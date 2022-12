Chelsea 2 – 0 B’mouth

Chelsea a remporté sa première victoire en Premier League depuis le 16 octobre alors que les buts de Kai Havertz et Mason Mount ont assuré une victoire 2-0 à domicile contre Bournemouth, mais la journée des hôtes a été gâchée lorsque le retour de Reece James s’est terminé par une blessure.

James a été nommé dans le onze de départ par Graham Potter alors qu’il revenait de plus de deux mois avec une blessure au genou et a excellé pendant près d’une heure avant de tomber devant l’entraîneur-chef et de devoir être remplacé.

La sortie de l’arrière droit a semblé secouer Chelsea, qui a relâché son emprise sur le jeu et a permis à Bournemouth de revenir dans la compétition, mais les visiteurs n’avaient pas la qualité pour déranger les Blues, qui avaient perdu leurs trois derniers matchs sans marquer de but.

Mais les frappes de Havertz (16) et Mount (24) avant la blessure de James avaient placé Chelsea dans une position dominante et ils ont pu voir la victoire pour soulager la pression sur Potter et réduire l’écart sur Tottenham, quatrième, à six points. , avec un jeu en main.

Comment Chelsea a fini par perdre sa course contre l’effondrement de Bournemouth

Image:

Kai Havertz affronte Lloyd Kelly pour possession à Stamford Bridge





Ni Chelsea ni Bournemouth ne sont entrés dans leur affrontement à Stamford Bridge avec beaucoup de raisons de crier, étant donné que les Blues n’avaient pas gagné en cinq matchs de Premier League et que les Cherries n’avaient qu’une seule victoire lors de leurs sept derniers matches de la compétition.

Chelsea est toujours entré dans le match en tant que grand favori et avait parcouru un long chemin pour conclure le résultat avant la marque des 30 minutes grâce à Havertz et Mount, qui ont fourni le produit final à un jeu offensif considérablement amélioré par les Blues auparavant débauchés.

Nouvelles de l’équipe Reece James est revenu pour Chelsea après la blessure au genou qui l’avait empêché d’entrer depuis le 11 octobre, tandis que Kepa Arrizabalaga était de retour dans les buts et Denis Zakaria a obtenu son premier départ en Premier League au milieu de terrain.

Le capitaine Lloyd Kelly est revenu pour Bournemouth après avoir été mis à l’écart depuis septembre en raison d’une blessure à la cheville, tandis que Kieffer Moore et l’ancien attaquant de Chelsea Dominic Solanke ont commencé à l’avant.

Le but de Havertz est venu d’un excellent centre de l’aile droite de Raheem Sterling que l’attaquant allemand a simplement dû glisser devant Mark Travers, et leur deuxième est venu lorsque Mount a plié le ballon devant le gardien de but de Bournemouth depuis le bord de la surface.

L’amélioration des performances de Chelsea est survenue après que Potter ait choisi de déployer une formation 4-2-3-1, après avoir préféré une défense à trois, et le joueur attaquant supplémentaire semblait profiter à son équipe.

Image:

Reece James a été contraint par une blessure moins d’une heure après son retour





Le jeu des Blues est devenu un peu bâclé vers la fin de la première mi-temps, Thiago Silva mettant presque son équipe en difficulté avec quelques passes malavisées dans sa propre zone.

La blessure de James a encore encouragé Bournemouth et Kepa Arrizabalaga a été contraint de sauver Ryan Christie, tandis que Dominic Solanke s’est dirigé loin contre son ancien club dans les arrêts de jeu, mais le manque de pointe des visiteurs dans le dernier tiers a permis à Chelsea de voir un victoire relativement confortable.

Potter récompensé pour sa pensée conventionnelle

Image:

Graham Potter a supervisé la première victoire de Chelsea en quatre matches





Joe Shread de Sky Sports à Stamford Bridge :

Un thème tout au long de la misérable forme de Chelsea avant la pause de la Coupe du monde était le penchant de Potter pour le déploiement de joueurs dans des positions inconnues – et potentiellement inappropriées.

Les alignements de l’entraîneur-chef sont devenus de plus en plus difficiles à prévoir alors qu’il cherchait des solutions à la crise de son équipe, Sterling, Christian Pulisic et Conor Gallagher étant tous invités à faire des relais à l’arrière.

Mais après avoir passé plusieurs semaines à travailler avec son équipe alors que la Premier League s’arrêtait pour la Coupe du monde, Potter a opté pour un XI plus conventionnel pour le premier match de Chelsea et a été récompensé par une performance plus fluide et cohérente de son côté.

Sterling et Pulisic semblaient beaucoup plus à l’aise en tant qu’ailiers qu’ils ne l’avaient été à l’arrière, tandis que Marc Cucurella a réalisé l’une de ses meilleures performances dans un maillot de Chelsea après avoir été transféré à l’arrière gauche.

Mount semblait également bénéficier du fait d’être joué en tant que n ° 8 plutôt que dans le cadre d’un trio de tête, et a récompensé Potter pour sa sélection en marquant dans un match pour la deuxième fois seulement cette saison.

La façon dont la performance de Chelsea a régressé dans les 30 dernières minutes contre Bournemouth signifie que Potter ne pourra pas trop se laisser emporter par l’affichage, et une meilleure équipe aurait puni les Bleus, mais les trois points gagnés pourraient convaincre l’entraîneur-chef. de s’en tenir à un line-up plus reconnaissable au cours des prochaines semaines.

