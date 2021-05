Chelsea 2 – 0 Fulham

Kai Havertz a doublé son total de buts en Premier League avec un doublé alors que Chelsea a rapproché son rival Fulham de la trappe de relégation avec une victoire 2-0 à Stamford Bridge samedi.

Havertz a donné à Chelsea une avance à la 10e minute avec une finition délicate et lissée après le contrôle sublime de Mason Mount et sa passe. L’Allemand a ajouté son deuxième quatre minutes dans la deuxième mi-temps avec une autre finition composée après avoir combiné avec son compatriote Timo Werner.

Avec un œil peut-être sur le match retour de la demi-finale de la Ligue des champions mercredi avec le Real Madrid, Thomas Tuchel a effectué cinq modifications avant le match. Malgré les vaillants efforts de Fulham, Chelsea a rarement été testé et aurait pu rendre la victoire plus belle sans un certain nombre d’arrêts inspirés d’Alphonse Areola.

La 15e victoire de Chelsea toutes compétitions confondues sous Tuchel les voit passer à moins de deux points de la troisième place de Leicester et ouvrir un coussin de cinq points à West Ham, cinquième dans la course pour une place parmi les quatre premiers.

Pour Fulham, la défaite les laisse à la 17e place, neuf points à la dérive de Newcastle et Burnley ayant joué un match plus important que leurs rivaux de relégation.

Notes des joueurs Chelsea: Mendy (7), Zouma (7), Silva (7), Christensen (7), James (6), Gilmour (6), Havertz (8), Chilwell (6), Mount (8), Ziyech (7), Werner (7 ans). Sous-marins: Abraham (5), Kante (5), Alonso (n / a). Fulham: Areola (7), Aina (6), Andersen (7), Adarabioyo (6), Robinson (7), Lemina (7), Anguissa (6), Lookman (6), Cavaleiro (6), Decordova-Reid (6) ), Maja (6). Sous-marins: Mitrovic (n / a), Onomah (5), Carvalho (5). Homme du match: Kai Havertz

Havertz attise la misère sur Fulham édenté

Image:

Kai Havertz et ses coéquipiers célèbrent son ouverture (AP)



La situation difficile de Fulham vers le pied de la table ne leur a pas laissé d’autre choix que de s’affirmer dès le premier coup de sifflet, et ils ont donné à Chelsea une véritable frayeur en cinq minutes lorsque le lecteur d’Antonee Robinson a forcé Edouard Mendy à un arrêt du bout des doigts.

La pression précoce sur le but de Chelsea a forcé Tuchel à quitter son siège à deux reprises, Reece James portant le poids de la tirade pour son incapacité à avancer pour soutenir l’attaque, et les hôtes ont répondu aux appels de ralliement de leur manager.

Actualités de l’équipe Billy Gilmour a fait sa première apparition en Premier League sous Thomas Tuchel et Kurt Zouma, Reece James, Hakim Ziyech et Kai Havertz tous de retour alors que Chelsea a effectué cinq changements après le match nul avec le Real Madrid.

Scott Parker a nommé une équipe de Fulham inchangée lors du match nul 1-1 à Arsenal.

Chelsea a failli prendre les devants à la septième minute lorsque Hakim Ziyech s’est lié avec Mason Mount et il a joué un ballon carré dans la zone que Timo Werner ne pouvait pas vraiment atteindre sur le tronçon.

Mason a délicieusement arraché le ballon avant de faire glisser Havertz au but, et l’Allemand a soulevé le ballon au-dessus de l’Areola en pleine course pour son troisième but en Premier League.

Image:

Kai Havertz célèbre son but



Havertz avait le ballon dans le filet huit minutes plus tard quand il a attrapé un autre ballon de Mount et a soulevé le ballon au-dessus d’Areola, mais il a été correctement exclu pour hors-jeu.

Fulham a grandi après le sursis, poussant à l’égalisation alors que le lecteur râpeux d’Ademola Lookman attirait Mendy dans un autre arrêt dans le but de Chelsea.

Areola est venu à la rescousse de Fulham à la 39e minute alors qu’il anticipait la passe carrée de Werner à Ziyech, s’est engagé tôt dans le plongeon et a maintenu l’effort de l’international marocain avec une sauvegarde qu’il n’avait pas le droit de faire. Il ne fallut pas longtemps avant que le bouchon de Fulham ne soit à nouveau appelé, avec la faible transmission de Werner bien gardée à l’écart.

Image:

Kai Havertz célèbre son deuxième but du match



Parker a souligné à son équipe l’importance d’atteindre l’intervalle sans concéder une seconde, mais Fulham a failli se hisser à égalité sur le coup de la mi-temps, le tir fortement dévié d’Ola Aina griffé par Mendy.

Fulham n’avait remporté aucun des 54 matchs précédents de Premier League lorsqu’ils étaient à la traîne à la mi-temps, et leur défi était effectivement terminé dans les quatre minutes suivant le redémarrage lorsque Havertz et Werner avaient tout le temps du monde pour contourner la défense de Fulham avec un un-deux, et Havertz a fendu son avant-dernier Areola.

Parker a présenté Aleksandar Mitrovic pendant les 10 dernières minutes, mais il n’a pas réussi à inspirer leur offre de survie car Fulham n’a pas réussi à enregistrer une seule tentative cadrée en seconde période et a fait un blanc pour la 16e fois cette saison alors que Chelsea se réchauffait pour la confrontation de mercredi avec Madrid. au galop.

Chelsea Kings of the Kings Road – Statistiques du match

Chelsea reste invaincu lors de ses 19 derniers matches à domicile contre Fulham toutes compétitions confondues (S11 D8), depuis une défaite 0-2 en octobre 1979 – seuls contre Everton (31), Hull City (23) et Middlesbrough (21) sont actuellement les Bleus. profitant d’une course invaincue plus longue à Stamford Bridge.

Les huit buts de Kai Havertz pour Chelsea dans toutes les compétitions ont été marqués à Londres (sept à Stamford Bridge et un à Selhurst Park).

Fulham reste sans victoire lors de ses 24 derniers derbies de Premier League à Londres (D5 L19), depuis une victoire 2-1 contre West Ham en janvier 2014 – dans l’histoire de haut niveau, seul Crystal Palace a subi une course sans victoire plus longue dans les derbies de Londres (31 matchs entre août 1969 – mars 1973).

Le patron de Chelsea, Thomas Tuchel, a gardé plus de draps propres (11) que tout autre entraîneur de l’histoire de la Premier League depuis ses 15 premiers matchs en charge de la compétition (dépassant Mourinho et Scolari, 10 chacun de leurs 15 premiers).

Fulham n’a remporté aucun de ses 10 derbies de Premier League à Londres cette saison (D4 L6) – c’est la septième occasion pour une équipe de la capitale de ne remporter aucun de ses matchs de Premier League contre d’autres clubs londoniens, Fulham étant responsable de quatre de ces instances (également en 2007-08, 2010-11 et 2018-19).

Mason Mount (5 buts, 2 passes) et Timo Werner (2 buts, 5 passes) ont été impliqués dans plus de buts à Chelsea sous Thomas Tuchel que tout autre joueur dans toutes les compétitions.

Et après?

Samedi 8 mai 17h00



Coup d’envoi à 17h30





Lundi 10 mai 19h00



Coup d’envoi à 20h00





La prochaine étape pour Chelsea est le match retour de leur demi-finale de Ligue des champions à Stamford Bridge mercredi à 20 heures, avant de se rendre à Manchester City le Football du samedi soir à 17h30 – en direct sur Sky Sports Premier League. Fulham hôte Burnley ON Football du lundi soir à 20h – en direct sur Sky Sports Premier League.