Chelsea 2 – 1 Din Zagreb

Raheem Sterling a été restauré à l’attaque de Chelsea et a récompensé Graham Potter avec un rôle principal dans une victoire 2-1 contre le Dinamo Zagreb qui a vu Ben Chilwell boiter tard.

Chilwell a semblé tirer sur ses ischio-jambiers en poursuivant un ballon dans les arrêts de jeu et bien qu’il se soit levé et ait joué les dernières secondes du match, le défenseur anglais a dû être transporté dans le tunnel au coup de sifflet à plein temps pour soulever des questions sur son remise en forme avant la Coupe du monde, qui débute dans moins de trois semaines.

Le rôle de Sterling dans la défaite 4-1 de Chelsea à Brighton samedi a été remis en question après que Potter l’ait titularisé à l’arrière, mais de retour dans sa position naturelle, il a marqué son premier but pour le club depuis la mi-septembre pour annuler le premier match de Bruno Petkovic. – et il aurait pu faire un triplé en première mi-temps mais a raté deux autres occasions.

Avec Chelsea ne jouant que pour la fierté, mais ayant besoin de se débarrasser du souvenir de ce martèlement sur la côte sud, ils n’auraient pas pu prendre un pire départ lorsque la tête maladroite de Cesar Azpilicueta a poussé Petkovic à se baisser et à hocher la tête après sept minutes.

Le Dinamo jouait pour ses espoirs européens – ayant besoin d’une victoire et de résultats favorables ailleurs pour se qualifier pour le tour des barrages de la Ligue Europa – mais n’a été rattrapé que 11 minutes plus tard, lorsque Sterling s’est accroché à la talonnade de Pierre-Emerick Aubameyang et a plié un égaliseur à l’intérieur du poste éloigné.

À la demi-heure, Chelsea s’est mis en avant alors qu’un ballon bas de la droite a trouvé le débutant Denis Zakaria, qui a marqué sa première apparition depuis qu’il a rejoint le club il y a deux mois avec ce qui s’avérerait être le vainqueur, une frappe intelligente près du poteau. qui s’est glissé à l’intérieur du premier poteau.

Aubameyang a frappé la barre après la mi-temps alors que Chelsea poussait pour un coussin tandis que Josip Sutalo était tenu à l’écart par Edouard Mendy à fond, mais un caoutchouc mort pour les hôtes s’est terminé par une victoire rassurante pour terminer leur phase de groupes sur un haut devant. Tirage au sort des huitièmes de finale de lundi.

Et après?

Chelsea a encore trois matchs avant la pause de la Coupe du monde. Ils accueillent Arsenal en Premier League dimanche; coup d’envoi 12h. Ils se rendent ensuite à Man City dans la Coupe Carabao, en direct sur Sky Sports ; coup d’envoi 20h.

Le dernier match de Chelsea en Premier League avant le tournoi aura lieu le samedi 12 novembre lors de leur voyage à Newcastle, en direct sur Sky Sports; coup d’envoi 17h30.

Le Dinamo Zagreb jouera également trois autres matchs avant la Coupe du monde, deux fois en championnat et un match de Coupe de Croatie la semaine prochaine.