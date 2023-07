Chelsea 5-0 Wrexham (19 juillet 2023) Analyse du match

CHAPEL HILL, Caroline du Nord – Le premier match de Mauricio Pochettino en tant que manager de Chelsea s’est terminé par une confortable victoire 5-0 contre Wrexham alors que les deux équipes entamaient leur tournée américaine.

Le défenseur néerlandais des moins de 21 ans Ian Maatsen – jouant dans une position plus offensive sur le flanc gauche – a marqué deux fois en première mi-temps avant que les remplaçants Conor Gallagher, Christopher Nkunku et Ben Chilwell ne marquent tous dans les 10 dernières minutes devant une foule de 50 596 spectateurs au Kenan Memorial Stadium.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Pochettino a choisi une formation expérimentale avec Enzo Fernandez, Mykhailo Mudryk et Noni Madueke parmi les grands noms complètement exclus de l’équipe alors qu’ils développent leur forme physique.

Cependant, les nouvelles recrues Malo Gusto, Andrey Santos, Diego Moreira et Nicolas Jackson ont tous commencé dans une forme 4-3-3 et il a fallu moins de trois minutes aux Bleus pour prendre en charge leurs adversaires de la Ligue 2.

Jackson a trouvé une poche d’espace dans la moitié de terrain de Wrexham pour tourner et se diriger vers le but de Ben Foster, glissant une passe à Maatsen qui a pris le pied latéral dans le filet.

Le deuxième but du joueur de 21 ans en 42 minutes était le produit d’un autre lien intelligent alors que Maatsen échangeait des passes avec Carney Chukwuemeka avant de placer un tir bas dans le poteau gauche de Foster depuis le bord de la surface.

Pochettino était à son maximum d’animation à la mi-temps lorsqu’il a protesté contre l’arbitre Marcos De Oliveira, qui a sifflé l’intervalle juste au moment où Chelsea menaçait de se dégager sur une contre-attaque dangereuse.

Darren Walsh/Chelsea FC/Getty Images

Chelsea a effectué six changements à la pause avec Nkunku, Sterling, Angelo Borges et Gallagher parmi ceux introduits alors que Maatsen, Jackson, Moreira et Chukwuemeka ont été remplacés.

Le match a perdu de sa compétitivité au fur et à mesure que la seconde mi-temps avançait, Gallagher a trouvé le filet après 81 minutes lorsque Sterling a coupé le terrain et a remis le ballon à son collègue anglais, dont le tir bas aurait vraiment dû être sauvé par le gardien remplaçant Rob Lainton.

Nkunku a ensuite couru sans faute pour s’accrocher au ballon traversant de Cesare Casadei, contournant Lainton et terminant haut dans le filet avant que Chilwell ne ramène le ballon à la maison avec la touche finale du match.

Pochettino sera probablement satisfait des signes prometteurs de plusieurs joueurs, dont Jackson et Santos, qui opéraient à la base du milieu de terrain – un domaine de l’équipe que l’Argentin a admis avoir besoin d’être renforcé sur le marché des transferts alors qu’il poursuit sa poursuite de Moises Caicedo de Brighton.

Nkunku, une signature de 52 millions de livres sterling du RB Leipzig, a également bien pris son objectif – un autre moment encourageant pour une équipe qui a beaucoup lutté pour les buts la saison dernière avant la nomination de Pochettino le 1er juillet.

Le prochain match de Chelsea est contre Brighton à Philadelphie samedi avant de jouer contre Newcastle United le 26 juillet à Atlanta.

La tournée des propriétaires Ryan Reynolds et de l’équipe Wrexham de Rob McElhenney se poursuit avec des matchs contre LA Galaxy II, Manchester United et Philadelphia Union II dans la semaine à venir.

Après le match, Pochettino a déclaré que Reece James, qui se remettait toujours d’un revers de blessure, s’envolerait pour rejoindre l’équipe lors de leur tournée alors qu’il retournait à la forme physique.