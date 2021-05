Chelsea 2 – 0 R Madrid

Chelsea a organisé une finale de la Ligue des champions entièrement anglaise avec Manchester City après avoir battu le Real Madrid 2-0 à Stamford Bridge en demi-finale retour, passant par 3-1 au total.

Timo Werner a donné l’avantage à Chelsea (28), hochant la tête dans le filet vide sous la barre transversale après que la puce de Kai Havertz ait touché les boiseries, avant que le Real ne tente sa chance alors que les hôtes ont raté quatre grosses occasions de doubler leur avance dans les 20 premières minutes du match. deuxième période.

Chelsea a finalement obtenu sa deuxième victoire à cinq minutes de la fin alors que Mason Mount bloquait le centre du remplaçant à domicile Christian Pulisic à bout portant, couronnant un bel affichage et marquant un revirement extraordinaire au club depuis que Thomas Tuchel a rejoint en janvier.

Image:

Timo Werner affronte Chelsea devant le Real Madrid en demi-finale retour de la Ligue des champions



Chelsea disputera désormais sa troisième finale de la Ligue des champions (2008 et 2012) à Istanbul le samedi 29 mai et n’a organisé que la troisième finale de la Ligue des champions entièrement anglaise après 2008 (Man Utd-Chelsea) et 2019 (Liverpool-Tottenham). comme Manchester City cherche à compléter un Treble.

Rapport complet à suivre

Quand est la finale de la Ligue des champions?

La finale de cette année aura lieu à Istanbul le Samedi 29 mai.

Le stade olympique d’Ataturk a organisé la confrontation de la Ligue des champions 2005, lorsque Liverpool est revenu 3-0 à la mi-temps pour battre l’AC Milan aux tirs au but.

L’UEFA n’a pas encore confirmé l’heure du coup d’envoi, mais indique que des informations détaillées sur la capacité du match, les déplacements et les détails de la billetterie seront communiquées publiquement d’ici la fin de la semaine.

Quelle est la prochaine étape pour Chelsea en vue du top quatre?

Chelsea se rend maintenant à Man City le samedi soir Football, en direct sur Sky Sports Premier League à 17h30, sachant qu’une victoire de City clôturera le titre de Premier League pour l’équipe de Pep Guardiola.

Ils accueillent ensuite Arsenal en Premier League mercredi soir, également en direct sur Sky Sports Premier League à 20h15.

Samedi 8 mai 17h00



Coup d’envoi à 17h30





Mercredi 12 mai 19h30



Coup d’envoi à 20h15





Et quelle est la prochaine étape pour le Real dans la course au titre de la Liga?

Le Real Madrid accueille Séville en Liga dimanche soir à 20 heures, actuellement à deux points du leader de l’Atletico Madrid avec quatre matchs de la saison à jouer.