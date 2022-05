Chelsea 1 – 1 Leicester

Chelsea a effectivement obtenu une troisième place malgré son échec à capitaliser sur une performance dominante alors qu’ils faisaient match nul 1-1 avec Leicester.

Les Blues, battus par Liverpool aux tirs au but lors de la finale de la FA Cup samedi, ont pris du retard lorsque James Maddison a remporté une superbe finition au début, mais il s’est avéré être l’un des deux seuls tirs de Leicester dans un match à sens unique.

Chelsea a égalisé lorsque Marcos Alonso, qui s’est rendu coupable d’une défense molle dans la préparation du premier match de Leicester, a ramené à la maison un centre lobé de son compatriote ailier Reece James en première mi-temps.

Mais ils n’ont pas pu trouver un moyen de dépasser Kasper Schmeichel après cela alors qu’ils ont enduré une autre nuit frustrante à Stamford Bridge, où ils n’ont remporté que huit matchs de Premier League sur 18 cette saison.

Christian Pulisic a repoussé sa meilleure chance, ratant un but ouvert d’un centre de Romelu Lukaku en seconde période, et bien que le match nul les place à trois points d’avance sur Tottenham, presque troisième grâce à leur différence de buts largement supérieure, c’était un résultat décevant pour Thomas Tuchel et ses joueurs.

Notes des joueurs Chelsea : Mendy (6), Chalobah (6), Silva (7), Rudiger (6), Alonso (7), Kante (5), Jorginho (6), James (8), Pulisic (5), Ziyech (6), Lukaku (6). Sous-titres : Azpilicueta (6), Loftus-Cheek (6), Havertz (6). Leicester : Schmeichel (8), Amartey (7), Evans (8), Fofana (8), Thomas (7), Dewsbury-Hall (7), Mendy (7), Castagne (7), Maddison (8), Iheanacho (6 ), Vardy (6). Sous-titres : Barnes (6), Pérez (6). Homme du match: Reece James

Comment Leicester a frustré Chelsea

Chelsea a commencé brillamment et a failli ouvrir le score après quatre minutes lorsque Hakim Ziyech s’est éloigné de Daniel Amartey et a tiré un effort à longue portée juste après le poteau.

Leicester avait du mal à sortir de sa propre moitié de terrain, mais bientôt ils étaient en tête, les tergiversations d’Alonso permettant à Timothy Castagne de s’accrocher à la longue passe de Schmeichel et de libérer une réduction qui a dévié sur le chemin de Maddison.

Maddison a couru sur le ballon libre sans opposition, puis s’est éloigné de Thiago Silva avant de boucler une délicieuse finition à l’intérieur du poteau gauche d’Edouard Mendy depuis l’extérieur de la surface de Chelsea.

James Maddison a donné à Leicester la première place à Chelsea





Le but a fait taire les supporters locaux mais Chelsea a continué à dominer la possession et le territoire et a failli égaliser quelques minutes plus tard lorsqu’un puissant effort à longue portée de Trevoh Chalobah a été acrobatiquement sauvé par Schmeichel.

Il y avait une ouverture pour Romelu Lukaku, entamant un quatrième match consécutif pour la première fois depuis février, mais il a mis trop de temps à tirer après l’interception et la passe de N’Golo Kante, permettant à Amartey de revenir et de faire le bloc.

Au lieu de cela, il a été laissé à Alonso de ramener le niveau de Chelsea, l’Espagnol rachetant son erreur précédente lorsqu’il a claqué le centre incliné de James sur la volée pour son quatrième but en Premier League de la saison.

Nouvelles de l’équipe Romelu Lukaku a mené la ligne pour Chelsea tandis que N’Golo Kante et Hakim Ziyech ont remplacé Mateo Kovacic et Mason Mount.

Leicester est passé à trois arrières, Kasper Schmeichel revenant dans le but, Daniel Amartey et Luke Thomas entrant dans la défense et Kelechi Iheanacho s’associant à Jamie Vardy.

La domination de Chelsea s’est poursuivie en deuxième période, mais Leicester a défendu résolument et lorsque les hôtes ont créé des ouvertures, ils n’avaient pas l’avant-garde pour en profiter.

Lukaku, qui a enduré une autre soirée frustrante après sa mauvaise performance lors de la finale de la FA Cup samedi, s’est dirigé de peu à côté d’un centre de Ziyech alors qu’il aurait dû toucher la cible.

L’échec de Pulisic, son tir éraflé large avec le but béant après que Lukaku ait été joué sur le côté droit de la surface de Leicester, est venu quelques instants plus tard et a provoqué l’incrédulité parmi les supporters locaux.

Christian Pulisic a raté une occasion dorée pour Chelsea





Antonio Rudiger était le suivant à se rapprocher en tirant un faible effort trop près de Schmeichel, et le défenseur central a peut-être eu la chance de rester sur le terrain alors qu’il n’était réservé que pour se précipiter sur Wesley Fofana quelques minutes plus tard.

Chelsea a continué à pousser pour un vainqueur dans les phases finales mais Leicester, mené par l’excellent Jonny Evans au cœur de leurs trois arrières, a tenu bon et la misérable nuit des hôtes devant le but s’est résumée à un tir aérien de Kai Havertz. dans les phases finales.

Pour Leicester, le tirage au sort signifie qu’ils pourraient encore faire passer les Wolves à la huitième place lors de la dernière journée de la saison dimanche.

Analyse: James montre un potentiel de milieu de terrain

La prodigalité de Chelsea a rendu cette soirée frustrante pour les supporters locaux, mais il y avait beaucoup à apprécier sur la performance de Reece James, dont une grande partie provenait du milieu de terrain central.

Le joueur de 22 ans s’est apparemment aligné dans son rôle habituel d’arrière droit, mais il dirigeait le match avant même d’être transféré au milieu après l’introduction de Cesar Azpilicueta pour Christian Pulisic en seconde période.

Il a créé l’égalisation de Marcos Alonso à partir d’une position de milieu de terrain, sa délicieuse croix diagonale permettant à l’Espagnol de rentrer à la volée, mais ce n’était qu’un des nombreux moments accrocheurs.

Reece James a mis en place l’égalisation de Chelsea et a produit un affichage impressionnant





À la fin, seuls les défenseurs centraux Thiago Silva et Trevoh Chalobah avaient eu plus de touches que James (124) alors que personne ne s’est approché de son total de 38 passes dans le dernier tiers. Il a également créé trois occasions et tenté quatre tirs.

Les statistiques soulignent son influence offensive, mais son importance pour l’équipe se voit également dans la façon dont ses coéquipiers le recherchent, et la façon dont il le fait rend tout cela si facile.

Thomas Tuchel a fait l’éloge de N’Golo Kante en tant que “joueur clé” de Chelsea lors de sa conférence de presse d’après-match, mais en vérité, personne n’est plus crucial que James, un jeune arrière droit si bon qu’il peut même le faire au milieu de terrain central.

Tuchel : On n’a pas pris ce qu’on méritait

Chelsea patron Thomas Tuche a déclaré: “Nous étions la meilleure équipe et méritions de gagner. Nous avions besoin d’un point et nous avons obtenu un point. Nous n’avons rien permis. Nous avons été punis par un tir de l’extérieur de la surface.

“Nous avons créé suffisamment pour gagner et n’avons pas permis de transitions ou d’occasions pour Leicester. Je suis tout à fait d’accord avec la performance. C’est un peu comme un record battu. Nous n’avons pas pris ce que nous méritions.

Thomas Tuchel n’a pas pu cacher sa déception car Chelsea n’a pas réussi à prendre les trois points contre un Leicester têtu à Stamford Bridge.



“C’est l’histoire de la saison. Nous avons besoin d’une passe décisive d’un ailier arrière et d’un but d’un ailier arrière. Vous pouvez voir le nombre de nos joueurs offensifs et vous pouvez voir le nombre des équipes qui sont devant nous. Mais quand même, aujourd’hui est le jour où nous avons obtenu le top trois.

“Nous avons eu des obstacles à surmonter et des circonstances autour du club qui n’étaient pas faciles, donc tout le mérite revient à l’équipe.

“C’était un énorme pas en avant dans la régularité pour nous. Peut-être que ce n’est pas comme ça parce que l’écart est si grand avec les deux meilleures équipes. Ok, nous avons des choses à améliorer mais nous l’acceptons.”

Analyse: Maddison prouve que les sceptiques ont tort

Depuis ses débuts en Premier League en 2018, James Maddison a marqué 14 buts hors des sentiers battus.





Au fil d’une saison qui a largement déçu, la résurgence de James Maddison sera un point de consolation pour Brendan Rodgers.

L’attaquant se fait remarquer – pas pour la première fois – mais a ajouté de la cohérence à son portefeuille en pleine croissance. Jusqu’à présent, les progrès de Maddison ont été gâchés par les blessures, mais aussi par une mauvaise forme.

Les irrégularités du joueur de 25 ans ont déjà rendu les éloges difficiles. Maddison a produit des moments sporadiques de brillance pour Leicester depuis sa signature en 2018, mais se produit maintenant sur une base hebdomadaire.

Il pourrait même se frayer un chemin pour l’Angleterre – bien qu’il soit confronté à une concurrence féroce dans ce domaine. Quoi qu’il en soit, Gareth Southgate souhaitera peut-être jeter un autre coup d’œil avant de constituer l’équipe de la Coupe du monde de cette année.

Maddison a marqué à Anfield, à l’Etihad et maintenant à Stamford Bridge ce trimestre, portant son total saisonnier à 17. Il n’a pas peur d’une grande scène.

Depuis ses débuts en Premier League en 2018, il a marqué 14 buts hors des sentiers battus ; seul James Ward-Prowse (15) a marqué plus. Il offre une créativité que la plupart ne parviennent pas à égaler et sept passes décisives ne sont pas non plus un mauvais retour. Avec des blessures derrière lui, il ressemble presque à une perspective différente.

Rodgers : Nous méritons amplement un point

Brendan Rodgers a déclaré qu’il était vraiment fier de ses joueurs lors de leur match nul 1-1 contre Chelsea et qu’il ne tarit pas d’éloges sur le buteur et joueur de Leicester de la saison, James Maddison.



Le patron de Leicester, Brendan Rodgers, a déclaré : “Nous avons pris un bon départ. Un but magnifique. Un jeu formidable et la finition de James était superbe. Vous savez que lorsque vous jouez contre Chelsea, vous allez devoir bien défendre et être super concentré. Les joueurs étaient cela.

“Nous sommes déçus du but – il entre évidemment au deuxième poteau. En dehors de cela, les niveaux de concentration étaient bons. Nous n’avons pas eu trop de frayeurs. Nous avons bien défendu les corners. C’était le moins que les joueurs méritaient.

“C’est une équipe de haut niveau, ils sont champions d’Europe l’an dernier. Ils ont des joueurs dans des espaces restreints qui sont très très accomplis. Si vous leur donnez trop d’espace, ils vous feront mal. Nous l’avons déjà vu cette saison.

“Pour ce match, c’est un espace plus profond dans lequel vous devez jouer. Il n’y avait pas trop d’opportunités et si vous pouvez le faire en venant à Stamford Bridge, cela montre à quel point votre organisation était bonne.”

Quelle est la prochaine étape pour Chelsea et Leicester ?

Chelsea termine sa saison de Premier League à domicile contre Watford relégué dimanche tandis que Leicester accueille Southampton, les deux matchs commençant à 16 heures.