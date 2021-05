Chelsea 2-1 Leicester

Chelsea a vengé sa défaite en finale de la FA Cup et est passé au-dessus de Leicester City à la troisième place de la Premier League avec une victoire 2-1 à Stamford Bridge.

Le but d’Antonio Rudiger a mis l’équipe de Thomas Tuchel en tête au début de la seconde période et le penalty de Jorginho à la 66e minute a doublé l’avantage avant que Kelechi Iheanacho ne redonne espoir à Leicester.

Les 8000 fans de Chelsea accueillis au stade ont apprécié un résultat qui laisse Leicester non seulement en quatrième position, mais aussi en dehors des places de la Ligue des champions si Liverpool gagne à Burnley mercredi.

Pour Chelsea, c’est un renversement de la défaite 1-0 à Wembley qui a eu un coût avec N’Golo Kante qui s’est blessé, mais Brendan Rodgers pourrait avoir peu de plaintes compte tenu de l’équilibre du jeu.

Notes des joueurs Chelsea: Mendy (6), James (7), Azpilicueta (7), Silva (7), Rudiger (8), Chilwell (7), Jorginho (7), Kante (6), Mount (8), Pulisic (6), Werner (8 ans). Sous-marins: Kovacic (6), Giroud (6), Zouma (6). Leicester: Schmeichel (6), Castagne (7), Fofana (6), Soyuncu (7), Thomas (6), Ndidi (6), Tielemans (6), Maddison (5), Albrighton (6), Perez (5), Vardy (5). Sous-marins: Iheanacho (7), Pereira (6). Homme du match: Monture Mason

Comment Chelsea a eu raison de Leicester

Peut-être inspiré par le soutien vocal, l’équipe locale a commencé le match à un rythme féroce, menaçant de submerger Leicester dans les premières minutes du match avec Ben Chilwell tirant au loin.

Mais c’est Timo Werner qui a été la figure clé du jeu tout au long de la première mi-temps.

À deux reprises, il pensait avoir trouvé la percée très tôt, demandant une pénalité lorsqu’il était rattrapé par Youri Tielemans avant de terminer proprement peu de temps après pour voir son ancien ennemi – le drapeau – monter.

Le cri de pénalité est non seulement allé contre lui, mais l’arbitre Mike Dean a estimé que Werner plaçant son pied entre le pied de frappe de Tielemans et le ballon était une faute de l’Allemand.

Dean était convaincu que Werner avait marqué en empaquetant le ballon depuis un coin après 37 minutes, mais cette fois, c’est une faute de handball repérée par le VAR qui l’a refusé.

Actualités de l’équipe Thomas Tuchel a fait trois changements depuis la défaite finale de la FA Cup samedi, avec Edouard Mendy, Ben Chilwell et Christian Pulisic entrant dans l’équipe à la place de Kepa Arrizabalaga, Marcos Alonso et Hakim Ziyech. Tammy Abraham est revenu dans l’équipe après avoir raté Wembley, tandis que Mateo Kovacic n’a été jugé que suffisamment en forme pour le banc. Brendan Rodgers a fait deux changements d’alignement à partir de la finale de la FA Cup, Kelechi Iheanacho tombant sur le banc et le blessé Jonny Evans manquant complètement. James Maddison est entré au milieu de terrain, alors qu’il y avait aussi une place dans l’équipe pour Marc Albrighton.

Leicester surfait sur sa chance et la tempête de Chelsea à ce stade, mais Jamie Vardy, de retour en tant que seul attaquant avec Iheanacho sur le banc, avait rappelé sa menace lors de la volée.

La vue de N’Golo Kante en marche avant l’intervalle pour être remplacé par le retour Mateo Kovacic sera une énorme préoccupation avec la finale de la Ligue des champions qui se profile, mais Chelsea a continué à pousser.

L’ingéniosité de Mason Mount dans l’ingénierie de l’espace sur le flanc droit a façonné une ouverture pour Christian Pulisic à la fin de la mi-temps – l’Américain démenti par Kasper Schmeichel avec la onzième tentative de Chelsea.

Le coup de sifflet à la mi-temps a donné un peu de répit aux visiteurs, mais cela n’a pas duré.

Le corner de Chilwell au début de la seconde mi-temps n’a été détourné dans la zone de danger que par Vardy au premier poteau et il y avait Rudiger pour rentrer de près avec sa cuisse.

Image:

Antonio Rudiger célèbre avec ses coéquipiers après avoir donné l’avantage à Chelsea



Rodgers a fait appel à Iheanacho pour l’inefficace James Maddison dans le but de changer l’élan du match, mais la décision de pénalité semblait mettre fin à tout espoir de retour.

Le malheureux Werner s’éloignait du but dans le canal gauche lorsque Wesley Fofana s’est coupé le pied. La décision initiale était un coup franc, mais les rediffusions ont montré que c’était à l’intérieur de la surface.

Jorginho a fait le reste, assoyant Schmeichel avec sa routine de marque avant de caresser le ballon dans le coin du filet pour son septième but de la saison de Premier League – tous des pénalités.

Leicester avait l’air dégonflé, mais ils ont trouvé une voie de retour lorsque Wilfred Ndidi a remporté la possession du ballon en haut du terrain avant de faire la place à Iheanacho pour battre Edouard Mendy à sa gauche.

Cela a permis une finale nerveuse et il était encore temps pour une torsion dans l’histoire lorsque le ballon est tombé gentiment pour Ayoze Perez à la 90e minute seulement pour qu’il mesure son tir bien au-dessus de la barre.

Les esprits se sont effilochés dans les temps d’arrêt lorsque Ricardo Pereira a commis une faute sur Chilwell et à peu près tous les joueurs et remplaçants semblaient désireux de s’impliquer dans les fracas. Ce fut une rencontre passionnée.

Mais Chelsea a tenu bon et c’est Leicester qui sera anxieux maintenant alors qu’ils font face à la perspective de perdre leur quatrième place au cours de la dernière semaine pour une deuxième saison consécutive.

Homme du match: Mont Mason

Timo Werner a été impliqué dans la plupart des moments clés et Antonio Rudiger a livré un spectacle accrocheur avec sa course en avant ainsi que le premier but du match. Mais c’est la contribution globale de Mason Mount qui a attiré l’attention de Sky Sports ‘ Alan Smith.

« Mason Mount était une fois de plus au cœur de tout ce qui était bon », a déclaré Smith en co-commentaire, lors de la sélection de son homme du match. « Il est tellement cohérent, le garçon, et il est cohérent à un niveau élevé. »

Un silence s’est abattu sur la foule lorsque Mount s’est blessé au genou en seconde période, mais il a récupéré pour continuer à jouer. Personne ne doute de l’importance de l’international anglais pour cette équipe de Chelsea.

Ce que les gérants ont dit…

















3:50



Thomas Tuchel dit qu’il était heureux de voir son équipe gagner devant les supporters locaux – mais dit que le travail n’est pas encore terminé



Boss de Chelsea Thomas Tuchel: « C’était une bonne performance en coupe mais aujourd’hui c’était une performance de haut niveau. La première mi-temps a été incroyable, la qualité et l’énergie, ainsi que la seconde mi-temps. Nous avons donné un but facile à l’extérieur qui nous a fait un peu souffrir à la fin. mais dans l’ensemble, une victoire très méritée.

« C’était une performance exceptionnelle mais le travail n’est pas fait. Nous en avons deux autres. Les fans ont fait une énorme différence. Vous voyez la vitesse dans notre jeu, la faim, l’ambition.

«C’était une très bonne performance et je suis absolument ravi que l’équipe puisse se présenter comme ça devant nos fans. Nous avions besoin exactement de ça aujourd’hui, c’était une grande victoire mais ce n’est pas encore fait. Ce n’est pas l’heure des célébrations. «

Directeur de Leicester Brendan Rodgers: « Je pensais que c’était un match dur. Nous sommes évidemment déçus des buts. Nous avons concédé un corner inutile. [by Luke Thomas] et puis n’a pas ramassé assez bien.

« La sanction est, je pense, très, très sévère. C’était l’une de celles dont Wesley va apprendre, il a été si bon à bien des égards, il doit juste être patient avec celui-là. Mais ils ont 19 ans et 20 ans, les deux garçons, et ils ont été absolument incroyables, ce soir sera un bon apprentissage pour eux.

« Liverpool a eu quelques matchs, Chelsea a eu un match difficile à l’extérieur contre Aston Villa. J’ai toujours dit que nous devions nous concentrer sur nous-mêmes. Nous sommes toujours dans ce top quatre et nous avons encore un match. . Nous ferons de notre mieux. Si nous gagnons et que cela ne nous suffit toujours pas, nous l’accepterons et nous avons encore eu une excellente saison. «

















5 h 55



Brendan Rodgers était fier de son équipe de Leicester mais estimait qu’il manquait de créativité à Stamford Bridge



Statistiques Opta

Aujourd’hui, Man City, Man Utd et Leicester ont tous échoué – le premier jour de Premier League où chacune des équipes a commencé la journée dans les trois premiers jouer mais pas gagner depuis le 31 janvier 2017 (Arsenal, Spurs, Chelsea) .

Leicester n’a remporté que deux de ses 30 derniers matchs de championnat à l’extérieur contre Chelsea (D11 L17), s’imposant 1-0 en décembre 2018 et 2-0 en septembre 2000.

Chelsea a marqué 10 buts en Premier League via des virages cette saison, plus que toute autre équipe. En effet, les Bleus ont marqué pour la dernière fois plus de buts dans les virages en une seule campagne de haut vol en 2016-17 (13).

Kelechi Iheanacho de Leicester City est le premier joueur de l’histoire de la Premier League à marquer un but sur les sept jours de la semaine en une seule saison.

Seul Leeds United (11) a concédé plus de buts sur corner en Premier League cette saison que Leicester City (9).

Aucun joueur n’a marqué plus de buts en Premier League en une seule campagne, 100% d’entre eux provenant du point de penalty que les sept de Jorginho cette saison (à égalité avec James Milner en 2016-17).

Antonio Rudiger de Chelsea a marqué plus de buts en Premier League contre Leicester City que contre toute autre équipe (3), chacun de ses trois derniers matchs contre les Foxes.

Marc Albrighton a fait sa 200e apparition en Premier League pour Leicester City, devenant le quatrième joueur à atteindre cette étape importante pour le club (également Vardy, Schmeichel, Izzet).

Et après?

Chelsea disputera un match à l’extérieur contre Aston Villa le dernier jour de la saison dimanche prochain à Villa Park, avant de disputer la finale de la Ligue des champions contre Manchester City à Porto.

Le dernier match de la saison de Leicester est contre Tottenham au King Power Stadium.