Chelsea 3-0 Luton Town (25 août 2023) Analyse du match

Chelsea a remporté vendredi son premier match de compétition sous la direction de l’entraîneur Mauricio Pochettino avec une victoire 3-0 à domicile contre les nouveaux venus de Premier League, Luton Town, grâce à deux buts de Raheem Sterling et au premier but de Nicolas Jackson pour les Londoniens.

Sterling a reçu le ballon de l’ailier Malo Gusto, est intervenu depuis la droite et s’est frayé un chemin à travers la défense de Luton avant de tirer bas dans le coin le plus éloigné à la 17e minute pour l’un de ses meilleurs buts sous le maillot de Chelsea.

Le duo s’est à nouveau combiné à la 68e lorsque Gusto a rencontré une passe du transfert record britannique Moises Caicedo, semblant calme lors de son premier départ pour Chelsea, et le Français a traversé pour une finition simple par Sterling.

Sept minutes plus tard, Sterling devenait passeur en centrant pour Jackson et l’attaquant sénégalais tendait une botte pour marquer son premier but à Chelsea depuis sa signature en provenance de Villarreal en juin.

Il s’agissait de la première victoire des Blues de la saison après un match nul 1-1 contre Liverpool et la défaite 3-1 dimanche dernier à West Ham United et seulement leur deuxième victoire en 15 matchs de Premier League, y compris la terrible série de la saison dernière.

Luton, qui ne disputait que son deuxième match de première division en 31 ans – après avoir débuté par une défaite 4-1 à Brighton & Hove Albion – et avec une équipe composée en grande partie de joueurs des divisions inférieures, a raté une chance d’égaliser. l’heure.

Ryan Giles avait le but à sa merci mais Gusto bloquait à moitié son tir et le gardien Robert Sánchez attrapait le ballon en boucle.

Les supporters locaux ont répondu avec enthousiasme lorsque Chelsea a enregistré sa première victoire en championnat à domicile depuis le 4 mars et Pochettino a tenu sa promesse de permettre aux Blues de jouer un football attrayant après les difficultés de la saison dernière sous Thomas Tuchel et Graham Potter, tous deux licenciés.

Sterling a prospéré sous l’Argentin après avoir eu du mal à trouver une forme constante la plupart du temps depuis son déménagement de Manchester City en juillet de l’année dernière.

« J’ai eu une conversation avec le coach plus tôt la semaine dernière et nous avons parcouru le rôle et je sais exactement ce qu’il attend de moi et c’est aussi simple que cela », a déclaré Sterling.

« Je suis arrivé dans une période difficile, tout est fini », a-t-il ajouté. « Je pense que le plus important, c’est que j’ai fait un examen de moi-même et que je suis une personne qui essaie toujours d’analyser ce que j’ai fait, ce que j’ai fait de mal, ce que je peux changer. »

De manière moins spectaculaire, la victoire de vendredi a également été significative pour la façon dont Caicedo s’est intégré dans le rôle de point d’ancrage au milieu de terrain de Chelsea, permettant à Enzo Fernández et Conor Gallagher de s’aventurer plus loin et d’étirer Luton qui était surclassé.