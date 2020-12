WOLVERHAMPTON, Angleterre – Frank Lampard a remporté suffisamment de titres de Premier League en tant que joueur de Chelsea – trois en six saisons entre 2004 et 2010 – pour savoir ce qu’il faut pour émerger au sommet de l’arbre lorsque l’argenterie est distribuée, alors peut-être il savait ce qui allait se passer lorsqu’il a parlé des défis uniques de cette campagne affectée par la pandémie avant l’affrontement de mardi avec Wolverhampton Wanderers.

Lampard, qui entame maintenant sa deuxième saison en tant qu’entraîneur de Chelsea, a expliqué comment la ligue «se resserre», comment la majorité des adversaires se sont renforcés et que son équipe a déjà «perdu des points que nous n’aurions pas fait habituellement». En perdant 2-1 contre les Wolves à Molineux, lorsque l’équipe locale a répondu au match d’ouverture d’Olivier Giroud à la 49e minute en devenant vainqueur après des buts de Daniel Podence et Neto, Chelsea a perdu encore plus de points qu’ils n’auraient généralement pas perdu. Et pour soutenir le point de Lampard selon lequel la ligue se resserre, Chelsea est passé du haut du tableau à la cinquième place en 41 minutes en seconde période entre le but de Giroud et le vainqueur du temps d’arrêt de Neto pour l’équipe de Nuno Espirito Santo.

Les loups sont une bonne équipe, capable de battre n’importe quel adversaire cette saison, mais la chute de Chelsea dans ce match et dans d’autres au cours des dernières semaines n’a pas été le résultat des améliorations apportées par l’autre camp. Chelsea crée ses propres problèmes et ne parvient pas à résoudre les problèmes qui les ont touchés toute la saison, et c’est pourquoi ils n’ont pas été en mesure de profiter de l’occasion pour aller au sommet, pour une nuit seulement, avant le choc de Liverpool avec Tottenham Hotspur mercredi.

L’équipe de Lampard a pratiquement cessé de créer des occasions. Ils sont restés 62 minutes sans un tir cadré lors de la défaite de samedi à Everton, et le gardien des Wolves Rui Patricio n’avait rien à faire pendant les 49 minutes de ce match avant que Giroud ne marque.

Il y a bien sûr des facteurs atténuants dans la menace décroissante de l’objectif de Chelsea. Christian Pulisic, qui a joué dans ce match mais n’a pas fait grand-chose, a eu du mal à se remettre en forme avec une blessure aux ischio-jambiers, tandis que Timo Werner et Kai Havertz continuent de rechercher la forme qui a incité le club à dépenser 109,6 millions de livres sterling pour leurs talents offensifs pendant L’été.

Werner a marqué 34 buts en 45 matchs pour le RB Leipzig la saison dernière, mais n’a jusqu’à présent réussi que huit buts sur 20 toutes compétitions confondues avec Chelsea. Son taux de frappe en Bundesliga la saison dernière était en moyenne de 0,90 but toutes les 90 minutes; en Premier League, c’est à peine 0,32 toutes les 90 minutes.

C’est une histoire similaire de malheur pour Havertz, le milieu de terrain offensif signé en grande pompe du Bayer Leverkusen. L’international allemand a marqué 18 buts en 45 matchs la saison dernière, mais ce n’est que quatre sur 16 cette fois-ci, et ses buts moyens par match en Angleterre (0,12 toutes les 90 minutes) sont largement inférieurs à ses statistiques en Bundesliga (0,44 pour 90 minutes). ).

En vérité, aucun des deux joueurs n’a encore l’air à l’aise dans l’équipe et dans son rôle.

Werner, qui a mieux performé au milieu avec Leipzig, seul ou dans le cadre d’une force de frappe de deux hommes, a été utilisé à gauche par Lampard et il a été déployé là-bas à Molineux. Le joueur de 24 ans peut jouer à ce poste et l’a fait dans le passé, mais il a peu d’impact dans ce rôle dans un maillot de Chelsea. Peut-être que la demande accrue de travail défensif atténue son avantage, mais son manque d’appétit pour cet élément du jeu est évident et cela a incité son coéquipier Thiago Silva à s’habiller en seconde période lorsque Werner était timide dans ses tentatives d’appuyer sur le Défense des loups.

Timo Werner, avant, est au milieu d’une sécheresse sans but de huit matchs. RUI VIEIRA / POOL / AFP via Getty Images

Havertz, qui a été remplacé à la 71e minute, est clairement un joueur talentueux, mais le joueur de 21 ans semble vouloir jouer à son rythme et la Premier League est trop impitoyable pour lui laisser le temps et l’espace de blesser ses adversaires. Il a l’habileté et la soie d’un Mesut Ozil ou Dimitar Berbatov, mais trop souvent, Havertz affiche aussi leur éthique de travail douteuse.

Le capitaine américain Pulisic a traversé une période d’acclimatation tout aussi difficile après son arrivée du Borussia Dortmund la saison dernière et a mis plusieurs mois pour montrer des signes de sa meilleure forme, alors peut-être que Werner et Havertz doivent être vus à travers le même objectif que Pulisic. Lampard, pour sa part, estime que la paire doit être patiente.

« Nous avons de nouveaux joueurs qui sont venus et les gens veulent peut-être regarder le prix », a-t-il déclaré. « Mais en même temps, certains d’entre eux sont de jeunes joueurs qui viennent jouer dans cette ligue pour la première fois et qui ont clairement besoin d’un peu de temps. »





Lampard fait valoir un point valable, mais le manager sait également que le temps et la patience font généralement défaut à Chelsea, certainement sous la propriété de Roman Abramovich. On s’attend à ce que les joueurs se mettent en marche et livrent immédiatement, et on peut en dire autant du manager et de son équipe.

Chelsea a trop de talent pour lutter trop longtemps, mais sa chute en deuxième mi-temps du leader de la Premier League à la cinquième place, et en dehors des places de la Ligue des champions, était un signe de la rapidité avec laquelle les choses peuvent mal tourner dans cette ligue. Et le seul moyen pour Chelsea de se remettre sur les rails et de maintenir ses espoirs de se classer parmi les quatre premiers est de tirer le meilleur parti de leurs nouvelles recrues coûteuses.

Tôt ou tard, Werner et Havertz devront prouver leur valeur.