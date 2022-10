Chelsea a approché Michael Edwards pour être «PDG du football» alors que les liens avec Man Utd sont rejetés comme de la fiction | Nouvelles du football

La reconstruction du recrutement de Chelsea ne les empêcherait pas d’embaucher Michael Edwards à l’avenir, qui était ciblé en tant que «PDG du football» plutôt qu’en tant que directeur sportif.

L’homme qui a aidé à construire l’équipe pour mettre fin à la sécheresse de trois décennies de titres de Liverpool tout en faisant progresser leurs installations et leur personnel en coulisses, s’est engagé avec Todd Boehly et Clearlake Capital sur l’évolution à Stamford Bridge.

Edwards, en congé sabbatique auto-décidé, avait évité les discussions avec plusieurs membres de l’élite européenne, mais avait écouté la proposition de Chelsea qui voulait qu’il siège au sommet de leurs opérations de football.

Le recrutement aurait été l’un des départements qui l’ont alimenté selon leur vision.

Edwards était intéressé par la portée du rôle, mais a déclaré que le moment n’était pas propice car il s’en tient à son engagement de passer du temps avec sa famille.

Départ d’Edwards de Liverpool n’inclut pas de clauses contractuelles l’empêchant de commencer immédiatement un nouvel emploi s’il le souhaitait.

La pause du match est à ses conditions et devrait durer au moins jusqu’à l’été.

Il faudrait une offre similaire à celle de Chelsea pour attirer l’attention d’Edwards.

Sky Sports Nouvelles a été informé que les suggestions selon lesquelles il est sur le point de conclure un accord avec Manchester United sont de la fiction.

Edwards, avec Jurgen Klopp et le président du Fenway Sports Group, Mike Gordon, ont pris les décisions clés à Liverpool.

Chelsea voulait élever davantage sa base de pouvoir, tandis que United est satisfait de sa structure existante et apportera des modifications à l’équipe au fur et à mesure de sa progression, mais pas au point de faire venir quelqu’un avec un mandat de PDG du football.

Le club pense que ses processus de dépistage et de recrutement, de plus en plus axés sur l’analyse et plus chirurgicaux dans le profilage, ont été considérablement améliorés sous la direction de John Murtough.

Edwards, qui a passé 11 ans à Liverpool, a reçu des chèques du Real Madrid et du Paris Saint-Germain ainsi que des fonds spéculatifs et des milliardaires qui veulent acheter un club et le faire diriger.