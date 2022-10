Chelsea 3 – 0 Loups

Chelsea a remporté une victoire 3-0 sur les Wolves sans manager lors du premier match à domicile de Graham Potter en Premier League, chargé de se classer quatrième du tableau et de prolonger un mauvais début de saison de la part des visiteurs.

Le retour de Diego Costa à Stamford Bridge a été un gros sujet de discussion, mais le double vainqueur de la Premier League de Chelsea n’a pas été en mesure de déranger son ancienne équipe, avec les Wolves, dirigés par les entraîneurs de l’académie Steve Davis et James Collins, sur le pied arrière pendant une grande partie de la concours.

Après avoir laissé passer une série d’occasions, Chelsea a finalement fait en sorte que sa domination en première mi-temps compte lorsque Kai Havertz (45 + 2) a bouclé une tête au deuxième poteau et un Christian Pulisic soulagé (54) – qui aurait pu faire un tour du chapeau. dans cette période d’ouverture – a mis le résultat hors de doute après un échange intelligent avec Mason Mount, marquant son premier but de la saison.

Costa, faisant son premier départ en Premier League depuis mai 2017, a reçu une ovation debout des supporters locaux lorsqu’il a été remplacé à la 57e minute, mais même avec l’attaquant emblématique dans leurs rangs, les Wolves avaient semblé édentés en attaque.

Image:

Diego Costa des Wolves est ovationné par les supporters de Chelsea





Ils n’ont marqué que trois fois lors de leurs neuf matches de championnat cette saison – autant de buts que Chelsea a marqué dans ce match, quand Armando Broja (90 ans) est sorti du banc, a battu le piège du hors-jeu et a tiré en fin de troisième pour son premier objectif pour le club – poursuivre avec style le départ invaincu de Potter.

Quant aux visiteurs, ils ont une victoire en neuf matchs et ont besoin d’inspiration.

Notes des joueurs Chelsea : Kepa (7), Azpilicueta (7), Chalobah (7), Koulibaly (7), Cucurella (7), Jorginho (7), Mount (8), Gallagher (8), Loftus-Cheek (7), Havertz (8 ), Pulisic (7). Sous-titres : Kovacic (7), Broja (8), James (6), Ziyech (N/A), Chukwuemeka (N/A). Loups: Sa (7), Semedo (5), Kilman (5), Toti (5), Jonny (5), Nunes (6), Moutinho (7), Traoré (6), Guedes (6), Podence (5), Costa (6). Sous-titres : Hodge (6), Hwang (6), Aït-Nouri (6), Campbell (6). Joueur du match : Mont Mason (Chelsea).

Comment Chelsea a remporté la victoire

Chelsea avait battu le tenant du titre italien AC Milan ici en Ligue des champions mercredi soir et ils étaient pleins de confiance dans les premières étapes, avec Conor Gallagher menant la charge sur le côté droit, après être retourné dans sa propre boîte pour faire un bloc.

Gallagher, Havertz et Mount étaient tous hors cible et Jorginho a vu un tir sauvé par Jose Sa alors que Chelsea campait dans la moitié des visiteurs, mais c’est Pulisic qui a été le plus gaspilleur. L’Américain a vu trois bons moments aller et venir en une demi-heure et a claqué le gazon après avoir planté une tête peu convaincante au-dessus de la barre. Il n’aurait pas pu faire beaucoup plus avec un tir en flexion peu de temps après, qui avait Sa à fond.

Nouvelles de l’équipe Chelsea a effectué sept changements depuis sa victoire en milieu de semaine en Ligue des champions contre l’AC Milan, avec Conor Gallagher et Christian Pulisic parmi les partants, Reece James et Pierre-Emerick Aubameyang sur le banc, et Thiago Silva et Wesley Fofana blessé hors de l’équipe.

Diego Costa a commencé contre son ancien club comme l’un des trois changements pour les Wolves, avec In come, Toti et Adama Traoré entrant également. Rayan Ait-Nouri est tombé sur le banc tandis que Ruben Neves a été suspendu et que Pedro Neto a été blessé.

Les loups – qui n’ont testé Kepa qu’avec un arrêt de routine sur le coup franc de Joao Moutinho et ont vu une tête de Matheus Nunes passer juste avant la pause – pensaient avoir survécu jusqu’à la mi-temps mais sur le coup de l’intervalle, Chelsea a finalement obtenu leur récompense .

Image:

Kai Havertz célèbre après avoir mis Chelsea devant les Wolves





Mount a trouvé un peu d’espace sur la droite – à la grande frustration de Costa – et a traversé pour Havertz pour s’éloigner de Nelson Semedo et lancer une tête sur Sa et au deuxième poteau.

Les visiteurs – avec le milieu de terrain de 20 ans Joe Hodge lancé pour ses débuts seniors – ont commencé la seconde mi-temps avec énergie et intention, mais tout espoir de retour a été bloqué lorsque Pulisic s’est converti d’un rapide une-deux avec Mount.

Image:

Christian Pulisic double l’avance de Chelsea sur les Wolves





Les entraîneurs des Wolves, Davis et Collins, ont profité de l’occasion pour donner à Chem Campbell, 19 ans, quelques minutes de plus en Premier League alors que le match se déroulait jusqu’à sa conclusion, mais après que Daniel Podence ait laissé passer l’occasion de jouer à Adama Traoré, l’arrivée tardive et inclinée de Broja a démontré le Les loups de pointe devront trouver pour se sortir des ennuis.

Potter : la clé du succès dans la rotation

Le patron de Chelsea, Graham Potter : “Ce n’était pas facile. Ils ne sont jamais en Premier League, surtout quand nous avons joué mercredi. Récupérer et se préparer n’est pas simple mais nous avons un groupe engagé qui se bat les uns pour les autres. Nous avons été déçus de ne pas marquer plus tôt Les loups ont bien commencé la deuxième mi-temps, mais peut-être que le deuxième but était le répit dont nous avions besoin, puis qu’Armando le termine, c’est génial pour nous.

Image:

Armando Broja célèbre son premier but pour Chelsea





“Nous ne pouvons pas réussir avec seulement 11 joueurs. Et nous ne pouvons pas aller avec 11 jusqu’à ce qu’ils tombent puis jouent les suivants, ce ne sera pas bon pour la dynamique de groupe. Le groupe se pousse les uns les autres et c’est important tout le monde sait que nous ne pouvons pas nous contenter de 11. C’est important que nous ayons un groupe fort, un collectif fort. Il est difficile de réaliser quoi que ce soit sans cela.”

Davis des Wolves: Nous devons rester positifs

Le patron par intérim des Wolves, Steve Davis : “Nous savions que ce serait un match difficile avec les blessures et les suspensions que nous avions. Nous avons profité de notre chance en première mi-temps avec certaines des bousculades de la bouche de but, mais si nous étions allés à 0-0, qui sait. Quand étions-nous au top il fallait se créer des occasions au but et prendre des risques, il n’y avait pas assez de monde dans la surface pour prendre des risques.

“L’ambiance était difficile, comme on pouvait s’y attendre [at the start of the week]. Nous avons eu une excellente semaine d’entraînement, l’ambiance était bonne, nous l’avons relevée. Nous avons continué, nous avons travaillé dur et avons obtenu les minutes dans les gars que nous voulions. J’ai été positif dans le vestiaire après – et c’est la clé, nous devons rester positifs.”

Montre anglaise : Mount et Gallagher impressionnent

Après les récentes performances impressionnantes de James Maddison de Leicester, Monture de maçon a démontré ses attributs offensifs dans une belle performance, traversant pour le premier match de Kai Havertz, puis réussissant une brillante passe inversée pour Christian Pulisic pour ajouter le second.

Son collègue du milieu de terrain Conor Gallagher a saisi son propre rôle de titulaire, conduisant le jeu de Chelsea sur le côté droit du terrain dans une performance qui aura attiré l’attention de Gareth Southgate, après que le patron anglais l’ait exclu de sa dernière équipe.

Ruben Loftus-Joue a à peine figuré ces derniers temps pour l’équipe nationale mais était solide au milieu de terrain central, bien que Ben Chilwell a été laissé sur le banc et incapable d’obtenir un runout comme un autre sous-marin Reece James.

Et après?

Chelsea est de retour en Ligue des champions mardi soir alors qu’il se rend à l’AC Milan, avant de visiter Aston Villa en direct sur Sky Sports Premier League dimanche prochain.

dimanche 16 octobre 13h00



Coup d’envoi 14h00





Les loups accueillent la modeste forêt de Nottingham samedi prochain avant un voyage en milieu de semaine à Crystal Palace, visitant Selhurst Park le 18 octobre.