Football sportif NBC (@NBCSportsSoccer) 15 janvier 2023

Après le match : Ce que les joueurs/entraîneurs ont dit

Kai Havertz : “Les dernières semaines ont été difficiles. Pour tout le monde au club, ce n’est pas facile dans ces circonstances. Beaucoup de choses ont changé cette année. Nous avons tellement de blessés, 10-12 joueurs blessés. Aujourd’hui, nous avions cinq jeunes joueurs dans le onze de départ, ils font du très bon travail en ce moment. Je pense que j’étais dans une bonne position. Hakim m’a donné beaucoup de bons ballons. Je joue dans la position de numéro neuf et je prends la responsabilité de marquer plus de buts, nous en tant qu’équipe doit marquer plus de buts. Je ferai de mon mieux pour aider l’équipe.”

Le patron de Chelsea, Graham Potter : “Aujourd’hui, nous sommes satisfaits des trois points. Dans l’ensemble, nous avons plutôt bien joué, ils ont également eu leurs moments, mais aujourd’hui, il s’agissait de remporter la victoire – garez-le comme trois points précieux contre une équipe qui poussait également. Nous essayons de bien jouer et j’ai pensé que parfois nous l’avons fait, vous devez comprendre le contexte de la situation dans laquelle nous nous trouvons afin que ce ne soit pas un football sensationnel tout le temps. Les garçons ont travaillé dur.

Potter à propos de la nouvelle recrue Mudryk : “C’est un jeune joueur avec une qualité excitante dans le dernier tiers. Il est très rapide et direct et je pense que le public l’appréciera.”

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information research)

– Chelsea n’a inscrit que deux tirs cadrés contre Crystal Palace après 60 minutes.

– Kai Havertz est désormais le meilleur buteur de Chelsea en Premier League (5).

– Chelsea a remporté 12 matchs consécutifs contre Palace dans toutes les compétitions.

– Via Opta : Mykhailo Mudryk a été directement impliqué dans 14 buts en seulement 12 apparitions en Premier League ukrainienne cette saison (7 buts, 7 passes décisives), le plus de tous les joueurs, contribuant à un but toutes les 65 minutes en moyenne.

Suivant

Chelsea: Un gros match à Liverpool en difficulté aura lieu le 21 janvier.

Palais de cristal: Ils accueillent Man United le 18 janvier, puis Newcastle United arrive à Selhurst Park le 21 janvier.