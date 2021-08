Chelsea 2 – 2 Tottenham

Lucas Moura et Steven Bergwijn ont annulé le doublé de Hakim Ziyech alors qu’un retour à Tottenham en deuxième mi-temps leur a valu un match nul 2-2 à Chelsea.

Les hôtes ont dominé la période d’ouverture et ont mené à juste titre lorsque Ziyech a mis fin à une course de 30 mètres en enterrant le ballon au-dessous de Pierluigi Gollini (16), avant que Timo Werner ne voie un deuxième hors-jeu exclu à tort avant la demi-heure.

Les Dismal Spurs étaient deux derrière lorsque Ziyech a de nouveau trouvé le coin inférieur quatre minutes après la mi-temps, mais s’est finalement amélioré pour retirer un but grâce à l’effort dévié de Moura 11 minutes après le début de la deuxième période.

Ils se sont retrouvés à égalité contre une équipe de Chelsea bien changée lorsque Bergwijn a tiré dans les jambes d’Edouard Mendy (70) et a presque terminé le revirement lorsque l’effort du remplaçant Ben Davies a été dégagé de la ligne par Ethan Ampadu.

Les Spurs se remettent de la défaite en première mi-temps pour faire match nul

Chelsea, qui disputait son dernier match de pré-saison avant sa date de Super Coupe de l’UEFA avec Villarreal dans une semaine, a commencé à un rythme plus proche d’un match de Premier League, mais les Spurs ont tout de même forgé la première chance significative avec quatre minutes écoulées.

Notes des joueurs Chelsea : Mendy (5), Zouma (6), Rudiger (7), Chalobah (6), Hudson-Odoi (6), Kovacic (7), Kanté (9), Alonso (7), Ziyech (8), Havertz (7 ), Werner (6). Abonnés : Bakayoko (5), Pulisic (7), Abraham (6), Sarr (5), Zappacosta (6), Kenedy (5), Anjorin (6), Loftus-Cheek (6), Ampadu (7), Miazga (6 ). Tottenham : Gollini (7), Doherty (5), Tanganga (6), Dier (6), Reguilon (6), Skipp (5), Hojbjerg (5), Alli (5), Bergwijn (7), Lucas (7), Fils (6). Abonnés : Clin d’œil (5), Davies (6), Scarlett (5), Aurier (5). Homme du match: Lucas Moura

Heung-Min Son a travaillé dans la région de Chelsea avant de forcer Edouard Mendy à s’arrêter intelligemment dans un début prometteur – mais ce serait le seul coup des Spurs de la période d’ouverture dans un affichage lamentable de la solide formation de Nuno Espirto Santo.

Le rythme de Chelsea a gardé leurs visiteurs parqués dans leur propre moitié pendant de longues périodes et a fourni leur premier but, avec un excellent défi de glisse de N’Golo Kante sur Moura tombant pour Ziyech, qui s’est éloigné du milieu de terrain des Spurs avant de trouver le coin inférieur à 25 mètres. .

Cela aurait dû être 2-0 lorsque Werner, qui a parfaitement chronométré sa course, a été joué derrière et a contourné Gollini avant de rentrer à la maison, mais le drapeau de hors-jeu a refusé l’Allemand, avant que le gardien de but ne fasse de même lors de son prochain effort juste avant la pause.

Hakim Ziyech a mis Chelsea 2-0 avec des buts de chaque côté de la mi-temps



Quatre minutes après la reprise, Chelsea a doublé son avance, lorsque Ziyech a été trouvé par une passe glissante bien jugée de Marcos Alonso, et a de nouveau battu le gardien de but dans le coin le plus éloigné.

Il ne fallut pas longtemps avant que Tottenham ne montre enfin des signes d’amélioration, après une ouverture lamentable de 50 minutes, mais devait encore une grande part de chance à une déviation importante d’Antonio Rudiger, dont la touche a pris le tir de Moura sur Mendy et dans le filet vide.

Chelsea a fait une rafale de sept remplacements qui ont encore éloigné l’élan des hôtes et les Spurs en ont pleinement profité pour égaliser. Le ballon carré mal jugé de Malang Sarr a été coupé par Son, qui a trouvé Bergwijn avant que l’ailier néerlandais ne tire au niveau des visiteurs sous un angle serré.

Il était près de trois ans lorsque Davies est devenu le dernier joueur à descendre à l’extérieur de Trevoh Chalobah avant qu’Ampadu ne refuse son effort dans le but de donner l’avantage aux Spurs pour la première fois.

Nuno a résisté à l’envie d’apporter des changements importants et a laissé la plupart de sa formation de départ sur le terrain jusqu’à la fin – où leur derby de pré-saison extrêmement divertissant s’est terminé au niveau.

Ce que les gérants ont dit…

Entraîneur principal de Chelsea Thomas Tuchel : « Nous aurions dû gagner. Je suis très content des 60 premières minutes, nous avons très bien commencé, le match était très intense, ça ne ressemblait pas à un match amical, on pouvait sentir l’impact des supporters.

« Nous avons eu des récupérations de ballon actives, créé de bonnes occasions, eu un bon contrôle du ballon, un bon esprit défensif, et pendant 60 minutes j’étais très heureux. Ensuite, nous avons eu beaucoup de changements, malheureusement deux grosses erreurs individuelles et Tottenham a été très efficace pour prenez-les et remportez un match nul. »

Entraîneur principal de Tottenham Nuno Espirito Santo sur l’absence de Harry Kane : « Essayons d’éviter toute sorte d’argument public ou de discussion à ce sujet. Nous, nous devons nous concentrer sur ce qui est important, résoudre la situation, entre nous.

« Nous allons résoudre la situation en interne, le club s’exprimant et essayant de trouver une meilleure solution et une conclusion à la situation. Je prévois de parler avec Harry bientôt. Je n’ai pas encore eu l’occasion. »

Homme du match – N’Golo Kanté

Bien qu’il n’ait joué que 45 minutes à Stamford Bridge, Kante était l’interprète exceptionnel et semblait parfois capable d’affronter seul le milieu de terrain de Tottenham.

Il a été celui qui coupait leur attaque en haut du terrain à maintes reprises, et grâce à une implication bien méritée, il s’est mérité une passe décisive pour le premier but des hôtes.

Il est sans aucun doute à son meilleur maintenant dans son rôle le plus efficace de vainqueur de ballon, où il y en a peu dans le jeu qui peuvent l’égaler.

Et après?

Le prochain match de Chelsea est leur affrontement en Super Coupe de l’UEFA avec Villarreal à Belfast le 11 août ; coup d’envoi à 20h.

Tottenham affrontera dimanche un derby de pré-saison au nord de Londres lorsqu’il accueillera Arsenal au Tottenham Hotspur Stadium; coup d’envoi à 14h.