Chelsea a battu Leicester pour se classer parmi les quatre premiers, mais les fans craignent pour les espoirs de la finale de la Ligue des champions des Blues après la blessure de Kante

Accueillant 8000 fans à Stamford Bridge pour la plus grande foule depuis la pandémie, Chelsea a remporté une victoire cruciale pour ses espoirs de terminer dans les places de la Ligue des champions après un but groupé d’Antonio Rudiger et un penalty de Jorginho.

La frappe de Kelechi Iheanacho à 15 minutes du temps a permis une arrivée potentiellement nerveuse au Bridge, mais l’équipe de Thomas Tuchel a vu le match faire passer Leicester à la troisième place de la ligue, un point d’avance sur ses rivaux avant le dernier tour des matches de dimanche.

Avec un match en main, Liverpool se cache maintenant dangereusement à trois points des Foxes et avec une différence de buts légèrement supérieure.

La performance de Chelsea était l’un des niveaux d’énergie considérablement améliorés par rapport à leur performance apprivoisée à Wembley samedi, mais était toujours teintée d’inquiétude – notamment en ce qui concerne la perte de Kante juste après la demi-heure.

La cheville ouvrière du milieu de terrain a été remplacée par Mateo Kovacic, provoquant une consternation immédiate parmi les fidèles des Bleus avec la finale de la Ligue des champions contre Manchester City imminente dans 11 jours.

La blessure ne semble pas résulter d’un contact, bien que le vainqueur de la Coupe du monde de France ait soigné des blessures aux ischio-jambiers et à Achille cette saison, ce qui signifie que le voir partager un mot avec Tuchel avant de se diriger directement sur la ligne de touche a immédiatement fait peur à Chelsea. le cœur des fans.

📸 – Kanté a demandé un remplacement, Kovacic le remplace déjà après 30 minutes. pic.twitter.com/Kuqz3g0cn7 – 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) 18 mai 2021

Kante blessé? Ouais je fais mes valises, nous avons fini. – Mod (@CFCMod_) 18 mai 2021

Ces scènes ont ponctué une première moitié de frustration pour Chelsea, la plus évidente sous la forme malheureuse de Timo Werner.

Les malheurs de Werner devant le but sont devenus la marque de sa première saison chez les Bleus, et l’infortuné attaquant allemand a encore perdu 45 minutes.

Le joueur de 25 ans s’est d’abord vu refuser un cri pour un penalty lorsqu’il est tombé dans la surface de Leicester sous la pression de Youri Tielemans, bien que l’arbitre Mike Dean ait soufflé pour un coup franc contre l’homme de Chelsea.

Quelques instants plus tard, et Werner pensait qu’il avait brisé l’impasse en s’accrochant à une balle traversante de Mason Mount, finissant intelligemment devant Kasper Schmeichel pour se retrouver avec la vue familière d’un drapeau de hors-jeu levé.

Comment Timo Werner n’a-t-il pas été pénalisé par le VAR ?? 🤷🏽‍♂️🤷🏽‍♂️🤷🏽‍♂️ pic.twitter.com/Ei39INEZDN – Jonathan Walters (@ JonWalters19) 18 mai 2021

Timo Werner 🤝 Buts refusés pour hors-jeu Marges fines pour le numéro 11 de Chelsea 😫 pic.twitter.com/4pontPj7bC – Objectif (@goal) 18 mai 2021

La misère de l’Allemand en première mi-temps s’est poursuivie lorsqu’il pensait avoir marqué après être arrivé à l’arrière depuis un coin pour ramener le ballon au-dessus de la ligne.

S’éloignant pour célébrer et se lancer dans une glissade à genoux le long du gazon de Stamford Bridge, la joie de Werner a encore une fois été réduite lorsque la rediffusion VAR a montré l’utilisation claire d’une main alors que le ballon traversait la ligne.

« La première mi-temps a été un peu comme un miroir de toute la saison pour moi, » l’Allemand expliquerait bien après le match.

« Toujours proche, puis à la fin pas vraiment. [But] quand on est jeune et en finale de la Ligue des champions, ce n’est pas un problème. »

❌ Pénalité non infligée après une faute dans la surface But exclu pour hors-jeu But exclu pour le handball#CHELEIpic.twitter.com/PqVRCX4qCd – KASOA ZIYECH ⚽ (@ SUKUU4LYF) 18 mai 2021

Timo Werner a un but exclu pour le handball 😳 pic.twitter.com/QPTKbOiEXO – ESPN FC (@ESPNFC) 18 mai 2021

Juste avant la pause, le joueur de l’année de Chelsea, Mount, a ensuite produit une explosion fulgurante devant deux joueurs de Leicester et dans la surface, croisant pour Christian Pulisic, mais le tir de l’Américain a été dirigé juste à côté du poteau proche.

C’était toute la pression de Chelsea et le genre de réaction que Tuchel aurait voulu de ses hommes après leur démonstration molle à Wembley samedi, mais sans la percée, leur domination ne justifiait pas.

Deux minutes après le début de la deuxième mi-temps, le but est arrivé alors que le géant défensif Rudiger rentrait à la maison dans un corner avec son genou après que le ballon ait été touché par inadvertance par une tête de Leicester.

Ce fut un moment cathartique pour l’Allemand et les 8000 fans de Stamford Bridge alors qu’ils prenaient l’initiative de Leicester dans leur combat dans le top quatre.

Werner a eu une chance de doubler l’avance à la 64e minute, mais a envoyé le ballon docilement à Schmeichel quand il a traversé sous pression.

Cependant, l’Allemand a finalement eu un impact lorsqu’il a remporté un penalty peu de temps après, tombant sous la moindre pression du défenseur de Leicester Wesley Fofana.

Le métronome du milieu de terrain Jorginho a sauté pour placer le ballon calmement devant Schmeichel alors que Chelsea pouvait respirer plus facilement avec un coussin à deux buts.

85% – Sur les 13 buts de Jorginho en Premier League, 11 ont été des pénalités (85%), le ratio le plus élevé de tous les joueurs avec plus de 10 buts dans l’histoire de la compétition. Fiable. – OptaJoe (@OptaJoe) 18 mai 2021

Cette avance a peut-être engendré la complaisance lorsque Leicester a poussé Chelsea à une erreur en jouant à l’arrière. Kovacic a été dépossédé et le ballon est tombé sur le remplaçant en forme Iheanacho, qui a ramené le ballon à la maison pour se terminer nerveusement dans les 15 dernières minutes.

Ayoze Perez a lancé le ballon au-dessus de la barre avec le but à sa merci à la 89e minute, laissant le patron de Leicester Brendan Rodgers avec sa tête dans ses mains, ce qui a prouvé la dernière chance de son équipe d’arracher un point final vital.

Les Foxes devront maintenant regarder nerveusement Liverpool affronter Burnley dans leur match de mercredi, avant la fin de la saison dimanche avec Leicester accueillant Tottenham, Liverpool à domicile contre Crystal Palace et Chelsea se rendant à Aston Villa.

« Nous en avons deux de plus à faire [including the Champions League final], » Le patron de Chelsea, Tuchel, a déclaré après le match.

« Les fans ont fait une énorme différence. La vitesse de notre jeu, la faim, l’ambition. C’était une très bonne performance et je suis ravi que l’équipe puisse se présenter comme ça devant nos fans …

« C’est toujours entre nos mains. Nous avons besoin d’une autre performance énorme, mais avec des fans sur le terrain de l’Aston Villa, ce sera très difficile. »

Les fans de Tuchel et de Chelsea, quant à eux, ne manqueront pas de clarifier davantage la blessure de Kante, gardant tout croisé pour qu’il soit au moins prêt pour leur confrontation en Ligue des champions avec Manchester City au Portugal le 29 mai.