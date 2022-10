Chelsea a battu l’AC Milan lors de la première victoire de Potter en Ligue des champions

Chelsea a remporté mercredi une victoire clé en Ligue des champions contre l’AC Milan. Vincent Mignott/DeFodi Images via Getty Images

LONDRES – Chelsea a maintenu ses espoirs en Ligue des champions avec une victoire dominante 3-0 sur l’AC Milan à Stamford Bridge mercredi.

Wesley Fofana a ouvert le score pour Chelsea avec son but en première mi-temps à la 24e minute, mais a été contraint de se blesser seulement 14 minutes plus tard. L’AC Milan a eu des périodes de possession mais c’est Chelsea qui a pris en charge le match en seconde période avec des buts de Pierre-Emerick Aubameyang et Reece James.

Cela a permis à Graham Potter de vider le banc et de remporter sa première victoire en Ligue des champions à la tête de Chelsea, mais plus important encore, c’était leur première victoire dans la compétition cette saison et les maintient dans la course pour une place en huitièmes de finale.

1. Chelsea livré au début du test de l’ère Potter

Potter n’a pas eu beaucoup de chance pour une période d’installation à Chelsea. La défaite 1-0 contre le Dinamo Zagreb lors de son premier match de la saison en Ligue des champions, dans ce qui s’est avéré être le dernier match de Thomas Tuchel à la tête du club, a mis Chelsea sur le dos. Lors du premier match de Potter en charge, ils n’ont réussi qu’un match nul 1-1 avec le FC Salzburg à Stamford Bridge, ce qui signifiait que ce soir était une victoire incontournable pour Potter – perdre et leurs espoirs en Ligue des champions resteraient suspendus à un fil et dépendraient d’autres résultats.

Mais le Chelsea de Potter a tenu ses promesses. C’était de loin leur meilleure performance des trois dans son mandat alors qu’ils pressaient et tiraient l’AC Milan sur tout le terrain. Alors que les champions de Serie A ont eu des chances décentes, Chelsea a contrôlé une grande partie du match et vous pouvez voir l’équipe devenir de plus en plus familière en tant que groupe sous la direction de Potter. C’est une philosophie basée sur les surcharges et attaquer au bon moment à un rythme effréné. Ce groupe convient parfaitement à cela avec des goûts de James, Sterling et Aubameyang tous fantastiques.

Les deux milieux de terrain centraux de Ruben Loftus-Cheek et Mateo Kovacic ont bien joué dans une paire, changeant qui avance et qui retient. Et puis il y avait le vétéran Thiago Silva à l’arrière qui était magnifique. C’est son trio de têtes sur coups de pied arrêtés successifs en première mi-temps qui a déclenché l’éventuelle bousculade pour permettre à Fofana de marquer son premier pour le club et le premier match de Chelsea.

Et surtout, Kepa Arrizabalaga a gardé une cage inviolée dans le but de Chelsea. Avec Edouard Mendy à nouveau en forme après avoir raté les deux premiers matches de Potter, il allait être fascinant de voir qui a commencé et c’était Kepa, qui était si souvent le deuxième choix sous Tuchel. Chaque fois que Kepa était appelé, il faisait ce qui était nécessaire.

2. Sterling et Aubameyang brillent en première ligne malgré la frustration de Mount

Les trois premiers de Chelsea ont cliqué contre l’AC Milan. Bien que Mason Mount n’ait pas encore marqué cette saison, vous ne pouvez pas imaginer que Potter va beaucoup changer les choses après avoir vu ses trois premiers gels comme ils l’ont fait mercredi soir.

Aubameyang a réalisé sa meilleure performance à ce jour avec un maillot de Chelsea lors de sa troisième apparition alors que son mouvement tirait constamment la défense de l’AC Milan hors de position. Il a décroché son deuxième en autant de matches avec une finition soignée à l’arrière du centre de James en seconde période.

Ailleurs, Sterling et James travaillent avec brio sur le côté droit de Chelsea, les deux se chevauchant fréquemment. C’est sa passe décisive qui a permis à James de terminer avec confiance à bout portant pour le troisième de Chelsea. L’image à moyen terme sur l’autre flanc est encore un peu ambiguë avec Marc Cucurella sur le banc et Chelsea ayant une mine de talents offensifs, mais Mount et Ben Chilwell se sont bien entendus contre Milan.

L’une des premières tâches principales de Potter sera de redonner confiance à Mount. Mount sera désespéré de sortir du lot cette saison pour Chelsea, mais ce n’est pas faute d’essayer. Il a eu un tir bien sauvé en première mi-temps et un autre effort – un bon jeton – a été exclu en raison d’un hors-jeu.

Reece James, à droite, a rejoint Pierre-Emerick Aubameyang sur le deuxième but de Chelsea avant de marquer contre l’AC Milan. Mike Hewitt/Getty Images

3. Leao prouve pourquoi il est l’homme clé de l’AC Milan au milieu des liens de transfert

Chelsea a fait une enquête sur l’attaquant de l’AC Milan Rafael Leao cet été, et vous pouvez voir pourquoi il est l’un des talents les plus recherchés d’Europe. Il a eu des moments d’habileté à couper le souffle, mais il est bien plus qu’une simple boîte à trucs. Son mouvement le rend si difficile à saisir – deux fois en première mi-temps, il a traversé la moitié du sud-ouest de Londres dans la surface de réparation de Chelsea. La deuxième fléchette devant Reece James – pas un mince exploit – a permis à Charles de Ketelaere de voir son tir paré par Kepa et d’offrir à Rade Krunic une grande chance, mais il n’a pas été en mesure de convertir à huit mètres avec le filet béant sur le coup de Mi-temps. Il a également eu une fléchette accrocheuse en seconde période pour laisser Thiago Silva dans son sillage mais sa tentative de passe à Olivier Giroud a été interceptée.

Bien sûr, la vue de regarder Leao danser à travers une défense n’est pas nouvelle pour les adeptes de la Serie A et de l’AC Milan. Il a été exceptionnel pour l’équipe de Pioli. Il a joué un rôle déterminant dans leur charge au Scudetto la saison dernière et compte déjà quatre buts et quatre passes décisives en sept matches de Serie A cette saison. Mais la capacité de Leao était là pour tout voir et si la Premier League doit être une destination éventuelle pour l’attaquant portugais de 23 ans, alors ce fut une superbe audition.

Alors que Leao était au centre de beaucoup d’attention, il y avait aussi un œil sur le retour de Fikayo Tomori. Il était un jeune produit à Chelsea mais a quitté le club pour l’AC Milan en 2021 et s’est imposé comme un élément indispensable de leur équipe. Il a bien joué à son retour à Stamford Bridge et a certainement été l’un des artistes les plus impressionnants de l’AC Milan dans la soirée, mais sera frustré de ne pas pouvoir couper le centre de James pour le but d’Aubameyang.

Notes des joueurs

Chelsea : Kepa 7, Koulibaly 7, Thiago Silva 8, Fofana 7, James 8, Chilwell 7, Loftus-Cheek 8, Kovacic 7, Mount 7, Sterling 7, Aubameyang 8

Sous-titres : Chalobah 7, Gallagher 7, Jorginho 6, Broja 6, Havertz 7

AC Milan: Tatarusanu 6, Dest 5, Kalulu 6, Tomori 6, Ballo-Touré 6, Tonali 5, Bennacer 6, De Ketelaere 5, Rafael Leao 6, Krunic 5, Giroud 5

Sous-titres : Rebic 5, Gabbia 6, Origi 5, Pogeba 5, Brahim Diaz 5

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Thiago Silva, Chelsea.

Aubameyang, Sterling, James et Loftus-Cheek ont ​​tous bien joué, mais le défenseur brésilien a été superbe à l’arrière. Le joueur de 38 ans a été le premier joueur de Chelsea à se rapprocher vraiment de Leao et c’est son barrage de têtes en première mi-temps qui a donné à Fofana une plate-forme pour marquer son premier match. Il était superbe.

Le pire : Rade Krunic, AC Milan.

Il y a quelques candidats de l’AC Milan ici, mais Krunic a vraiment eu du mal. Ben Chilwell l’a fait taire et Krunic a gaspillé la meilleure chance du match de l’AC Milan sur le coup de la mi-temps car il n’a pas réussi à se convertir à quelques mètres.

Faits saillants et moments marquants

Ça devait être lui ! Pierre-Emerick Aubameyang hante son ancien club milanais. 👻 L’aide de Reece James cependant. 🥶 pic.twitter.com/2NxXo4RwLD – CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) 5 octobre 2022

Un centre précis de Reece James pour donner à Pierre-Emerick Aubameyang son premier but en Ligue des champions en près de cinq ans.

KEPA GARDE CHELSEA EN AVANT À LA MI-TEMPS ! 🛑 pic.twitter.com/nlIlp89AcD – CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) 5 octobre 2022

Un arrêt clé de Kepa juste avant la mi-temps qui aurait changé la dynamique du jeu si le ballon était entré.

Après le match : Ce que les managers, les joueurs ont dit

L’entraîneur de Chelsea, Graham Potter : “Ravi de la performance et de l’attitude face aux meilleurs adversaires. Je pensais que nous devions bien réagir et nous l’avons fait. Nous avons dû souffrir aussi, ce qui est bien à faire. Je suis vraiment content pour les joueurs et c’est un bon début pour nous.

“Chelsea contre l’AC Milan est un match de football fantastique et y participer est quelque chose dont je suis reconnaissant, mais gagner le match est formidable. Nous devons récupérer maintenant et y retourner ce week-end.”

Potter sur la blessure de Wesley Fofana : “Nous ne savons pas encore. C’est la seule chose décevante de la soirée. Il a besoin d’un scanner demain et je croise les doigts. Je ne voudrais pas spéculer là-dessus, mais nous sommes inquiets et nous aurons le scanner demain. .”

Stefano Pioli, entraîneur de l’AC Milan : “Nous aurions pu mieux jouer, il est clair que nos adversaires ont joué à un très, très haut niveau, mais notre précision n’était pas aussi bonne qu’elle aurait dû l’être. Après quelques minutes, nous avons commencé à faire des choses que nous n’étions pas censés faire.” faire et nos adversaires pourraient exploiter rapidement l’espace derrière nous.

“Ce n’était pas une bonne soirée, ce n’est qu’un épisode. Nous n’étions pas du tout dangereux et nous n’en avons pas assez fait devant le but adverse. Ce n’était pas notre journée aujourd’hui. Nous savions que ça allait être un match difficile, mais mentalement, nous n’avons pas joué en équipe.”

Pierre-Emerick Aubameyang de Chelsea, à BT Sport : “Ce n’était pas un match facile. Ils ont bien joué en première mi-temps. Ensuite, nous avons maintenu une intensité très élevée. Nous étions confiants.”

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

– Malgré son passage à Arsenal et à Barcelone, Pierre-Emerick Aubameyang a inscrit son premier but en Ligue des champions depuis qu’il a marqué un doublé le 6 décembre 2017 contre le Real Madrid lorsqu’il jouait pour le Borussia Dortmund.

– Avant mercredi soir, l’AC Milan n’avait jamais perdu un match de phase de groupes de la Ligue des champions par plus de 3 buts. Ils ont perdu par cette marge à cinq reprises lors de matches à élimination directe.

Suivant

Chelsea : Retour à l’action en Premier League avec Wolverhampton Wanderers en visite samedi, puis à San Siro contre l’AC Milan mardi prochain.

AC Milan: Quelques gros matches à domicile à l’horizon, avec la Juventus rivale de Serie A samedi avant la visite de Chelsea mardi.