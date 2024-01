Chelsea 0 Aston Villa 0 – Caicedo enfin en forme et Martinez à nouveau magnifique

Chelsea et Aston Villa rejoueront leur affrontement du quatrième tour de la FA Cup après que le match de vendredi soir à Stamford Bridge se soit terminé sans but.

L’équipe locale a dominé la première mi-temps mais n’a pas réussi à dépasser le gardien de Villa Emiliano Martinez. – avec l’Argentin réalisant une série d’arrêts impressionnants.

L’équipe d’Unai Emery a offert beaucoup plus dans le dernier quart du match mais n’a pas pu sortir de l’impasse, ce qui signifie que les équipes devront tout recommencer à Villa Park le mois prochain.

Ici, nos rédacteurs analysent et évaluent les principaux points de discussion du jeu.

La première saison n’a pas été facile pour Moises Caicedo à Stamford Bridge. Lorsque vous rejoignez un club pour un montant initial de 100 millions de livres sterling (127 millions de dollars), les attentes seront très élevées. Il serait juste de suggérer qu’il ne les a pas encore rencontrés.

Un signe de la lente adaptation de Caicedo à la vie à Stamford Bridge est apparu lors de la défaite en Premier League contre l’adversaire d’Aston Villa en septembre, lorsqu’il a eu du mal à contenir son milieu de terrain. Lors du match à domicile précédent contre Nottingham Forest, c’est sa passe bâclée qui a permis à Anthony Elanga de marquer le but vainqueur.



Mais ces dernières semaines, il y a eu des signes de progrès et un peu plus d’énergie dans les jambes, et cela s’est poursuivi contre Villa en FA Cup vendredi soir.

Mauricio Pochettino donne des instructions à Caicedo (Darren Walsh/Chelsea FC via Getty Images)

L’international équatorien a multiplié les touches (72e) et il était un bouclier protecteur efficace devant les quatre défenseurs. Sa course intelligente à l’heure de jeu, lorsque Villa menaçait une contre-attaque depuis un corner de Chelsea, a conduit Alex Moreno à passer directement à Djordje Petrovic dans le but de Chelsea.

Il a également joué un rôle dans la lutte pour la possession d’Aston Villa. Désormais, personne ne devrait s’emballer trop. Il a eu plus de mal à avancer dans la dernière partie du match (à mesure que Villa s’améliorait), mais cela était également vrai pour ses coéquipiers. Dans l’ensemble, il y a au moins une certaine marge d’encouragement.

Simon Johnson

La finition de Cole Palmer devient froide

Cela aurait pu être une soirée très confortable pour Chelsea si Palmer avait fait preuve de son calme habituel devant le but.

Palmer a été le meilleur joueur et le buteur le plus efficace de Chelsea cette saison. Ses 11 buts sont déjà plus que ce que les meilleurs buteurs de la saison dernière, Kai Havertz et Raheem Sterling, ont réussi (même si cinq des frappes de Palmer sont venues du point de penalty).

La plupart de ce que Palmer a essayé de faire s’est déroulé depuis qu’il a rejoint Manchester City et il aurait dû avoir une passe décisive ici pour un peu d’habileté délicieuse pour mettre en place Noni Madueke en première mi-temps.

Mais tout comme lors du match aller de la demi-finale aller de la Coupe Carabao contre Middlesbrough plus tôt ce mois-ci, que Chelsea a perdu 1-0, Palmer a raté les meilleures occasions de son équipe.

Un Palmer abattu (Zac Goodwin/PA Images via Getty Images)

Les deux ont été mis en place par des erreurs de Villa à l’arrière dans chaque mi-temps. Le défenseur Clément Lenglet et le gardien Martinez lui ont tous deux envoyé le ballon directement dans et autour de leur propre surface de réparation.

Au lieu de faire preuve de sang-froid, Palmer a montré qu’il était humain en gâchant chaque opportunité. Son premier tir a été tiré directement sur Martinez ; le second a été un échec total alors qu’il a eu un peu plus de temps pour choisir sa place.

Cela soulève la question de savoir si Palmer n’est pas à son meilleur niveau, d’où viendront les buts de l’équipe de Mauricio Pochettino ?

Simon Johnson

Emiliano Martinez prouve à nouveau sa valeur

Dans une première mi-temps au cours de laquelle Villa a encore une fois mis du temps à affirmer son autorité à l’extérieur, Martinez a réaffirmé son importance pour l’équipe, réalisant cinq arrêts dans les 45 premières minutes.

Comme c’est l’habitude sous Emery – qui a tendance à plonger les pieds dans l’eau lors des premières phases des matchs à l’extérieur, voulant que son équipe se fraye un chemin dans les débats – Villa s’est montré prudent dès le début, malgré les encouragements lorsqu’ils ont réussi à faire fonctionner le ballon en attaque. zones, mises en évidence par le but refusé de Douglas Luiz pour le handball.

Mais Villa a eu du mal à jouer depuis l’arrière, Chelsea les étouffant grâce à leur contre-presse et se créant plusieurs bonnes occasions. Cela signifiait que Martinez était de plus en plus sollicité, y compris un passage de trois minutes au cours duquel Chelsea a forcé trois arrêts solides de l’international argentin.

L’arrêt pour étouffer le tir de Palmer après que Lenglet ait passé à l’attaquant dans sa propre surface était un classique de Martinez, tandis que son assurance générale donnait à Villa un certain niveau de sécurité dans une première mi-temps grinçante.

Martinez nie Palmer (David Horton – CameraSport/CameraSport via Getty Images)

Jacob Tanswell

Villa est partie trop tard pour trouver sa place

Il a fallu attendre les 20 dernières minutes pour qu’Aston Villa se batte pour sortir de l’humeur soumise dont elle s’est efforcée de sortir pendant une grande partie du match.

En première mi-temps, Villa a enregistré son taux de possession le plus bas de la saison (29 %). Et dans leur forme étroite de 4-2-2-2, ils ont eu du mal à conserver le ballon suffisamment longtemps pour permettre aux deux arrières latéraux, Moreno et Matty Cash, le temps d’occuper des positions hautes et larges.

Il n’est donc pas surprenant que Villa n’ait commencé à mettre la pression sur le but de Petrovic qu’après environ 70 minutes, alors qu’ils avaient commencé à garder le ballon plus longtemps – augmentant leur possession à plus de 40 pour cent – et pouvaient construire dans une forme plus structurée.

L’effet d’entraînement a brièvement semblé avantageux, Ollie Watkins et Moussa Diaby recevant davantage de ballon et dans des zones où leurs courses entre l’arrière latéral de Chelsea et les défenseurs centraux les plus proches étaient égalées par un meilleur service.

Pourtant, Villa n’a pas été en mesure d’appliquer la touche finale et a enregistré son deuxième match nul consécutif sans but dans différentes compétitions – même si, remarquablement, Emery n’avait pas réussi un 0-0 en 96 matches de Premier League auparavant. Les bus de Londres.

Jacob Tanswell

Qu’ont dit les dirigeants ?

Le patron de Chelsea, Pochettino, a déclaré : “WNous avons dominé davantage au début. Puis en seconde période, après 70 minutes, nous commençons à baisser parce que nous avons joué il y a trois jours, et bien sûr, c’est une énorme différence.

«Quand nous étions avec toute l’énergie, nous étions la meilleure équipe. Maintenant on pense au replay et on essaie de récupérer les joueurs pour le prochain match.

« La performance était bonne, mais nous n’étions tout simplement pas assez cliniques. Pour eux, affronter une équipe comme Aston Villa qui fait des choses fantastiques en Premier League et qui figure dans le top quatre, je pense que c’est un très bon signal que nous nous améliorons.

Et parlant de la performance de Martinez dans le but d’Aston Villa, Pochettino a déclaré : “Il est champion du monde et de classe mondiale. C’est toujours très difficile de les battre (lui).

Emery, le manager d’Aston Villa, a déclaré : “Il y a eu deux mi-temps différentes dans le match. La première mi-temps a été plus ou moins pour eux et ils se sont créés des occasions. Mais nous avons très bien joué défensivement, très bien dans notre surface et Martinez a bien joué.

« En deuxième mi-temps, nous nous sommes améliorés. Nous nous sommes créés des occasions, nous étions dans leur surface et nous contrôlions le match. Mais au final, je pense que ce match nul, pour les deux équipes, est mérité.

Quel avenir pour Chelsea ?

Mercredi 31 janvier : Liverpool (A), Premier League, 20h15 GMT, 15h15 HE

Anfield sera sûrement en lice pour le premier match de championnat à domicile depuis l’annonce choc de Jurgen Klopp selon laquelle il quittera son poste d’entraîneur de Liverpool à la fin de la saison – mais Chelsea s’y est rendu pour une grande occasion et a déjà fait taire cette foule.

Ces équipes, qui s’affronteront à nouveau lors de la finale de la Coupe Carabao le mois prochain, ont fait match nul 1-1 à Stamford Bridge en août – un résultat qui signifie que leurs sept dernières rencontres se sont terminées à égalité (même si deux d’entre elles étaient les finales de la Coupe Carabao et de la FA Cup). il y a quelques saisons, que Liverpool a ensuite remporté aux tirs au but).

Quel avenir pour Aston Villa ?

Mardi 30 janvier : Newcastle (H), Premier League, 20h15 GMT, 15h15 HE

Villa a l’occasion de venger cette défaite 5-1 lors du week-end d’ouverture de la saison en août, lors de ce qui sera son premier match à domicile depuis un mois. Ils ont battu Newcastle quatre fois de suite à Villa Park, sur un score combiné de 9-0.

Lecture recommandée

(Photo du haut : Chris Lee – Chelsea FC/Chelsea FC via Getty Images)