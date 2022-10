Chelsea 3 – 0 AC Milan

Chelsea a lancé sa campagne bégaiement en Ligue des champions avec une impressionnante victoire 3-0 sur l’AC Milan à Stamford Bridge.

Les Blues sont entrés dans le bas du match de ce qui semblait être un groupe E apprivoisé après une défaite au Dinamo Zagreb lors du dernier match de Thomas Tuchel en charge et un match nul à domicile contre Red Bull Salzburg lors des débuts de Graham Potter.

Mais les hôtes ne sont plus qu’à un point du sommet de Salzbourg et se sentiront beaucoup mieux quant à leurs chances de se qualifier pour les huitièmes de finale après avoir démantelé les champions d’Italie, qu’ils affronteront à San Siro lors du match retour mardi.

Chelsea a pris une avance méritée à la mi-temps grâce au premier but de Wesley Fofana depuis son transfert de 70 millions de livres sterling de Leicester et a bloqué le match juste après l’heure de jeu après les frappes de Pierre-Emerick Aubameyang et Reece James.

Comment Chelsea a frappé le premier coup dans le double match de Milan

Image:

Aubameyang célèbre acrobatiquement son but





La perspective de relancer sa campagne européenne avec deux matches contre l’AC Milan en seulement six jours semblait intimidante, mais Chelsea se rendra à San Siro la semaine prochaine plein de confiance après une victoire très convaincante sur l’équipe de Stefano Pioli.

Pour être juste envers Milan, il leur manquait des joueurs clés dans le gardien de but Mike Maignan et l’arrière gauche déchaîné Theo Hernandez, et ils ont bien commencé dans l’ouest de Londres.

Mais Chelsea a rapidement affirmé son contrôle et aurait pu marquer dans les cinq minutes lorsque Mason Mount a vu son effort de curling depuis le bord de la zone basculé par Ciprian Tatarusanu.

Les supporters locaux n’ont pas eu à attendre trop longtemps pour célébrer le premier but du match, cependant, lorsque Fofana est rentré froidement à la maison après que Thiago Silva ait fait des ravages sur des corners consécutifs (24).

Le seul point négatif pour Chelsea est venu peu de temps après, lorsque Fofana a été contraint de quitter le terrain après avoir semblé se blesser au genou lors d’une collision avec Rafael Leao.

L’attaquant de Milan – que Todd Boehly aurait voulu amener à Stamford Bridge cet été – a joué un rôle clé dans la mise en place de la meilleure chance de Milan de la nuit, éliminant plusieurs joueurs de Chelsea avec une course rapide dans la surface avant de se battre pour Rade Krunic. , qui a frappé Kepa Arrizabalaga lors de sa première tentative, puis a lancé sa seconde au-dessus de la barre.

Ce fut le seul moment de panique pour les hommes de Potter, qui doublèrent l’avance peu après la pause grâce à Aubameyang, qui perdit un peu trop facilement Fikayo Tomori avant de retourner le centre de James (56e).

L’ailier arrière a ensuite ajouté son nom à la feuille de match avec une finition râpeuse au premier poteau de Tatarusanu (62), après quoi les deux équipes semblaient savoir que le match était presque terminé et les attentions se sont tournées vers le match revanche en Italie mardi.

Et après?

Chelsea retour à l’action de Premier League samedi contre loupsavec un coup d’envoi à 15h à Stamford Bridge.

Les Bleus se rendent ensuite en Italie pour leur match retour contre AC Milan le mardi, avec un coup d’envoi à 20h.